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"તારે જ્યાં જવું હોય ત્યાં જા, જે ભડાકા કરવા હોય તે કરી લે", કપડવંજ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ વિવાદમાં, કથિત ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ

Kheda News: કપડવંજ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ જે.કે. પરમાર અને એક નાગરિક વચ્ચેની વાતચીતનો ઓડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ છે. સરપંચ ફોન ઉપાડતા ન હોવાની ફરિયાદ કરવા નાગરિકે કર્યો હતો તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ જે કે પરમારને ફોન. નાગરિકની રજૂઆત દરમિયાન ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ જેમાં પ્રમુખે કહ્યું કે"હું પબ્લિકનો ગુલામ નથી", "તારે જ્યાં જવું હોય ત્યાં જા" અને "જે ભડાકા કરવા હોય તે કરી લે".

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 20, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:30 AM IST
"તારે જ્યાં જવું હોય ત્યાં જા, જે ભડાકા કરવા હોય તે કરી લે", કપડવંજ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ વિવાદમાં, કથિત ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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"તારે જ્યાં જવું હોય ત્યાં જા, જે ભડાકા કરવા હોય તે કરી લે", કપડવંજ તાલુકા પંચાયત...
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