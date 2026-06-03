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"મારી નીતિ-રીતિથી આપ પરિચિત છો..." ઓડિયો વિવાદમાં ઘેરાયેલા સી.જે. ચાવડાએ ઠાકોર સમાજની માફી માગી!

Mehsana News: વિજાપુરના ધારાસભ્ય ડૉ. સી. જે. ચાવડાએ ઠાકોર સમાજની માફી માંગી. વાયરલ ઓડિયો ક્લિપના વિવાદ બાદ ધારાસભ્યે જાહેર કરી દિલગીરી. કથિત ઓડિયો ક્લિપ ક્યારે અને કોણે બનાવી તેની સચ્ચાઈ જાણવા તપાસ ચાલુ હોવાનો કર્યો ઉલ્લેખ. ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજનું ગૌરવવંતું સ્થાન જન્મથી જ મારા હૃદયમાં છે અને જીવનપર્યંત રહેશે. ધારાસભ્યે જણાવ્યું- 'આપ સૌ મારી નીતિ-રીતિથી પરિચિત છો, તેમ છતાં સમાજને દુઃખ થયું હોય તો ક્ષમા ચાહું છું' 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 03, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 02:33 PM IST
"મારી નીતિ-રીતિથી આપ પરિચિત છો..." ઓડિયો વિવાદમાં ઘેરાયેલા સી.જે. ચાવડાએ ઠાકોર સમાજની માફી માગી!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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