ઈટાલિયા પર હુમલા બાદ ઈસુદાન ભાજપ પર ભડક્યા! કહ્યું; 'ભાજપના નેતાઓને કોઈ સાંભળવા આવતું નથી...'

Rajkot News: રાજકોટ - AAP પ્રદેશ અધ્યક્ષ ઈશુંદાન ગઢવીની પત્રકાર પરિષદ. ભાજપના નેતાઓને કોઈ સાંભળવા આવતું નથી. AAP નેતાઓની સભાઓમાં લોકોની જનમેદની ઉમટી પડે છે. ભાજપ નેતાઓના ઈશારે AAP નેતાઓને ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે.. ગોપાલ ઇટાલીયા પર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે. જુત્તુ ફેંકવા માટે યુવાનોને રૂપિયાની લાલચ આપે છે. દારૂ પીવડાવે છે અને AAP નેતાઓ પર ચપ્પલ ફેંકાવે છે. ગોપાલ ઇટાલીયા પર ભાજપ દ્વારા હુમલો કરાવવામાં આવે છે..

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 17, 2026, 05:06 PM IST

Rajkot News: આમ આદમી પાર્ટીના નેતા ગોપાલ ઈટાલિયા પર થયેલા કથિત હુમલાના પ્રયાસ બાદ ગુજરાતનું રાજકારણ ગરમાયું છે. આ મામલે રાજકોટ ખાતે પ્રદેશ પ્રમુખ ઈશુદાન ગઢવીએ એક મહત્વપૂર્ણ પત્રકાર પરિષદ યોજી ભાજપ સરકાર અને સ્થાનિક પોલીસ તંત્ર પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા.

"ભાજપની સભાઓ ખાલી, AAPમાં જનમેદની"
પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા ઈશુદાન ગઢવીએ જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં ભાજપના નેતાઓને સાંભળવા માટે કોઈ આવતું નથી, જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીની સભાઓમાં લોકોની ભારે ભીડ ઉમટી રહી છે. આ લોકપ્રિયતાથી ડરીને ભાજપના નેતાઓના ઈશારે AAP નેતાઓને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યા છે. ખાસ કરીને પાટીદાર સમાજમાં ગોપાલ ઈટાલિયાની વધતી જતી લોકપ્રિયતાને કારણે તેમના પર હુમલા કરાવવામાં આવી રહ્યા હોવાનો તેમણે દાવો કર્યો હતો.

હુમલાના વીડિયો સાથે ચોંકાવનારા ખુલાસા
ગોપાલ ઈટાલિયા પર હુમલો કરનાર યુવકનો વીડિયો સામે આવ્યા બાદ ઈશુદાન ગઢવીએ ગંભીર આરોપો લગાવતા કહ્યું કે ભાજપ દ્વારા યુવાનોને રૂપિયાની લાલચ આપીને AAP નેતાઓ પર જૂતા અને ચપ્પલ ફેંકવા માટે ઉશ્કેરવામાં આવે છે. હુમલો કરનાર યુવાનોને દારૂ પીવડાવીને મોકલવામાં આવે છે. ગોપાલ ઈટાલિયા પર જાનલેવા હુમલો કરવાના ઈરાદે એક યુવક છરી લઈને આવ્યો હતો. હુમલાખોર યુવક દારૂના નશામાં હોવા છતાં પોલીસે તેની સામે કોઈ કાયદેસરની ફરિયાદ નોંધી નથી, જે તંત્રની કામગીરી પર સવાલ ઉભા કરે છે. ઈશુદાન ગઢવીએ ઉમેર્યું હતું કે ભાજપ સત્તાના નશામાં ચૂર થઈને લોકશાહીનું ગળું ઘોંટી રહી છે. અમારા નેતાઓ પર હુમલા કરાવીને અમને ડરાવવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે.

AAPની મુખ્ય માંગણીઓ
આમ આદમી પાર્ટીએ આ ઘટનાને સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢી છે અને નીચે મુજબની માંગણીઓ કરી છે. જેમાં ગોપાલ ઈટાલિયા પર હુમલો કરાવનાર જે-તે ભાજપના નેતા સામે કડક પગલાં લેવામાં આવે. સમગ્ર મામલાની સરકાર દ્વારા તટસ્થ તપાસ કરવામાં આવે. હુમલા પાછળ જવાબદાર તમામ શખ્સો સામે તાત્કાલિક કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે.

