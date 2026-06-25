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મોટી રાહત! મહી નદી પર રૂ. 1700 કરોડના ખર્ચે બનશે નવો બ્રિજ, ત્રણ જિલ્લા વચ્ચેનું અંતર 75 કિ.મી ઘટશે!

Gandhinagar News: મહી નદી પર રૂ. ૧૭૦૦ કરોડના ખર્ચે સાકાર થશે ‘બદલપુર-કારેલી બેરેજ કમ બ્રિજ’, ત્રણ જિલ્લાના વિકાસને મળશે નવી દિશા. ધુવારણ પાસે મહી નદી પર બનશે ભવ્ય બેરેજ, ખારાશ ઘટશે અને અંતરમાં ૭૫ કિમીનો મોટો ઘટાડો થશે. ચરોત્તરથી ભરૂચ સુધીનો વિસ્તાર બનશે સમૃદ્ધિનું નવુ સરનામું. બદલપુર બેરેજ યોજનાને મળી સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 25, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:41 PM IST
મોટી રાહત! મહી નદી પર રૂ. 1700 કરોડના ખર્ચે બનશે નવો બ્રિજ, ત્રણ જિલ્લા વચ્ચેનું અંતર 75 કિ.મી ઘટશે!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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