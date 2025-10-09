Prev
તોફાનીઓની ખૈર નહીં! ગાંધીનગરના બહિયલમાં તોફાનીઓની 186 મિલકતો પર ફરી વળ્યું 'દાદા'નું બુલડોઝર

Gandhinagar News:  ગાંધીનગરના બહિયલમાં તોફાન મચાવનારાઓ સામે કાર્યવાહી.. તોફાનીઓની મિલકત પર ફરી વળ્યું બુલડોઝર... ચુસ્ત બંદોબસ્ત સાથે 186 મિલકતો તોડી પાડવાની કાર્યવાહી...

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 09, 2025, 10:37 AM IST

તોફાનીઓની ખૈર નહીં! ગાંધીનગરના બહિયલમાં તોફાનીઓની 186 મિલકતો પર ફરી વળ્યું 'દાદા'નું બુલડોઝર

Gandhinagar News: ગાંધીનગર જિલ્લાના દહેગામ તાલુકામાં આવેલા બહિયલ ગામમાં આજે વહેલી સવારથી જ પ્રશાસન અને પોલીસ દ્વારા કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. નવરાત્રિ દરમિયાન શાંતિ ડહોળવાનો પ્રયાસ કરનારા અને પથ્થરમારો કરનારા અસામાજિક તત્વોની ગેરકાયદેસર મિલકતોને બુલડોઝર વડે જમીનદોસ્ત કરવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે.

પ્રશાસને અસામાજિક તત્વોની શાન ઠેકાણે લાવવા માટે આ ડિમોલિશન એક્શન લીધું છે. મળતી માહિતી મુજબ, કુલ 186 ગેરકાયદે દબાણો દૂર કરવામાં આવશે, જેમાં 50 આરોપીઓની મિલકતોનો પણ સમાવેશ થાય છે.

ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે કાર્યવાહી
આ કાર્યવાહી માટે પ્રશાસન દ્વારા છેલ્લા દસ દિવસથી સર્વે હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં અસામાજિક તત્વોની ગેરકાયદે મિલકતોની ઓળખ કરીને તેમને નોટિસ પણ આપવામાં આવી હતી. આજે વહેલી સવારે જ્યારે ડિમોલિશનની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ, ત્યારે કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે ગામમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. 300થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓની ટીમ તહેનાત કરવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી દરમિયાન ગાંધીનગર પોલીસ વડા રવિ તેજા વાંસમ શેટ્ટી સહિત અન્ય પોલીસ અધિકારીઓ પણ સ્થળ પર હાજર રહ્યા હતા.

ગેરકાયદે દબાણો તોડવા માટે 15 જેટલા JCB મશીનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત, માર્ગ અને મકાન, પંચાયત સહિતના વિભાગોના અધિકારીઓ પણ પ્રશાસનની આ કામગીરીમાં જોડાયા છે. અસામાજિક તત્વોની મિલકતો પર બુલડોઝર ફેરવીને કાયદાનો ડર અને શાંતિ જાળવવાનો કડક સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
 

