કોમનવેલ્થ અને ઓલિમ્પિક્સને ધ્યાનમાં રાખીને AUDA દ્વારા 7 નવી TP સ્કીમની જાહેરાત: આ વિસ્તારોને લીલાલહેર!

Ahmdabad News: ઓલિમ્પિક અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સના યજમાન બનવાના અમદાવાદના મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્યાંકને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (AUDA) એ સાત નવી ટાઉન પ્લાનિંગ (TP) સ્કીમની જાહેરાત કરી છે. આ નિર્ણયથી અમદાવાદ મેટ્રોપોલિટન વિસ્તારના ઝડપી શહેરીકરણ અને માળખાકીય વિકાસ માટેનો માર્ગ મોકળો બન્યો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 01, 2025, 10:34 AM IST

Ahmdabad News: અમદાવાદ દિવસેને દિવસે વિકસી રહ્યું છે, ત્યારે ફરી એક મોટા સમાચાર મલી રહ્યા છે. અમદાવાદ હજું વધુ વિસ્તરશે. જી હા...ઔડાની બેઠકમાં લેવાયેલા આ મહત્ત્વના નિર્ણય અનુસાર સઈજ, ગોધાવી, કાણેટી, નિઘરાડ તથા મણિપુર જેવા ગામોમાં વિકાસનું આયોજન કરવામાં આવશે. નવી TP સ્કીમ્સની રચના થવાથી આ વિસ્તારોમાં અંદાજે એક હજાર હેક્ટર વિસ્તારનું શહેરીકરણ થશે. આ મોટા પાયાના શહેરીકરણના પગલે નાગરિકોને માળખાકીય સુવિધાઓ ઝડપથી મળી શકશે.

ક્લોલ અને સાણંદ નગરપાલિકાને જમીન ફાળવણી
કલોલ નગરપાલિકાને પાણીના સમ્પ, પમ્પિંગ સ્ટેશન તથા ફિલ્ટર પ્લાન્ટ બનાવવા માટે જમીન ફાળવવાનો નિર્ણય લેવાયો હતો. સાણંદ નગરપાલિકાને કોમ્યુનિટી હોલ બનાવવા માટે ૫૬૨૭ ચોરસ મીટર જમીન ફાળવવા માટે રાજ્ય સરકારમાં દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે. ઔડાના આ પગલાં અમદાવાદને ભવિષ્યની મોટી વૈશ્વિક સ્પર્ધાઓ માટે તૈયાર કરવા અને નાગરિકોના જીવનધોરણને ઊંચું લાવવાની દિશામાં એક મહત્ત્વનું કદમ છે.

માળખાકીય સુવિધાઓમાં વધારો
આ TP સ્કીમ્સનો અમલ થવાથી ઔડાને નાગરિકોને જુદી જુદી માળખાકીય સુવિધાઓ જેવી કે રસ્તા, પાણી, ગટર, ગાર્ડન, અને જાહેર વપરાશના અન્ય સ્થળો માટેના પ્લોટ (રિઝર્વેશન) મળી રહેશે. ખાસ કરીને, TP સ્કીમ્સના અમલથી આ વિસ્તારોમાં નવા રસ્તાઓનું નિર્માણ થશે, જેનાથી કનેક્ટિવિટીમાં નોંધપાત્ર સુધારો આવશે. બેઠકમાં જાસપુર-ખોડિયાર, કાણેટી-નિઘરાડ, નિઘરાડ, ચેખલા-ગોધાવી, લપકામણ, રકનપુર, દહેગામ, રણાસણ-એણાસણ, રૂપાવટી અને છારોડી જેવી TP સ્કીમ્સ માટેના રિઝર્વેશનના પ્લોટ તથા રસ્તાઓ અંગે ચર્ચા-પરામર્શ કરાયો હતો. આ પરામર્શ બાદ હવે આ TP સ્કીમ્સની અંતિમ મંજૂરી માટેનો માર્ગ મોકળો બન્યો છે.

અન્ય મહત્ત્વના નિર્ણયો
રેડી મિક્સ કોંક્રીટ પ્લાન્ટ (RMC)ની SOP: ઔડા વિસ્તારમાં RMC પ્લાન્ટ માટે અગાઉ જાહેર કરાયેલી સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર (SOP)માં કેટલાક ફેરફારો કરીને બોર્ડ દ્વારા તેને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.

