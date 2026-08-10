Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /વિલુપ્તિના આરેથી 891 સુધીની સફળ સફર: World Lion Day પર જાણો ગુજરાતના સિંહો માટે વાઇલ્ડલાઇફ કોરિડોર કેમ જરૂરી?

વિલુપ્તિના આરેથી 891 સુધીની સફળ સફર: World Lion Day પર જાણો ગુજરાતના સિંહો માટે વાઇલ્ડલાઇફ કોરિડોર કેમ જરૂરી?

Lion Day 2026 પર જાણો એશિયાટિક સિંહની ખાસિયત, ગીરના જંગલ સાથે તેનો સંબંધ અને સિંહોના સંરક્ષણ માટે ઉઠાવવામાં આવેલા પગલા તથા વસ્તી અને સંરક્ષણની સામે વર્તમાન પડકાર.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 10, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:58 AM IST
વિલુપ્તિના આરેથી 891 સુધીની સફળ સફર: World Lion Day પર જાણો ગુજરાતના સિંહો માટે વાઇલ્ડલાઇફ કોરિડોર કેમ જરૂરી?

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
કાચા તેલમાં ઉછાળો, ઈથેનોલ વગરનું પેટ્રોલ ₹167.35, જાણો નોર્મલ પેટ્રોલનો ભાવ
2
3
4
5