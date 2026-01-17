ગોપાલ ઈટાલિયા પર ફરી જૂતું ફેંકવાનો પ્રયાસ, જુનાગઢની સભામાં બની ઘટના
Attempt To Throw Shoe On Gopal Iitalia : જૂનાગઢના ગડુમાં આયોજિત આપની સભામાં ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયા પર જૂતું ફેંકવાનો પ્રયાસ કરાયો. શખ્સ જેવો ઊભો થયો કે આપના કાર્યકર્તાએ પકડી પોલીસને હવાલે કર્યો
Junagadh News : જુનાગઢમાં આપના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયા પર ફરી જૂતું ફેંકવાનો પ્રયાસ કરાયો હતો. ગોપાલ ઈટાલિયા પર જૂતું ફેંકવા જતાં શખ્સને ઝડપી પાડવામા આવ્યો હતો. માળિયા હાટીનામાં ખેડૂત સભા દરમિયાન આ ઘટના બની હતી. આપના કાર્યકરોએ જૂતું ફેંકવાનો પ્રયાસ કરતાં શખ્સને ઝડપી પાડ્યો હતો. તો બીજી તરફ, ભાજપના પૂર્વ ઉપપ્રમુખ બચુ સિસોદિયા આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા હતા.
શુ બન્યું હતુ
જુનાગઢના માળિયા હાટીનાના ગડુ ખાતે 16 જાન્યુઆરીના રાતે આમ આદમી પાર્ટીની સભા યોજાઈ હતી. ખેડૂત સન્માન સભા વચ્ચે આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયા સંબોધન કરી રહ્યા હતા. ત્યારે અચાનક જ એક અજાણ્યો શખ્સ ઉભો થઈ ગયો હતો, અને ગોપાલ ઈટાલિયા પર જૂતુ ફેંકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, ત્યા હાજર કાર્યકર્તાઓએ આ હુમલો નિષ્ફળ બનાવ્યો હતો.
કાર્યકર્તાઓએ તાત્કાલિક શખ્સને દબોચી લીધો હતો. શખ્સ જૂતુ ફેંકી શક્યો ન હતો. બીજી તરફ, પોલીસે સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરી છે. પકડાયેલા શખ્સની પૂછપરછ શરૂ કરી છે.
આ પહેલા જામનગરમાં જૂતું ફેંકાયું હતું
થોડા સમય પહેલા જામનગરમાં જાહેરસભામાં 'આપ'ના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલીયા પર જુતું ફેકનારનો વીડિયો હાલ ગુજરાતના રાજકારણમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો. જામનગર શહેરમાં આમ આદમી પાર્ટીનું સંમેલન યોજાયું હતું, અને ટાઉનહોલમાં આયોજિત કાર્યક્રમ દરમિયાન 'આપ'ના ધારાસભ્ય ગોપાલભાઈ ઇટાલીયા સંબોધન કરી રહ્યા હતા, જે દરમિયાન તેઓ ઉપર જુતું ફેંકવામાં આવ્યું હતું, અને ભારે અફરાતફરી સર્જાઈ હતી. આખરે આ જીતુ ફેકનાર વ્યક્તિ મીડિયા સમક્ષ આવ્યો હતો. તેણે પોતાનું નામ છત્રપાલસિંહ જાડેજા અને મેમાણા ગામના રહેવાસી હોવાનું જણાવ્યું હતું. અગાઉ પ્રદિપસિંહ જાડેજા કે જેઓ ગુજરાત રાજ્ય સરકારમાં મંત્રી હતા, ત્યારે તેઓ ઉપર જાહેર સભા દરમિયાન જુતું ફેંકવામાં આવ્યું હતું ત્યારથી પોતાને વસવસો રહી ગયો હતો, અને પોતાના સમાજનો બદલો વાળવાના ભાગરૂપે આજે મોકો ગોતીને તે ઘટનાનો બદલો વાળ્યો હતો, અને પોતાની જાતને સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હોવાનું પણ જણાવ્યું. પૂર્વ મંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા પર થયેલા હુમલાનો પોતે બદલો વાળી સંતોષ વ્યક્ત કર્યો.
