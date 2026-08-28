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ગુજરાતમાં વરસાદ ખેંચાતા સંકટ: 17 જિલ્લામાં દુષ્કાળનો ભય, અલ નીનોના કારણે ચોમાસાની વિદાયને આડે માંડ 20-25 દિવસ બાકી!

Gujarat Monsoon 2026: ગુજરાતના 17 જિલ્લામાં દુકાળ જેવી સ્થિતિ.. અલ નીનોની અસરથી અનેક વિસ્તારોમાં દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિ. ચોમાસાની વિદાયને આડે અંદાજે 20-25 દિવસ બાકી, સપ્ટેમ્બરના વરસાદ પર મીટ મંડાઈ. સૌરાષ્ટ્રમાં દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિ. સોરઠના જળાશયોમાં પાણીની અછત. જૂનાગઢ જિલ્લામાં માત્ર 19.14% પાણી. જૂનાગઢના 14 ડેમમાં પાણીનો જથ્થો તળિયે પહોંચ્યો. ખેતરોમાં ઉભેલો મોંઘોદાટ પાક સુકાઈ રહ્યો છે. શ્રાવણ મહિનો કોરો જતા સિંચાઈની સમસ્યા ઘેરી બની.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 28, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 11:28 AM IST
ગુજરાતમાં વરસાદ ખેંચાતા સંકટ: 17 જિલ્લામાં દુષ્કાળનો ભય, અલ નીનોના કારણે ચોમાસાની વિદાયને આડે માંડ 20-25 દિવસ બાકી!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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ગુજરાતમાં વરસાદ ખેંચાતા સંકટ: 17 જિલ્લામાં દુષ્કાળનો ભય, અલ નીનોના કારણે ચોમાસાની...
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