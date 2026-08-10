/વિલુપ્તિના આરેથી 891 સુધીની સફળ સફર: World Lion Day પર જાણો ગુજરાતના સિંહો માટે વાઇલ્ડલાઇફ કોરિડોર કેમ જરૂરી?

World Lion Day: સિંહને જંગલના રાજા કહેવામાં આવે છે. સિંહને મેક ઈન્ડિયાની ઓળખ તરીકે પણ અપનાવવામાં આવ્યા, પરંતુ ભારત માટે એશિયાટિક સિંહ માત્ર શક્તિ પ્રદર્શન અને શાનનું પ્રતીક નથી. તે દેશના વન્યજીવ વારસા અને સફળ સંરક્ષણની એક મોટી કહાની પણ છે. ક્યારેક વિલુપ્તિની કગાર સુધી પહોંચનાર એશિયાટિક સિંહ આજે ગુજરાતના ગિરમાં મજબૂતીથી પોતાનો વિસ્તાર કરી રહ્યાં છે.
2025મા થયેલી 16મી એશિયાટિક સિંહ ગણતરીમાં ગુજરાતમાં લાયન લેન્ડસ્પેક સિંહની સંખ્યા 891 નોંધાઈ હતી. 2020મા તેની સંખ્યા 6474 હતી. એટલે કે પાંચ વર્ષમાં વસ્તીમાં આશરે 32.2 ટકાનો વધારો થયો છે, પરંતુ મામલો માત્ર વધતી સંખ્યાનો નથી. જેમ-જેમ સિંહોનો વિસ્તાર વધી રહ્યો છે, તેમ-તેમ તેમના આવાસ, વન્યજીવ વિસ્તાર, બીમારીઓ અને માનવ-વન્યજીવ સંઘર્ષના પડકારો પણ સામે આવી રહ્યાં છે.
એશિયાટિક સિંહની ખાસ ઓળખ શું છે?
એશિયાટિક સિંહને વૈજ્ઞાનિક રૂપથી Panthera leo થી સંબંધિત માનવામાં આવે છે. લાંબા સમય સુધી તેને Panthera leo persica ના નામથી અલગ ઉપપ્રજાતિના રૂપમાં ઓળખવામાં આવે છે. માનવામાં આવે છે કે આધુનિક આનુવંશિક અધ્યયનોએ સિંહના વર્ગીકરણને વધુ જટિલ બનાવ્યું છે, પરંતુ ભારતમાં જોવા મળતા સિંહની ઓળખ તેની વિશેષ શારીરિક વિશેષતાઓથી સરળતાથી કરી શકાય છે.
નર એશિયાઈ સિંહોના માના આફ્રિકન સિંહોની સરખામણીમાં પ્રમાણમાં ટૂંકા અને ઓછા ગાઢ હોય છે. આ સિવાય તેના કાન પણ સરળતાથી જોવા મળે છે. પેટના વિસ્તારમાં ત્વચાનો એક વિશિષ્ટ ઊભો ગણો પણ એશિયાઈ સિંહોને ઓળખવામાં મદદ કરે છે.
ક્યારેક ગ્રીસથી ભારત સુધી હતો તેનો વિસ્તાર
આજે એશિયાટિક સિંહનું પ્રાકૃતિક આવાસ ગુજરાતનું હિર અને તેના આસપાસના વિસ્તાર સુધી સીમિત છે, પરંતુ ઈતિહાસમાં તેનો વિસ્તાર ખુબ મોટો હતો. એક સમયે એશિયાટિક સિંહ પશ્ચિમ એશિયાથી લઈને ભારતીય ઉપમહાદ્વીપ સુધી અલગ-અલગ વિસ્તારમાં જોવા મળતા હતા. શહેરીકરણ અને શિકાર વધવાની સાથે તેમની સંખ્યા અને ભૌગોલિક સરહદ સતત ઘટતી ગઈ. 20મી સદીની શરૂઆતમાં ગિરમાં તેની સંખ્યા 50થી પણ ઓછી રહી ગઈ હતી.
સિંહ હવે જંગલમાંથી બહાર આવી રહ્યાં છે
જ્યારે કોઈ વિસ્તારમાં વન્યજીવની વસ્તી વધે છે તો ભોજન અને રહેવાની જગ્યાની જરૂરિયાત વધે છે. ગિર લેન્ડસ્પેકમાં સિંહની સંખ્યા વધવાની સાથે યુવા અને પ્રવાસી સિંહ નવા વિસ્તાર તરફ વધ્યા છે. 2025ની ગણતરીમાં જંગલની સાથે કૃષિ જમીન, ઘાસવાળી જમીન, નદી કિનારા, માનવ વસ્તિઓની આસપાસ પણ સિંહની હાજરી જોવા મળી હતી.
સિંહ માટે વાઇલ્ડ લાઇફ કોરિડોર કેમ જરૂરી છે?
સિંહના નવા ક્ષેત્રોમાં ફેલાવા માટે માત્ર જંગલ પર્યાપ્ત નથી. અલગ-અલગ આવાસો વચ્ચે સુરક્ષિત રસ્તા પણ જરૂરી છે. ગુજરાતના લેન્ડસ્પેકમાં જંગલ, જમીન, કૃષિ ક્ષેત્ર, નદી કિનારા અને બીજા પ્રાકૃતિક ક્ષેત્ર સિંહની અવરજવરમાં ભૂમિકા ભજવે છે. જો રોડ, નિર્માણ કે બીજા વિકાસ કાર્યો આ કોરિડોરમાં વિક્ષેપ પાડે છે તો સિંહની અવરજવર પ્રભાવિત થઈ શકે છે અને મનુષ્યોની સાથે ટકરાવ વધી શકે છે. તેથી આજે સિંહના સંરક્ષણનો મતલબ માત્ર ગિર નેશનલ પાર્કની સુરક્ષા કરવી રહી હયો નથી. આ સમગ્ર લેન્ડસ્પેકને સુરક્ષિત રાખવું એટલું જરૂરી છે.
એશિયાઈ સિંહો શું ખાય છે?
એશિયાઈ સિંહો મુખ્યત્વે માંસાહારી હોય છે. ગીરના જંગલમાં, તેઓ ચિતલ, સાંભર, નીલગાય, જંગલી ડુક્કર અને અન્ય પ્રાણીઓનો શિકાર કરે છે.
વધતી સંખ્યા છતાં ખતરો ઓછો નથી થયો
એશિયાટિક સિંહની વધતી સંખ્યા ચોક્કસ એક સિદ્ધિ છે, પરંતુ તેનો અર્થ એવો નથી કે હવે આ પ્રજાતિ પર કોઈ ખતરો નથી. સૌથી મોટી ચિંતા છે કે દુનિયાના જંગી એશિયાટિક સિંહની વસ્તી હજુ પણ એક મોટા ભૌગોલિક લેન્ડસ્પેક સાથે જોડાયેલી છે. જો કોઈ ગંભીર બીમારી, પ્રાકૃતિક આપદા કે મોટા પર્યાવરણીય સંકટની અસર આ ક્ષેત્રો પર પડે છે તો તેની સીધી અસર સિંહો પર પણ પડશે.
બીમારી પણ બની શકે છે મોટો ખતરો
વન્યજીવ સંરક્ષણમાં બીમારીનો ખતરો પણ કોઈ મોટી વસ્તી માટે ગંભીર હોઈ શકે છે. 2018મા ગુજરાતમાં સિંહમાં Canine Distemper Virus (CDV) નો પ્રકોપ સામે આવ્યો હતો, જેમાં 20થી વધુ સિંહોના મોત થયા હતા. આ ઘટનાએ તે સવાલ ફરી ઉભો કર્યો કે એક જ ભૌગોલિક ક્ષેત્રમાં સીમિત જંગલી વસ્તી કેટલી સંવેદનશીલ હોઈ શકે છે.
બીજી જંગલી વસ્તી કેમ જરૂરી માનવામાં આવે છે?
વન્યજીવ નિષ્ણાંત લાંબા સમયથી એશિયાટિક સિંહો માટે બીજી સ્વતંત્ર જંગલી વસ્તી સ્થાપિત કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર આપતા રહ્યાં છે. તેમનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સિંહોની સંખ્યા વધારવાનો નહીં, પરંતુ સમગ્ર પ્રજાતિનું જોખમ ઓછું કરવાનો છે. જો એક વસ્તી બીમારી, જંગલની આગ, પૂર કે કોઈ મોટી આપદાથી પ્રભાવિત થાય છે, તો બીજી જગ્યા પર રહેલ સ્વતંત્ર વસ્તી પ્રજાતિના અસ્તિત્વ માટે સુરક્ષા કવચનું કામ કરી શકે છે.
સંરક્ષણની કહાનીમાં માત્ર સરકાર નહીં, લોકોનું પણ યોગદાન
એશિયાટિક સિંહની વાપસી ઘણા દાયકાના સતત સંરક્ષણના પ્રયાસોનું પરિણામ છે. સંરક્ષિત ક્ષેત્રનો વિકાસ, શિકાર પર નિયંત્રણ, શિકાર પ્રજાતિઓની સંખ્યામાં સુધાર, વન વહીવટ અને સ્થાનિક સમુદાયોની ભાગીદારીએ તેમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે.
World Lion Day 2026 કેમ છે ખાસ?
દર વર્ષે 10 ઓગસ્ટે વિશ્વ સિંહ દિવસ મનાવવામાં આવે છે. આ દિવસ દુનિયામાં સિંહોના સંરક્ષણ અને તેમની સામે રહેલા ખતરા પ્રત્યે જાગરૂકતા વધારવાની તક છે. ગુજરાત માટે પણ આ દિવસ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે એશિયાટિક સિંહની જંગલી વસ્તી દેશના એક મોટા વન્યજીવના સંરક્ષણની સફળતાની કહાની છે.