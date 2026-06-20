"તારે જ્યાં જવું હોય ત્યાં જા, જે ભડાકા કરવા હોય તે કરી લે", કપડવંજ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ વિવાદમાં, કથિત ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ

Kheda News: ગુજરાતમાં લોકપ્રતિનિધિઓ અને જનતા વચ્ચેના સંવાદના વિડીયો કે ઓડિયો અવારનવાર સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો વિષય બનતા હોય છે. તાજેતરમાં ખેડા જિલ્લામાંથી આવી જ એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં કપડવંજ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ જે.કે. પરમાર અને એક સ્થાનિક નાગરિક વચ્ચેની વાતચીતની કથિત ઓડિયો ક્લિપ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ પર ભારે વાયરલ થઈ રહી છે. આ ઓડિયો ક્લિપને પગલે સ્થાનિક રાજકારણમાં ગરમાવો આવી ગયો છે. ઝી 24 કલાક આ કથિત ઓડિયો ક્લિપની સત્યતા કે પુષ્ટિ કરતું નથી.
શું છે સમગ્ર મામલો?
મળતી માહિતી મુજબ, કપડવંજ તાલુકાના એક જાગૃત નાગરિકે પોતાના વિસ્તારના સરપંચ ફોન ઉપાડતા ન હોવાની ફરિયાદ કરવા માટે તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ જે.કે. પરમારને ફોન કર્યો હતો. નાગરિક આશા રાખતો હતો કે પ્રમુખ આ બાબતે યોગ્ય મધ્યસ્થી કરશે અથવા સરપંચને સૂચના આપશે. જોકે, વાતચીત દરમિયાન મામલો થાળે પડવાને બદલે વધારે બગડી ગયો હતો. નાગરિક પોતાની રજૂઆત કરી રહ્યો હતો તે દરમિયાન બંને પક્ષે બોલાચાલી ઉગ્ર બની ગઈ હતી.
વાયરલ થયેલી કથિત ઓડિયો ક્લિપમાં તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ જે.કે. પરમારનો પારો સાતમા આસમાને પહોંચેલો સંભળાય છે. ગુસ્સામાં આવીને તેમણે નાગરિકને ધમકાવતા અને અહંકારયુક્ત લહેજામાં કહ્યું, "હું કઈ પબ્લિકનો ગુલામ નથી, તારે જ્યાં જવું હોય ત્યાં જા અને જે ભડાકા કરવા હોય તે કરી લે!" એક જવાબદાર હોદ્દા પર બેઠેલા જનપ્રતિનિધિ દ્વારા સામાન્ય જનતા માટે આ પ્રકારની ભાષાનો પ્રયોગ કરવામાં આવતા લોકોમાં ભારે નારાજગી જોવા મળી રહી છે...