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ગુજરાતમાં દિલ્હીવાળી કરવાની AAPના નેતાની ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ, કથિત ઓડિયો પર ગોપાલ ઈટાલિયાનો ખુલાસો

ગુજરાતમાં અવારનવાર નેતાઓ વચ્ચેની વાતચીતની ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ થઈ રહે છે. ત્યારે વધુ એક એક ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ થઈ છે. આ ઓડિયો ક્લિપ આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને કાર્યકર્તા વચ્ચે થયેલ વાતચીતની હોવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે. આ ઓડિયો ક્લિપમાં ગાંધીનગર ઉપવાસ છાવણી પરના આંદોલન પાછળ મોટું ષડયંત્ર હોવાનું સામે આવ્યું છે. કથિત ઓડિયો મામલે AAP નેતા ગોપાલ ઈટાલિયાએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ ઓડિયો AIની મદદથી બનાવવામાં આવ્યો છે. તેમણે ભાજપ પર પાર્ટીના આગેવાનો અને કાર્યકરોને બદનામ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 25, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 10:12 PM IST
ગુજરાતમાં દિલ્હીવાળી કરવાની AAPના નેતાની ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ, કથિત ઓડિયો પર ગોપાલ ઈટાલિયાનો ખુલાસો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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