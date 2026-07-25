/ગુજરાતમાં દિલ્હીવાળી કરવાની AAPના નેતાની ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ, કથિત ઓડિયો પર ગોપાલ ઈટાલિયાનો ખુલાસો

ગુજરાતમાં અવારનવાર નેતાઓ વચ્ચેની વાતચીતની ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ થઈ રહે છે. ત્યારે વધુ એક એક ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ થઈ છે. ગુજરાતમાં સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા એક કથિત ઓડિયો ક્લિપને લઈને રાજકારણ ગરમાયું છે. આ ઓડિયો ક્લિપ આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને કાર્યકર્તા વચ્ચે થયેલ વાતચીતની હોવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે. આ ઓડિયો ક્લિપમાં ગાંધીનગર ઉપવાસ છાવણી પરના આંદોલન પાછળ મોટું ષડયંત્ર હોવાનું સામે આવ્યું છે. એસટી બસમાં તોડફોડ કરવાનો અને આગ ચંપી જેવી ઘટનાઓ કરાવવા માટેનું ષડયંત્ર રચવામાં આવી રહ્યું હતું. આ વાયરલ ઓડિયો ક્લિપમાં અનેક પ્રકારના રહસ્યો અંગે ખુલાસો થયો છે. વાયરલ થયેલી ઓડિયો ક્લિપ આપના નેતા બ્રિજરાજ ગઢવી અને કાર્યકર્તા વચ્ચે થયેલી વાતચીતની હોવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે. જો કે, આ ઓડિયો ક્લિપની Z 24 કલાક પુષ્ટી કરતુ નથી.
ગુજરાતની શાંતિ સામે કથિત કાવતરાનો મોટો પર્દાફાશ થયો છે. ઓડિયોમાં રાજ્યમાં અશાંતિનું વાતાવરણ ઊભું કરવા વિરોધ પ્રદર્શનને વધુ આક્રમક બનાવવાની તેમજ મોટા પાયે લોકો જોડાય તેવી રણનીતિ અંગે વાતચીત થઈ હોવાના દાવા થઈ રહ્યા છે. આમ આદમી પાર્ટીના બે નેતાની વાતચીતનો કથિત ઓડિયો સામે ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે. કથિત ઓડિયોમાં વિદ્યાર્થી આંદોલનના નામે અશાંતિ ફેલાવવાના મોટા ષડયંત્રના પર્દાફાશ થયો છે. વિદ્યાર્થી આંદોલનને ઉગ્ર બનાવવાના કથિત પ્લાનનો દાવો આ ઓડિયો ક્લીપમાં કરતો હોવાનું સંભળાય છે.
નિર્દોષ યુવાનોને કાર્યકર્તાઓ દ્વારા જ લાકડીઓ મારવાનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ગાંધીનગર ઉપવાસ છાવણીમાં આંદોલન દરમિયાન શું શું કરવાનું હતું તેની વિગતો ફોન પર ચર્ચા થઈ હતી. ગાંધીનગર જ નહીં ગુજરાતમાં આના થકી અસ્થિરતા ઉભી કરવા જેવું મોટું ષડયંત્ર રચવામાં આવી રહ્યું હતું. ભૂતકાળમાં ગાંધીનગરમાં થયેલા આંદોલનનો પણ આ ઓડિયોમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
અનામત આંદોલન જેવી સ્થિતિ ઊભી કરવાનો પ્રયાસ કરાતો હોય તેમ વાતચીતનો ઓડિયો વાઇરલ થયો છે. હાર્દિક પટેલ આંદોલન પાર્ટ-2 થવું જોઇએ તેવો ઉલ્લેખ કરાયો છે. તોડફોડ, રસ્તા રોકો, અશાંતિ અંગે કથિત વાતચીતનો દાવો ઓડિયોમાં થઈ રહ્યો છે.
વાયરલ ઓડિયોમાં તોડફોડ કરવા અંગેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત પોલીસની કાર્યવાહીથી કેવી રીતે બચી શકાય અને વિરોધ પ્રદર્શનને લાંબો સમય સુધી ચાલુ રાખી શકાય તે અંગે પણ કથિત ચર્ચા થઈ હોવાનું દાવા થઈ રહ્યા છે.
કથિત ઓડિયો પર ગોપાલ ઈટાલિયાનો ખુલાસો
વાયરલ થયેલા કથિત ઓડિયો મામલે આમ આદમી પાર્ટીના નેતા ગોપાલ ઈટાલિયાએ સ્પષ્ટતા કરી છે. તેમણે દાવો કર્યો કે સોશિયલ મીડિયામાં ફરતો ઓડિયો સંપૂર્ણપણે AIથી તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે અને તેનો વાસ્તવિકતા સાથે કોઈ સંબંધ નથી. ઈટાલિયાએ ભાજપ પર આરોપ લગાવ્યો કે આમ આદમી પાર્ટીના આગેવાનો અને કાર્યકરોને બદનામ કરવા માટે આ પ્રકારના કાવતરાં રચવામાં આવી રહ્યા છે. વાયરલ ઓડિયોમાં ગાંધીનગર ઉપવાસ છાવણીના આંદોલન તેમજ એસટી બસોમાં તોડફોડ અને આગચંપી જેવા ષડયંત્રની ચર્ચા હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, ઈટાલિયાએ આ તમામ આક્ષેપોને ફગાવી દીધા છે અને જણાવ્યું છે કે આ મામલે જવાબદાર લોકો સામે કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.