બગદાણા મારામારી કેસમાં મોટો ટ્વીસ્ટ: માયાભાઈ આહીરનો દીકરો જયરાજ થશે જેલ હવાલે
Bagdan Case: બગદાણા નવનીત બાલધીયા પર થયેલ હુમલાના કેસમાં આજે સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ દ્વારા માયાભાઈ આહીરના પુત્ર જયરાજ આહીરને મહુવા સેશન્સ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આજે જયરાજ આહીરને કડક પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે સેશન્સ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો.
Trending Photos
Bagdan Case: બગદાણામાં નવનીત બાલધીયા પર થયેલ હુમલાના કેસમાં તપાસ કરી રહેલી સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT)ને મોટી સફળતા મળી છે. પ્રખ્યાત લોકસાહિત્યકાર માયાભાઈ આહીરના પુત્ર જયરાજ આહીરને SIT દ્વારા ગઈકાલે ધરપકડ કર્યા બાદ આજે મહુવા સેશન્સ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં કોર્ટે તેને જેલ હવાલે કરવાનો હુકમ કર્યો છે.
આ કેસની ગંભીરતાને જોતા આજે મહુવા કોર્ટ પરિસરમાં કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પોલીસનો કાફલો ખડકી દેવામાં આવ્યો હતો. કડક પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે જયરાજ આહીરને સેશન્સ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો.
SIT દ્વારા રજૂ કરાયેલા પુરાવા
SIT દ્વારા જયરાજ આહીરની ગઈકાલે પૂછપરછ બાદ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આજે જયરાજ આહીરને કડક પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે સેશન્સ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો.
સેશન્સ કોર્ટમાં SITએ મોબાઇલ કોલ ડિટેલ્સ, સાક્ષીઓના નિવેદનો સહિતના મહત્વપૂર્ણ પુરાવા રજૂ કર્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 14 આરોપીઓની ધરપકડ થઈ ચૂકી છે. જો કે, મહુવા સેસન્સ કોર્ટે જયરાજ આહીરને જેલ હવાલે કરવાનો હુકમ કર્યો છે.
અત્યાર સુધીની કાર્યવાહી
બગદાણામાં થયેલી આ હિંસક મારામારીની ઘટનાએ સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચાવી દીધી હતી. આ હુમલાના કેસમાં પોલીસ અને SIT અત્યાર સુધીમાં કુલ 14 આરોપીઓની ધરપકડ કરી ચૂકી છે. ગઈકાલે જયરાજની લાંબી પૂછપરછ બાદ તેની સંડોવણી જણાતા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને આજે કોર્ટે તેને જેલ મોકલવાનો આદેશ આપતા કેસમાં નવો વળાંક આવ્યો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે