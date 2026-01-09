Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

બચ્ચન પરિવારનું ગિફ્ટ સિટીમાં મોટું રોકાણ: ગુજરાતના રિયલ્ટી સેક્ટરમાં એક નવા પ્રોજેક્ટની તૈયારી

Bachchan family signs deal: શ્રી લોટસ ડેવલપર્સ એન્ડ રિયલ્ટી લિમિટેડ દ્વારા ગુજરાતના ગિફ્ટ સિટીમાં એક લક્ઝરી પ્રોજેક્ટના નિર્માણ માટે અભિનેતા અભિષેક બચ્ચન સાથે સંયુક્ત સમજૂતી (Joint Development Agreement) પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા છે. દિગ્ગજ અભિનેતા અમિતાભ બચ્ચનના પુત્ર અભિષેક બચ્ચન પાસે ગિફ્ટ સિટીમાં પોતાની માલિકીની જમીન છે. આ જમીન આશરે 15 વર્ષ પહેલાં ખરીદવામાં આવી હતી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 09, 2026, 10:32 AM IST

Bachchan Family Deal With Lotus Developers: બોલિવુડના મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચનને લઈને એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે. બચ્ચન પરિવારે ગુજરાતના ગાંધીનગર સ્થિત GIFT સિટીમાં એક મોટા મિક્સ-યુઝ રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ માટે આનંદ કે. પંડિતની આગેવાની હેઠળની શ્રી લોટસ ડેવલપર્સ એન્ડ રિયલ્ટી લિમિટેડ સાથે રજિસ્ટર્ડ ડેવલપમેન્ટ એગ્રીમેન્ટ કર્યા છે.

જાણો પ્રોજેક્ટની મુખ્ય વિગતો
મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચનના પરિવારે આ પ્રોજેક્ટ શ્રી લોટસ ડેવલપર્સની સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપની 'રાઇઝ રૂટ પ્રોજેક્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ' દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવશે. આ સોદો પ્રોફિટ-શેરિંગ અને એસેટ-લાઇટ મોડલ પર આધારિત છે. જમીનના ઇતિહાસ વિશે વાત કરીએ તો આ પ્રોજેક્ટ તે જમીન પર સાકાર થશે જે અમિતાભ બચ્ચને આશરે 15 વર્ષ પહેલાં ખરીદી હતી. સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પાસે આવેલી આશરે 23,000 ચોરસ મીટર બિન-ખેતી (NA) ફ્રીહોલ્ડ જમીન છે. આ કરારમાં બચ્ચન પરિવાર તરફથી અભિષેક બચ્ચન કાઉન્ટરપાર્ટી તરીકે જોડાયા છે.

આ પ્રોજેક્ટનું નિર્મિત ક્ષેત્રફળ (Built-up area) 10 લાખ ચોરસ ફૂટથી વધુ હશે. કંપની આ જમીન પર લક્ઝરી રહેણાંક (Residential) અને વ્યાવસાયિક (Commercial) એમ બંને સુવિધાઓ ધરાવતો પ્રોજેક્ટ બનાવશે. શ્રી લોટસ ડેવલપર્સનો ગુજરાતમાં આ પ્રથમ પ્રોજેક્ટ હશે. આ પ્રોજેક્ટ કંપનીની પેટા કંપની 'રાઇઝ રૂટ પ્રોજેક્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ' દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવશે, જેણે અભિષેક બચ્ચન સાથે કરાર કર્યો છે. આ સમજૂતીમાં નફાની ભાગીદારી (Profit sharing) ની જોગવાઈ પણ સામેલ છે. જોકે, શ્રી લોટસ ડેવલપર્સે આ આગામી પ્રોજેક્ટના વિકાસ માટે કરવામાં આવનારા રોકાણની રકમનો હજુ ખુલાસો કર્યો નથી.

શ્રી લોટસ ડેવલપર્સનો ગુજરાતમાં પ્રવેશ
મુંબઈ સ્થિત શ્રી લોટસ ડેવલપર્સ માટે આ પ્રોજેક્ટ ખૂબ મહત્વનો છે કારણ કે આ તેમનો ગુજરાતમાં પ્રથમ એન્ટ્રી છે. ગાંધીનગરના GIFT સિટીમાં આ તેમનો પ્રથમ પ્રોજેક્ટ છે. તાજેતરમાં જ કંપનીના IPO અને NSE/BSE પર લિસ્ટિંગ બાદ આ તેમનું મોટું વિસ્તરણ છે.

બચ્ચન પરિવાર અને શ્રી લોટસ વચ્ચે કનેક્શન
બોલિવુડના મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચન અને શ્રી લોટસ ડેવલપર્સ વચ્ચેનો સંબંધ વર્ષો જૂનો છે. અમિતાભ બચ્ચન આ કંપનીમાં પ્રી-IPO ઇન્વેસ્ટર છે અને તેઓ આ ડેવલપર દ્વારા બનાવવામાં આવેલા અનેક અલ્ટ્રા-લક્ઝરી મકાનોના માલિક પણ છે.

આધુનિક સુવિધાઓ અને ભાવિ આયોજન
આ પ્રોજેક્ટમાં 10 લાખ (1 મિલિયન) ચોરસ ફૂટથી વધુનું બાંધકામ કરવામાં આવશે. જેમાં નીચે મુજબની સુવિધાઓ હશે. જેમાં અલ્ટ્રા-લક્ઝરી રહેણાંક એકમો, ગ્રેડ-A કોમર્શિયલ ઓફિસ સ્પેસ, પ્રીમિયમ રિટેલ શોપ્સ અને હોસ્પિટાલિટી અને સર્વિસ્ડ એપાર્ટમેન્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રોજેક્ટ ખાસ કરીને GIFT સિટીમાં કાર્યરત ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ, ફિનટેક ફર્મ્સ અને IT કંપનીઓની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરવામાં આવશે. આગામી 4 વર્ષમાં આ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થવાની ધારણા છે.

મેનેજમેન્ટનું નિવેદન
શ્રી લોટસ ડેવલપર્સ એન્ડ રિયલ્ટી લિમિટેડના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર આનંદ કે. પંડિતે જણાવ્યું હતું કે, "પ્રગતિશીલ નીતિઓ, મજબૂત માળખાગત વિકાસ અને સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય રોકાણકારોના વધતા રસને કારણે ગિફ્ટ સિટી ઝડપથી એક અગ્રણી વૈશ્વિક નાણાકીય અને વ્યાપારી કેન્દ્ર તરીકે ઉભરી રહ્યું છે." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, ગુજરાતના બજારમાં વિસ્તરણ કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય આ ક્ષેત્રમાં પ્રીમિયમ અને લક્ઝરી રહેણાંક અને વ્યાવસાયિક જગ્યાઓની વધતી જતી માંગને પૂરી કરવાનો છે.

તમને જણાવી દઈએ કે શ્રી લોટસ ડેવલપર્સ મુંબઈમાં શાહરૂખ ખાન, હૃતિક રોશન, ટાઈગર શ્રોફ અને જિતેન્દ્ર જેવી મોટી હસ્તીઓ માટે લક્ઝરી પ્રોજેક્ટ્સ બનાવવા માટે જાણીતું છે.

