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ગુજરાતમાં ગંભીર જળસંકટ અને દુષ્કાળની આશંકા! ઓગસ્ટ કોરોધાકોર, 5 વર્ષમાં સૌથી ઓછો વરસાદ, જાણો ક્યાં કેટલો ઓછો વરસાદ

Gujarat Monsoon 2026: રાજ્યમાં ચોમાસાની અનિયમિત અને અપૂરતી સ્થિતિને કારણે અનેક વિસ્તારોમાં ગંભીર જળસંકટ ઊભું થયું છે. કચ્છ, દેવભૂમિ દ્વારકા અને જામનગર જેવા જિલ્લાઓમાં સ્થિતિ અત્યંત વિકટ બની છે, જ્યાં 10 જેટલા તાલુકાઓમાં સમગ્ર સીઝન દરમિયાન હજુ સુધી 10 ઈંચ વરસાદ પણ નોંધાયો નથી. આ અછતના કારણે ખેડૂતો અને ગ્રામીણ વિસ્તારોની મુશ્કેલીઓમાં ભારે વધારો થયો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 02, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 11:50 AM IST
ગુજરાતમાં ગંભીર જળસંકટ અને દુષ્કાળની આશંકા! ઓગસ્ટ કોરોધાકોર, 5 વર્ષમાં સૌથી ઓછો વરસાદ, જાણો ક્યાં કેટલો ઓછો વરસાદ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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