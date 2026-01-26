Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

આ લડાઈ જ્ઞાતિવાદની નહીં... જયરાજ આહીરની ધરપકડ બાદ હીરા સોલંકીની આવી પ્રતિક્રિયા

Bagdana Case: બગદાણાના સેવક નવનીત બાલધિયાને માર મારવાના વિવાદમાં માયાભાઈ આહીરના દીકરા જયરાજ આહીરે જેલભેગો કરાયો છે. ત્યારે ધારાસભ્ય હીરા સોલંકી સુરત પહોંચ્યા અને ત્યાંથી એક વીડિયો સંદેશ જાહેર કર્યો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 26, 2026, 07:39 PM IST

Trending Photos

આ લડાઈ જ્ઞાતિવાદની નહીં... જયરાજ આહીરની ધરપકડ બાદ હીરા સોલંકીની આવી પ્રતિક્રિયા

Bagdana Case: ગુજરાતના રાજકારણમાં બગદાણા વિવાદ હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા બની ગયો છે. બગદાણામાં પૂર્વ સરપંચ નવનીત બાલધિયા પર થયેલા જીવલેણ હુમલાના કેસમાં આખરે કાયદાનો શિકંજો કસાયો છે. આ ચકચારી કેસની તપાસ કરી રહેલી SIT દ્વારા મુખ્ય આરોપી અને જાણીતા લોકસાહિત્યકાર માયાભાઈ આહીરના પુત્ર જયરાજ આહીરની ધરપકડ કર્યા બાદ જેલભેગો કરાયો છે. આ ધરપકડ સાથે જ પીડિત પરિવાર અને ન્યાયની રાહ જોતા સમાજમાં સંતોષની લાગણી ફેલાઈ છે.

“આ લડાઈ જ્ઞાતિવાદની નહીં, ન્યાય અને અન્યાય વચ્ચેની હતી”
આ કેસમાં શરૂઆતથી જ ન્યાય માટે અડગ રહેલા ધારાસભ્ય હીરાભાઈ સોલંકી સુરત પહોંચ્યા હતા અને ત્યાંથી એક વીડિયો સંદેશ જાહેર કર્યો છે. તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું કે, "આ લડાઈ જ્ઞાતિવાદની નહીં, ન્યાય અને અન્યાય વચ્ચેની હતી. અમે કોઈના વિરોધમાં નથી પણ જે ખોટું થયું હતું તેની સામે અવાજ ઉઠાવવો અનિવાર્ય હતો."

Add Zee News as a Preferred Source

કોળી સમાજની એકતાએ ન્યાય અપાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી
હીરા સોલંકીએ આ સફળતાનો શ્રેય સમગ્ર કોળી સમાજની એકતાને આપ્યો હતો. તેમણે ખાસ કરીને સોશિયલ મીડિયા પર સક્રિય એવા યુવાનોનો આભાર માનતા કહ્યું કે, એક નાના સંદેશાથી મોટી સંખ્યામાં લોકો સુરત ખાતે એકઠા થયા અને ન્યાયની માગને બુલંદ કરી. હીરા સોલંકીએ ઝાલાભાઈ, સન્નીભાઈ, વિશાલભાઈ સહિત તમામ કાર્યકરોને શુભેચ્છા પાઠવી છે. સાથે જ હીરા સોલંકીએ કોળી સમાજની એકતાએ ન્યાય અપાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. સમાજે સંગઠિત રહી સાચી દિશામાં લડત આપી હોવાનું હીરા સોલંકીએ જણાવ્યું.

રાજ્ય સરકાર અને SITની કામગીરીની પ્રશંસા
આ મામલે તટસ્થ તપાસ કરવા બદલ હીરા સોલંકીએ ગુજરાત સરકાર અને ગૃહ વિભાગનો આભાર માન્યો હતો. તેમણે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ગૃહરાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવીનો ખાસ આભાર માનતા કહ્યું કે, SITની ત્વરિત અને નિષ્પક્ષ કામગીરીને કારણે આરોપીઓ સુધી પહોંચી શકાયું છે.

સમાજની તાકાત
અંતમાં તેમણે અપીલ કરી હતી કે, ભવિષ્યમાં પણ સમાજ આ જ રીતે એકતાબદ્ધ રહે. "સમાજની એકતા રંગ લાવી છે અને આજે ન્યાય મળ્યો છે," તેવા શબ્દો સાથે તેમણે લડતમાં જોડાયેલા તમામ લોકોનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કર્યો છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Bagdana CaseJayraj Ahir arrestHira Solanki Statementબગદાણા હુમલા કેસહીરાભાઈ સોલંકી

Trending news