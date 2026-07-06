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જૈશના 8 આતંકીઓમાંથી 3ને લઈને ATSની ટીમ પાલનપુરના ભાગળ ગામ પહોંચી

ગુજરાત અને મધ્યપ્રદેશમાંથી જૈશ-એ-મોહમ્મદ ના 8 આતંકીઓ ઝડપાવાના મામલે મોટા અપડેટ આવ્યા છે. આતંકવાદી સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદ (JeM) સાથે સંકળાયેલા અને પાલનપુરના ભાગળ ગામમાં 3 શખ્સોને લઈને ATSની ટીમ ભાગળ ગામે પહોંચી. ATSએ ઝડપેલાં 8 માંથી 3 ઈસમો પાલનપુરના ભાગળ ગામના રહેવાસી છે. ATS  દ્વારા આતંકીઓ કોના કોના કોના સંપર્કમાં હતા તેને લઈ ને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 06, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:33 PM IST
જૈશના 8 આતંકીઓમાંથી 3ને લઈને ATSની ટીમ પાલનપુરના ભાગળ ગામ પહોંચી
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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જૈશના 8 આતંકીઓમાંથી 3ને લઈને ATSની ટીમ પાલનપુરના ભાગળ ગામ પહોંચી
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