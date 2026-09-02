/ગુજરાતમાં ગંભીર જળસંકટ અને દુષ્કાળની આશંકા! ઓગસ્ટ કોરોધાકોર, 5 વર્ષમાં સૌથી ઓછો વરસાદ, જાણો ક્યાં કેટલો ઓછો વરસાદ

Gujarat Monsoon 2026: એકતરફ દક્ષિણ ગુજરાતમાં સિઝનનો 100 ટકા વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે ત્યારે રાજ્યના 10 તાલુકા એવા છે જ્યાં સરેરાશ 10 ઈંચ પણ વરસાદ વરસ્યો નથી. અપૂરતા વરસાદથી જળસ્તર સતત ઘટી રહ્યું છે. ખાસ કરીને દેવભૂમિ દ્વારકા, કચ્છમાં પડેલા અપૂરતા વરસાદથી કૃષિ અને જળસ્ત્રોતને માથે સંકટ તોળાયું છે. દેવભૂમિ દ્વારકાના ચાર તાલુકા એવા છે જ્યાં 10 ટકાથી પણ ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. દ્વારકા તાલુકામાં સરેરાશ 1 ઈંચ પણ વરસાદ પડ્યો નથી. ઓછા વરસાદને પગલે મગફળીનું 1,99,400 હેક્ટર વિસ્તારમાં વાવેતર થયું છે. જેની સરખામણીએ ગત વર્ષે ઓક્ટોબર સુધી 2,17,000 હેક્ટર વાવેતર થયેલું હતું.
પીવાના પાણીનું ગંભીર સંકટ
ખાસ કરીને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં સ્થિતિ સૌથી ચિંતાજનક છે. અહીંના 4 તાલુકાઓમાં સરેરાશ માત્ર 10 ટકા જ વરસાદ નોંધાતા જળસ્તર સતત નીચા જઈ રહ્યા છે. પરિણામે, સ્થાનિક સ્તરે પીવાના પાણીનું મોટું સંકટ ઊભું થયું છે અને નાગરિકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. રાજ્યભરમાં અત્યારે 43 તાલુકાઓમાં જળાશયોના તળિયા દેખાવા લાગ્યા છે, જ્યારે 75 જળાશયોમાં પાણીનું સ્તર 25 ટકાથી પણ નીચે ગયું છે.
કૃષિ અને વાવેતર પર માઠી અસર
ઓછા વરસાદની સીધી અસર રાજ્યની ખેતી પર પડી છે. મગફળી, કપાસ અને બાજરી જેવા મુખ્ય પાકોનું વાવેતર ગત વર્ષની સરખામણીએ નોંધપાત્ર રીતે ઘટી ગયું છે. સમયસર પિયત ન મળવાને કારણે ઊભેલા પાકને નુકસાન થવાની પૂરી શક્યતા છે, જેનાથી અન્નદાતાઓની ચિંતા બેઘણી વધી ગઈ છે.
દુષ્કાળની ભીતિ અને સરકારી નિયમો
સરકારી નિયમો અનુસાર, જો કોઈ વિસ્તારમાં સરેરાશ 65% થી ઓછો વરસાદ થાય તો ત્યાં દુષ્કાળ જાહેર કરવાની સ્થિતિ સર્જાતી હોય છે. હાલની વરસાદી અછતને જોતા ઘણા વિસ્તારોમાં દુષ્કાળના વાદળો ઘેરાયા છે. જો આગામી દિવસોમાં અનુકૂળ માહોલ નહીં સર્જાય, તો પરિસ્થિતિ વધુ વિકરાળ બની શકે છે, જેનાથી ગ્રામીણ અર્થતંત્રને ભારે ફટકો પડી શકે છે. આ ગંભીર પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે પ્રશાસન દ્વારા પીવાના પાણીની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થાઓ અને રાહત પેકેજ અંગે વિચારણા કરવી અનિવાર્ય બની ગઈ છે.
દુષ્કાળ ક્યારે જાહેર કરાતો હોય છે?
ગુજરાતમાં દુષ્કાળ જાહેર કરવાની પ્રક્રિયા વરસાદ કેટલો ઓછો છે તેના આધારે થતી નથી. જૂનથી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન સામાન્ય વરસાદના 75 ટકાથી ઓછો વરસાદ પડે તો દુષ્કાળની શક્યતા સર્જાય છે. પરંતુ આ એકલું પૂરતું નથી. આ સાથે ડ્રાય સ્પેલ, વાવેતરમાં ઘટાડો, જમીનમાં ભેજ, પાકની સ્થિતિ, ભૂગર્ભજળ અને જળાશયના પાણી જેવા માપદંડો પણ જોવાતા હોય છે. ગુજરાતમાં તાલુકા-વિસ્તાર પ્રમાણે દુષ્કાળ જાહેર થઈ શકે છે.