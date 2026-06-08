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નવા શૈક્ષણિક સત્રના પ્રથમ દિવસે વાલીઓને ઝટકો, સ્કૂલ રિક્ષા અને વાનના ભાડામાં વધારો

Gujarat School Van Rickshaw Fare Hike: મોંઘવારીથી ત્રસ્ત જનતા માટે વધુ એક ખરાબ સમાચાર આવ્યા છે. હવે સ્કૂલ વર્ધી એસોસિએશને સ્કૂલ રિક્ષા અને વાનના ભાડામાં વધારો કર્યો છે. આ નવું ભાડું જૂન 2026થી લાગૂ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 08, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:32 PM IST
નવા શૈક્ષણિક સત્રના પ્રથમ દિવસે વાલીઓને ઝટકો, સ્કૂલ રિક્ષા અને વાનના ભાડામાં વધારો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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