ગુજરાતમાં જ્યાં PM મોદીને મળ્યા હતા રેકોર્ડબ્રેક 8.45 લાખ વોટ, ત્યાં હવે 'જોશી Vs જોશી'નો જંગ

Gujarat Politics News: મહારાષ્ટ્ર બાદ હવે ગુજરાતમાં મહાનગરપાલિકાઓના જંગ માટે ગમે ત્યારે જાહેરાત થવાની શક્યતા સેવાઈ રહી છે. ફાઈનલ વોટર લિસ્ટ જાહેર થતાની સાથે જ ચૂંટણી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ શકે છે. આ બધાની વચ્ચે વડોદરામાં એક વિચિત્ર સંયોગ જોવા મળી રહ્યો છે, જ્યાં આગામી ચૂંટણીઓમાં ત્રણ 'જોશી'ની લોકપ્રિયતાની કસોટી થશે.

Last Updated: Jan 23, 2026, 03:12 PM IST

Gujarat Politics News: મહારાષ્ટ્ર બાદ ટૂંક સમયમાં ગુજરાતમાં મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીઓ જાહેર થશે. આ ચૂંટણીઓને 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલાના 'સેમીફાઈનલ' તરીકે જોવામાં આવી રહી છે. વડોદરાની વાત કરીએ તો, તે દાયકાઓથી ભાજપનો અભેદ ગઢ રહ્યો છે. 2014ની લોકસભા ચૂંટણીમાં જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી પીએમ ઉમેદવાર હતા, ત્યારે તેઓ વારાણસીની સાથે વડોદરાથી પણ લડ્યા હતા. તેમને અહીંથી રેકોર્ડ 8,45,464 (72.75%) મતો મળ્યા હતા.

ત્યારબાદ પેટાચૂંટણી અને પછી 2019 તથા 2024માં પણ ભાજપનો વોટ શેર 70% થી ઉપર જ રહ્યો છે. હવે આ જ વડોદરાની મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (VMC) ચૂંટણીમાં 'જોશી' સરનેમ ધરાવતા ત્રણ બ્રાહ્મણ નેતાઓની અગ્નિપરીક્ષા થશે. તેમાં સૌથી પહેલું નામ વડોદરાના સાંસદ હેમાંગ જોશી અને હાલમાં જ ગુજરાત ભાજપ યુવા મોરચાના પ્રદેશ અધ્યક્ષ બનેલા નેતા. બીજું નામ કોંગ્રેસના બહુચર્ચિત નેતા અને જય જગત સમૂહના નજીકના મનાતા યુવા નેતા ઋત્વિક જોશીનું છે.

કેજરીવાલને મળ્યા આશીષ જોશી
જોકે ભાજપ શહેર પ્રમુખનું પદ ડૉ. જયપ્રકાશ સોની પાસે છે, આ ચૂંટણીઓ હેમાંગ જોશીની લોકપ્રિયતાની કસોટી કરશે, જેમણે અગાઉ VMC ના શહેર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના સભ્ય અને પછી ગુજરાત ભાજપ યુવા મોરચાના વડા તરીકે સેવા આપી હતી. કોંગ્રેસ અને ભાજપ બંને પાસે જોશી અટક ધરાવતા નેતાઓ છે. આ બધા વચ્ચે, ભાજપની ટિકિટ પર જીત મેળવનાર કાઉન્સિલર આશિષ જોશીએ પોતાનું બળવાખોર વલણ ચાલુ રાખ્યું છે. તેઓ તાજેતરમાં તેમની મુલાકાત દરમિયાન અરવિંદ કેજરીવાલને મળ્યા હતા. તેઓ હરણી બોટ ઘટનાના પીડિતોના પરિવારો સાથે કેજરીવાલને મળવા આવ્યા હતા.

આ મુલાકાત બાદ ચર્ચા જાગી છે કે શું આશીષ જોશી 'આપ' (AAP) તરફ જઈ રહ્યા છે? એવી પણ અટકળો છે કે પ્રખર હિન્દુવાદી છબી ધરાવતા આશીષ જોશીને આમ આદમી પાર્ટી મોટી જવાબદારી આપી શકે છે. જો આવું થશે તો ત્રણેય પક્ષોમાં જોશી સરનેમ ધરાવતા નેતાઓ વચ્ચે સીધો જંગ જામશે. હેમાંગ જોશી સામે પડકાર એ પણ છે કે તેઓ નિગમની ચૂંટણીમાં આશીષ જોશીને રોકી શકશે કે નહીં. ઉલ્લેખનીય છે કે, હરણી કાંડનો મુદ્દો ઉઠાવવા બદલ અને મુખ્યમંત્રીના કાર્યક્રમનો વિરોધ કરવા બદલ ભાજપે આશીષ જોશીને પક્ષમાંથી હાંકી કાઢ્યા હતા.

કેન્દ્ર સ્થાને આવેલી 'બ્રાહ્મણ' રાજનીતિ
વડોદરા એ શહેર છે જ્યાંથી રામાયણમાં સીતાનું પાત્ર ભજવનાર દીપિકા ચીખલિયા પણ સાંસદ રહી ચૂક્યા છે. પરંતુ હાલના દિવસોમાં વડોદરામાં બ્રાહ્મણ રાજનીતિ કેન્દ્ર સ્થાને આવી ગઈ છે. શહેરમાં મહારાષ્ટ્રીયન લોકોની વસ્તી પણ નોંધપાત્ર છે, પરંતુ હેમાંગ જોશીના ઉદય બાદ જૂના દિગ્ગજ બ્રાહ્મણ નેતાઓના ભવિષ્ય પર સવાલો થઈ રહ્યા છે. તેમાં ભૂતપૂર્વ વિધાનસભા અધ્યક્ષ અને ભૂતપૂર્વ મંત્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી, ધારાસભ્ય અને ભૂતપૂર્વ સાંસદ બાલકૃષ્ણ શુક્લા, ભૂતપૂર્વ પ્રદેશ મહામંત્રી ભાર્ગવ ભટ્ટ, ડભોઈના ધારાસભ્ય શૈલેષ મહેતાના નામ મુખ્ય છે.

ત્રણ જોશીમાં શું છે સમાનતા?
આશીષ જોશી, હેમાંગ જોશી અને ઋત્વિક જોશી ત્રણેયમાં એક સમાનતા છે—ત્રણેયે વડોદરાની એમ.એસ. યુનિવર્સિટીમાંથી અભ્યાસ કર્યો છે. હેમાંગ જોશી મૂળ પોરબંદરના છે, જ્યારે ઋત્વિક અને આશીષનો જન્મ વડોદરામાં જ થયો છે. આશીષ જોશીને રાજકારણમાં લાવવાનો શ્રેય ડભોઈના ધારાસભ્ય શૈલેષ મહેતાને જાય છે, જેમણે પોતે પણ વિદ્યાર્થી કાળથી રાજકારણની શરૂઆત કરી હતી.

