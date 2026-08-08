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આજથી ગુજરાતમાં ઓટોરિક્ષાના ભાડામાં વધારો; નવા દરો જાહેર, નવા ભાડાને રાજ્ય સરકારે આપી મંજૂરી

Autorickshaw fares increase in Gujarat: ગુજરાત સરકારના પોર્ટ્સ એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ વિભાગ દ્વારા સમગ્ર રાજ્યમાં ઓટોરિક્ષાના ભાડામાં સુધારો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આ અંગેનું નવું જાહેરનામું અમલમાં આવી ગયું છે, જેનાથી રિક્ષા ચાલકો અને મુસાફરો માટે નવા ભાડા દરો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. પ્રથમ 1.2 કિમીના રૂ. 25 અને પછી પ્રતિ 200 મીટરે રૂ. 4 લેવાશે. આજથી રાજ્યમાં રિક્ષા ચાલકો અને મુસાફરો માટે નવો ભાડો વધારો લાગુ થશે. જેમાં મિનિમમ ઓટોરિક્ષાના દરોમાં ભાડું રૂ. 25 લાગુ કરી દેવામાં આવ્યું છે. જ્યારે રાત્રે 11 થી સવારે 5 સુધી 50% વધારાનો નાઈટ ચાર્જ લાગું પડશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 08, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:14 AM IST
આજથી ગુજરાતમાં ઓટોરિક્ષાના ભાડામાં વધારો; નવા દરો જાહેર, નવા ભાડાને રાજ્ય સરકારે આપી મંજૂરી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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