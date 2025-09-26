Prev
ફૂલ બને અંગારે! હવે ભક્તિ કરવી પણ મોંઘી બની, નવરાત્રિના પર્વ વચ્ચે ભક્તો માટે માઠા સમાચાર

Flower flower price: શક્તિની આરાધનાના પર્વ નવરાત્રીની શરૂઆત થતા જ અમદાવાદના બજારમાં માઈભક્તોની ભીડ જામી છે, પરંતુ આ પવિત્ર દિવસોમાં દેવીને ચઢાવવામાં આવતા ફૂલોના ભાવમાં ધરખમ વધારો થતાં ભક્તોના ખિસ્સા પર મોટો બોજ પડ્યો છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 26, 2025, 10:43 AM IST

Flower flower price: તહેવારની માંગ અને વરસાદની અસરને કારણે ફૂલોની આવક ઓછી થતાં આ ભાવ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. માતાજીની પૂજા-અર્ચનામાં ફૂલોનું વિશેષ મહત્વ હોય છે, પરંતુ આ વખતે ફૂલોના આસમાને પહોંચેલા ભાવે શ્રદ્ધાળુઓની ચિંતા વધારી દીધી છે. બજારમાં ફૂલોના પ્રતિ કિલોના ભાવ આ પ્રમાણે જોવા મળી રહ્યા છે.

  • દેશી ગુલાબ:  ₹300 થી ₹400 પ્રતિ કિલો
  • ડિવાઇન ગુલાબ:  ₹200 થી ₹250 પ્રતિ કિલો
  • ગલગોટા (હજારી ગલ): ₹100 થી ₹200 પ્રતિ કિલો
  • સેવંતીના ફૂલ: ₹200 થી ₹250 પ્રતિ કિલો

ભાવ વધારાના મુખ્ય કારણો
ફૂલોના ભાવમાં થયેલા આ વધારા પાછળ મુખ્યત્વે વરસાદની સિઝન ચાલુ હોવાથી વરસાદના કારણે ફૂલોના પાકને નુકસાન થયું છે, જેના પરિણામે બજારમાં ફૂલોની આવક ઘટી છે અને ગુણવત્તા પણ અસરગ્રસ્ત થઈ છે. જોકે, ભાવ ગમે તેટલા વધે તો પણ ભક્તો પોતાની શ્રદ્ધામાં કોઈ કમી નથી આવવા દેતા. મોંઘા ભાવ હોવા છતાં શ્રદ્ધાળુઓ માતાજી માટે ફૂલો અને હારની ખરીદી કરવા માટે ફૂલ બજારોમાં ઊમટી રહ્યા છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે જમાલપુર જેવા અમદાવાદના મુખ્ય ફૂલ બજારોમાં ગ્રાહકોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે, જે દર્શાવે છે કે ભક્તો માટે માતાજીની ભક્તિ સર્વોપરી છે.
 

About the Author
Kinjal Patel

સિનિયર સબ સબ એડિટર તરીકે ZEE 24 કલાકમાં હાલ કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 9 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના મુખ્ય સમાચાર, સ્થાનિક ગુજરાતી સમાચાર, ગુજરાતનું રાજકારણ, ગુજરાતના ક્ર

navratriFlower flower priceફૂલના ભાવમાં વધારોgujarat newsGujarati Newsગુજરાતી ન્યૂઝ

