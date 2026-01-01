Prev
બગદાણામાં એવું તો શું થયું કે, કોળી સમાજ ભડક્યો, માયાભાઈ આહીરની માફીથી પણ કામ ન થયું

Mayabhai Ahir Video Controversy : મુંબઈમાં એક કાર્યક્રમમાં લોકસાહિત્યકાર માયાભાઈની એક શાબ્દિક ભૂલને કારણે બગદાણામાં કોળી સમાજ વિરોધમાં આવ્યો છે

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 01, 2026, 05:31 PM IST

બગદાણામાં એવું તો શું થયું કે, કોળી સમાજ ભડક્યો, માયાભાઈ આહીરની માફીથી પણ કામ ન થયું

Bhavnagar News નવનીત દલવાડી/ભાવનગર : મહુવાના બગદાણા પંથકમાં ત્રણ દિવસ પહેલા થયેલ માથાકૂટ મુખ્ય આરોપીઓને પકડવા માટે વધુ વિવાદ વધ્યો છે. ભાવનગરના બગદાણામાં હુમલા મામલે કોળી સમાજ મેદાને આવ્યો. કોળી સમાજના આગેવાન અને પ્રદેશ પ્રમુખ હીરા સોલંકીએ કર્યા પોલીસ પર આક્ષેપ કરતા કહ્યું કે, સમાજ પર અત્યાચાર ન સાખી લેવાય. સમાજના આગેવાનો હંમેશા પીડિતની સાથે છે.'

લોકસાહિત્યકાર માયાભાઈ આહીર દ્વારા મુંબઈ ખાતે 24 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ યોજાયેલ ડાયરામાં બગદાણા ધામના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટીના શબ્દોને લઈ વિવાદ સર્જાયો હતો. જેમાં નવીન બાલધીયાને બગદાણા ધામના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી કહી જાહેર કાર્યક્રમમાં બોલાવવામાં આવ્યા હતા. જેને લઈ નવીન બાલઘીયાએ માયાભાઈ આહીરને ટેલિફોન કરી જણાવ્યું હતું કે, ‘તેઓ બગદાણા ધામ ખાતે કોઈ મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી નથી, માત્ર ટ્રસ્ટી છે અને હું ત્યાં એક સેવક છું.’ જેને લઈને વિવાદ સર્જાયો હતો. 

માયાભાઈ આહીરથી શું ભૂલ થઈ હતી 
પ્રસિદ્ધ લોકગાયક માયાભાઇ આહીરનો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ વિવાદ સર્જાયો હતો. આ વાયરલ વીડિયોને લઈને ટ્રસ્ટી શબ્દ અંગે માયાભાઈ સાથે ટેલિફોનિક વાત કરનાર બગદાણાના સેવક પર અજણયા શખસો દ્વારા હુમલો કરાયો હતો. 24 ડિસેમ્બરના મુંબઈના કાંદિવલી ખાતે યોજાયેલ કાર્યક્રમમા માયાભાઇ આહીરના નિવેદન બાદ વિવાદ સર્જાયો હતો. જેમાં માયાભાઇ આહીરે બગદાણાધામ ટ્રસ્ટના મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી શબ્દનો ઉલ્લેખ કરી કોઈ જાહેરાત કરી હતી. આ વીડિયો વાયરલ થતા બગદાણા આશ્રમના સેવકે માયાભાઈને ફોન કરી ‘અહીં બધા માત્ર ટ્રસ્ટીઓ છે કોઈ મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી કોઈ નથી’ એમ જણાવ્યું હતું. જે બાબતે માયાભાઇ આહીરે પોતાની ભૂલ સ્વીકારી ટ્રસ્ટી શબ્દ અંગે માફી સાથેનો વિડીયો વાયરલ કર્યો હતો.

 આ વિવાદ બાદ માયાભાઈ આહીર દ્વારા મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી શબ્દને લઈ ભૂલ સ્વીકારતો વીડિયો બનાવી સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કરવામાં આવ્યો હતો. જેને લઈ તેના માયાભાઈ આહીરના દીકરા જયરાજ આહીરે નવીનભાઈ બાલદીયાને ફોન કરે રૂબરૂ મળવા માટે કહ્યું હતું. જેમાં નવીન બાલોદીયાના ટ્રેક્ટરની ચાવી કોઈ અજાણ્યા શખ્સોએ લઈ લીધી હોય તેવો નવીન બાલોદીયા પર ફોન આવતા તેઓ ઘટના સ્થળ પર દોડી ગયા હતા. જેમાં સાતથી આઠ શખ્સોએ નવીનભાઈ પર ધોકા પાઈપથી હુમલો કર્યો હતો. જેનો વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો હતો અને નવીનભાઈ ઈજાગ્રસ્ત તયા હતા, જેના બાદ તેમને તાત્કાલિક મહુવાની હનુમંત હોસ્પિટલ ખાતે સારવારમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

સમગ્ર મામલે ડીવાયએસપી રીમા ઝાલાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કેસ આ ઘટનામાં માયાભાઈ આહીર કે તેમના પુત્ર જયરાજનો કોઈ હાથ નથી. નવીનભાઈએ પોતે ખાણ ખનીજ વિભાગને બુટલેગરોની માહિતી આપી હતી. આ કારણોસર તેમના પર બુટલેગરો અને ખાન ખનીજ માફિયાઓ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આરોપીઓને વહેલી તકે ઝડપી લઈશું. 

આંદોલન કરશે કોળી સમાજ 
સમગ્ર ઘટના બાદ કોળી સમાજના લોકો નવીન બાલદીયાની પડખે આવ્યા છે. કોળી સમાજના આગેવાનોએ મહુવા મામલતદારે આવેદનપત્ર આપ્યું છે. તેમજ હનુમંત હોસ્પિટલ ખાતે મોટા રાજકીય નેતાઓ નવીન બાદલીયાને મળવા માટેનો ધમધમાટ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. તો બીજી તરફ, કોળી સમાજના આગેવાનો અને સામાજિક કાર્યક્રમો દ્વારા જો વહેલી તકે મુખ્ય આરોપીને પકડવાની પોલીસ તજવીજ હાથ નહીં ધરે તો આવનારી તારીખ 6 જાન્યુઆરીના રોજ બગદાણા ધામ ખાતે મોટું આંદોલન કરવાની પણ ચીમકી ઉચ્ચારી છે. 

હવે જોવાનું હોય તે રહ્યું કે પોલીસ આના અંદર કેટલી નિષ્પક્ષ રીતે ઝીણવટી કે તપાસ કરે આરોપીઓને પકડી શું કાર્યવાહી કરે છે તે જોવાનું રહ્યું. 

આમ, માયાભાઈની માફીનો વીડિયો આવ્યા બાદ બબાલની શરૂઆત થઈ.  કેટલાક શખ્સોએ માયાભાઈને ફોન કરનાર નવીનભાઈ નામના સેવકને  બોલાવીને તેને ઢોર માર માર્યો હતો. જેના સમર્થનમાં કોળી સમાજ આવ્યો છે. હીરા સોલંકીએ આ મામલે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.

