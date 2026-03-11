Prev
કેસરના રસિયાઓ માટે માઠા સમાચાર! ઉત્પાદન ઘટતા આ વર્ષે કેરીના ભાવ પહોંચશે આસમાને

Kesar Mango: ઉનાળાની શરૂઆત સાથે જ સૌરાષ્ટ્રની શાન કહેવાતી કેસર કેરી માટે લોકો આતુર બની જાય છે. પરંતુ આ વર્ષે કેસર કેરીના રસિયાઓ માટે એક માઠી ખબર સામે આવી રહી છે. બદલાતા વાતાવરણ અને ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસર હવે કેરીના આંબા પર પણ દેખાઈ રહી છે. જેના કારણે આ વર્ષે કેસર કેરીનું ઉત્પાદન ઘટવાની શક્યતા છે. જો ઉત્પાદન ઓછું રહેશે તો સ્વાભાવિક રીતે કેરીના ભાવમાં પણ વધારો જોવા મળી શકે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 11, 2026, 08:55 PM IST
  • કેસર કેરીના ભાવ ગત વર્ષની સરખામણીએ વધારે રહેવાની શક્યતા 
  • બદલાતું વાતાવરણ કેરીના પાકને અનુકૂળ સાબિત થઈ રહ્યું નથી
  • આંબામાં વર્ષભરની માવજત બાદ 15થી 25 મણ સુધી ઉતારો 

Kesar Mango: ઉનાળાની ઋતુ અને કેસર કેરી... આ બંનેનો સંબંધ જાણે એકબીજા વગર અધૂરો છે. પરંતુ આ વર્ષે સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં કેસર કેરીના પાક પર વાતાવરણનો માઠો પ્રભાવ પડતો જોવા મળી રહ્યો છે. ભાવનગર જિલ્લાના સોસિયા, મહુવા અને ઘોઘા પંથક સહિતના વિસ્તારોમાં મોટા પ્રમાણમાં ખેડૂતો વર્ષોથી આંબાની ખેતી કરી રહ્યા છે.

સામાન્ય રીતે આંબામાં વહેલો મોર બેસે અને ત્યારબાદ નાની નાની કેરીઓ આવવાની શરૂઆત થાય છે. પરંતુ આ વર્ષે વાતાવરણમાં સતત આવતા ફેરફારોને કારણે આંબામાં પૂરતો મોર બેસ્યો નથી. બીજી તરફ અનેક આંબામાં નવા પાન અને ડાળીઓ ફૂટી નીકળતા ખેડૂતોમાં ચિંતા વધી છે.

આંબાને પોષણ ન મળતા મોર પૂરતો બેસતો નથી
જ્યારે આંબામાં નવા પાન અને ડાળીઓ આવે છે ત્યારે આંબાનું પોષણ ત્યાં જ ખર્ચાઈ જાય છે. જેના કારણે મોર પૂરતો બેસતો નથી અને જ્યાં મોર બેસ્યો છે ત્યાં આવેલી નાની કેરીઓ પણ ખરી પડવાની ભીતિ છે.

હાલની ડબલ ઋતુ પણ ખેડૂતો માટે મુશ્કેલી ઊભી કરી રહી છે. સવારે અને રાત્રે ઠંડીનો અહેસાસ જ્યારે દિવસે વધતી ગરમી. આ બદલાતું વાતાવરણ કેરીના પાક માટે અનુકૂળ સાબિત થઈ રહ્યું નથી. સામાન્ય રીતે એક આંબામાં વર્ષભરની માવજત બાદ 15થી 25 મણ સુધી કેરીનો ઉતારો મળતો હોય છે. પરંતુ હાલની સ્થિતિ જોતા આ વર્ષે માત્ર 5 મણ જેટલો ઉતારો રહેવાની ભીતિ ખેડૂતો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.

કેસર કેરીના ભાવ વધવાની શક્યતા
જો ઉત્પાદન ઘટશે તો તેની સીધી અસર બજારમાં પણ જોવા મળી શકે છે. એટલે કે કેસર કેરીના ભાવ ગત વર્ષની સરખામણીએ વધારે રહેવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. એક તરફ ખેડૂતો માટે આ પરિસ્થિતિ આર્થિક નુકસાનની ચિંતા ઉભી કરી રહી છે. તો બીજી તરફ કેસર કેરીના સ્વાદના શોખીનો માટે પણ આ વર્ષે કેરી મોંઘી પડવાની સંભાવના છે. બદલાતા વાતાવરણની અસર હવે ખેતી અને ખેડૂતોની આવક પર સીધી જોવા મળી રહી છે. જો પરિસ્થિતિમાં સુધારો નહીં થાય તો કેસર કેરીનું ઉત્પાદન વધુ ઘટી શકે છે.

