બગદાણાના સેવક કેસમાં સુરતની મહિલાની એન્ટ્રી, ચોંકવનારા આક્ષેપથી આવ્યો નવો વળાંક
Mayabhai Ahir Video Controversy : બગદાણાના સેવક નવનીત બાલધિયા કેસમાં નવો વળાંક... સુરતની પાયલ વઘાસિયાનો ફરિયાદી નવનીત પર આરોપ... માતાની જમીનમાંથી કરોડોની માટી ચોરી કર્યાનો લગાવ્યો આક્ષેપ...
Bhavnagar News ભાવનગર : ભાવનગરના બગદાણામાં નવનીતને માર મારવાનો મામલો એક તરફ રાજકીય રંગ પકડી રહ્યો છે. ત્યાં નવનીત બાલદીયાને મારવાના પ્રકરણમાં નવો વળાંક સામે આવ્યો છે. સુરતની એક મહિલાએ નવનીત બાલધીયા ઉપર આક્ષેપો કરતો વીડિયો વાયરલ કર્યો છે. જેમાં મહિલાએ વીડિયોમાં જણાવ્યું કે, તેના મામા અને માતાની જમીન બેડા ગામમાં છે. તેની જમીનમાંથી કરોડો રૂપિયાની ખનિજ ચોરી નવનીત બાલધીયા દ્વારા કરવામાં આવી હોવાનો આરોપ યુવતીએ લગાવ્યો. સાથે જ રાત્રિના સમયમાંટ્રેક્ટર અને JCB દ્વારા માટીની ચોરી કરતા હતા તેવો આક્ષેપ નવનીત પર લગાવ્યો છે. યુવતીએ કહ્યું કે, છેલ્લા દોઢ વર્ષથી આ મામલો દબાયેલો હતો. સાથે જ મહિલા પાયલ વઘાસિયાને ધમકી આપવામાં આવતી હતી તેવો આરોપ પણ તેણે કહ્યો.
8 આરોપીઓની ધરપકડ કરાઈ
બગદાણા ચકચારી મારામારી નવનીત બાલધીયાને માર મારવાના આઠ આરોપીની ધરપકડ કરાઈ હતી. જેના બાદ મહુવા ફાસ્ટ્રેક કોર્ટમાં રિમાન્ડ અર્થે રજૂ કરી આરોપીઓના મોબાઈલની રિકવરી કરવાની રજૂઆત કરી હતી. કોર્ટ માન્યતા રાખી ચાર આરોપીની બે દિવસની રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા અને બીજા 4 આરોપીઓને જેલમાં ધકેલવામાં આવ્યા છે. પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર, આરોપીઓ વિરુદ્ધ કડક હાથે તપાસ કરવામાં આવશે. ઘટના સ્થળની આસપાસના સીસીટીવી કેમેરા તેમજ આરોપીઓના મોબાઇલ ફોનની કોલની વિગતો સહિત વિવિધ કડક તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે.
મહુવા ફાસ્ટ્રેક કોર્ટે રીમાન્ડ મંજૂર કર્યા તે 4 આરોપી
- નાજુ ધિગાભાઈ કામળીયા
- રાજુ દેવાયત ભાઈ ભમ્મર
- વિરેન્દ્ર જેરામભાઈ પરમાર
- સતિષ વિજયભાઈ વનાળિયા
જયરાજ આહીરના કહેવાથી વીડિયો ઉતાર્યો હતો
ફરિયાદીના જણાવ્યા પ્રમાણે તેમને માર મારતો વીડિયો આરોપીઓએ જયરાજ આહીરના કહેવાથી ઉતાર્યો હોય અને તેને દેખાડવા માટે હોય તેવું નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું. પોલીસે ચારે આરોપીઓની મોબાઈલની રિકવરી માટે ડિમાન્ડ આપવાની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. જે પૈકી જ્યારે આરોપીઓની બે દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર થયા છે. તેમજ અન્ય ચાર આરોપીઓને જિલ્લા જેલ ખાતે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે.
ભાવનગરના બગદાણામાં સેવક નવનીતભાઈ પર થયેલા હુમલાનો મામલો વધુ ગરમાયો છે. એક તરફ પોલીસ આરોપીઓની પૂછપરછ કરી રહી છે, ત્યારે બીજી તરફ સોશિયલ મીડિયામાં એક વીડિયોએ ખળભળાટ મચાવ્યો છે. આ વીડિયોમાં હુમલો કરનારા આરોપીઓ માયાભાઈના પુત્ર જયરાજ આહીર સાથે જોવા મળી રહ્યા રહ્યા છે. દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે આ વીડિયો હુમલો થયો તે પહેલાનો છે. જોકે, Z 24 કલાક આ વાયરલ વીડિયોની પુષ્ટિ કરતું નથી.
માયાભાઈ આહીરથી શું ભૂલ થઈ હતી
પ્રસિદ્ધ લોકગાયક માયાભાઇ આહીરનો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ વિવાદ સર્જાયો હતો. આ વાયરલ વીડિયોને લઈને ટ્રસ્ટી શબ્દ અંગે માયાભાઈ સાથે ટેલિફોનિક વાત કરનાર બગદાણાના સેવક પર અજણયા શખસો દ્વારા હુમલો કરાયો હતો. 24 ડિસેમ્બરના મુંબઈના કાંદિવલી ખાતે યોજાયેલ કાર્યક્રમમા માયાભાઇ આહીરના નિવેદન બાદ વિવાદ સર્જાયો હતો. જેમાં માયાભાઇ આહીરે બગદાણાધામ ટ્રસ્ટના મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી શબ્દનો ઉલ્લેખ કરી કોઈ જાહેરાત કરી હતી. આ વીડિયો વાયરલ થતા બગદાણા આશ્રમના સેવકે માયાભાઈને ફોન કરી ‘અહીં બધા માત્ર ટ્રસ્ટીઓ છે કોઈ મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી કોઈ નથી’ એમ જણાવ્યું હતું. જે બાબતે માયાભાઇ આહીરે પોતાની ભૂલ સ્વીકારી ટ્રસ્ટી શબ્દ અંગે માફી સાથેનો વિડીયો વાયરલ કર્યો હતો.
માયાભાઈએ માફી પણ માંગી હતી
આ વિવાદ બાદ માયાભાઈ આહીર દ્વારા મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી શબ્દને લઈ ભૂલ સ્વીકારતો વીડિયો બનાવી સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કરવામાં આવ્યો હતો. જેને લઈ તેના માયાભાઈ આહીરના દીકરા જયરાજ આહીરે નવીનભાઈ બાલદીયાને ફોન કરે રૂબરૂ મળવા માટે કહ્યું હતું. જેમાં નવીન બાલોદીયાના ટ્રેક્ટરની ચાવી કોઈ અજાણ્યા શખ્સોએ લઈ લીધી હોય તેવો નવીન બાલોદીયા પર ફોન આવતા તેઓ ઘટના સ્થળ પર દોડી ગયા હતા. જેમાં સાતથી આઠ શખ્સોએ નવીનભાઈ પર ધોકા પાઈપથી હુમલો કર્યો હતો. જેનો વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો હતો અને નવીનભાઈ ઈજાગ્રસ્ત તયા હતા, જેના બાદ તેમને તાત્કાલિક મહુવાની હનુમંત હોસ્પિટલ ખાતે સારવારમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
કોળી સમાજ લાલઘુમ
ભાવનગર જિલ્લા ના બગદાણા ખાતે અસામાજિક તત્વો દ્વારા નવનીત બાલદીયા પર થયેલા હુમલાને લઈ કોળી સમાજ મેદાને આવ્યો છે. કોળી સમાજના આગેવાન અને પ્રદેશ પ્રમુખ હીરાભાઈ સોલંકીએ કરી પીડિત સાથે મુલાકાત કરી અને પીડિત નવીન બાલદીયાને મત્સ્ય ઉદ્યોગ મંત્રી પરષોત્તમ સોલંકી સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરાવી હતી. હીરા સોલંકીએ કહ્યું કે, સમાજ પર થયેલા અત્યાચાર ને સાખી ન લેવાય નહીં આવે હું એટલા માટે જ અહીં આવ્યો છું કે ફરી વખત કોઈ કોળી સમાજનો જાળો નહીં કરે. કોળી સમાજ માટે હર હંમેશા હું બેઠો છું અને સમાજ મારા માટે આ બનાવને લઈ હીરાભાઈ સોલંકી જાહેર સભામાં જણાવ્યું કેસ ગાંધીનગર ખાતે કોળી સમાજના તમામ ધારાસભ્યોને સાથે લઈ અને મત્સ્ય ઉદ્યોગ મંત્રી પરષોત્તમભાઈ ને પણ સાથે રાખીને સીએમ અને ગૃહ મંત્રીને ઉગ્રમા ઉગ્ર રજૂઆત કરવા માટે જવાના છીએ અને આ કોળી સમાજના દીકરાને ન્યાય અપાવશો. તેમજ બગદાણા ખાતેના પી.આઈ ને બદલે પણ કરાવવાની રજૂઆત કરશો અને બીજા નિષ્ઠાવાન અધિકારીઓને આ કેસ સોંપે અને યોગ્ય તપાસ કરે તેવી માંગ કરશો.
