ગુજરાતના આ મંદિરમાં શું છે રસ-રોટલીનો ઐતિહાસિક ચમત્કાર? કઈ રીતે માએ ભક્તની લાજ રાખી?

Bahuchraji Temple Ras-Rotli: બહુચરાજીમાં અનોખો ઉત્સવ, ભર શિયાળે ભક્તોને પીરસાયો કેરીના રસનો પ્રસાદ. 343 વર્ષ જૂની પરંપરા, ભક્ત વલ્લભ ભટ્ટની લાજ રાખવા માતાજીએ પૂર્યો હતો પરચો. રસ-રોટલીનો મહોત્સવ, 1800 લિટર કેરીનો રસ માતાજીને ધરાવી ભક્તોમાં વહેંચાયો. શ્રદ્ધાનું ઘોડાપૂર, 8000 થી વધુ માઈભક્તોએ ઠંડીમાં લીધો રસ-રોટલીના પ્રસાદનો લાભ.

Nov 23, 2025, 09:14 AM IST

ગુજરાતના આ મંદિરમાં શું છે રસ-રોટલીનો ઐતિહાસિક ચમત્કાર? કઈ રીતે માએ ભક્તની લાજ રાખી?

તેજસ દવે/મહેસાણા: શિયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં કોઈ તમને કેરીનો રસ જમવાનું કહે તો? કદાચ તમને આ મજાક લાગશે, કારણ કે આ ઋતુચક્રની વિરુદ્ધ છે. પરંતુ, ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણામાં આવેલા સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ બહુચરાજીમાં વિજ્ઞાન પણ નતમસ્તક થઈ જાય તેવો ચમત્કાર સર્જાયો છે. અહીં ભર શિયાળે કેરીના રસની જાણે નદીઓ વહે છે. શું છે માગશર મહિનામાં રસ-રોટલી પાછળનો ઐતિહાસિક ચમત્કાર? અને કઈ રીતે મા બહુચરે અશક્યને શક્ય બનાવી પોતાના ભક્તની લાજ રાખી? જાણો શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી તરબોળ આ અહેવાલ..

ઈતિહાસના પાના ફેરવીએ તો વાત છે 343 વર્ષ જૂની... સંવત ૧૭૩૨ની સાલ હતી અને માગશર મહિનો ચાલતો હતો. મા બહુચરના પરમ ભક્ત વલ્લભ ભટ્ટ પર મોટું સંકટ આવી પડ્યું. માતાના મૃત્યુ બાદ જ્ઞાતિજનોએ મહેણું માર્યું અને શરત મૂકી કે "જો જમણવાર કરવો હોય તો ભર શિયાળે કેરીનો રસ જમાડવો પડે. તે જમાનામાં કોલ્ડ સ્ટોરેજ નહોતા, આ અશક્ય હતું. લાજ જવાની બીકે વલ્લભ અને ધોળા ભટ્ટ ગામ છોડી નીકળી ગયા, પણ ત્યારે સાક્ષાત જગતજનની ભક્તની વહારે આવ્યા. કહેવાય છે કે મા બહુચર અને નારસંગવીર દાદાએ સ્વયં ભટ્ટજીનું રૂપ લીધું અને આખી નાતને ભર શિયાળે મીઠો મધુરો કેરીનો રસ અને રોટલી જમાડ્યા. બસ, ત્યારથી શરૂ થયેલો માતાજીના પરચાનો આ સિલસિલો આજે પણ અવિરત છે.

સદીઓ વીતી ગઈ પણ શ્રદ્ધા અકબંધ છે. આજે પણ બહુચરાજીમાં માગશર સુદ બીજની સાંજ પડતાં જ જાણે સાક્ષાત ચમત્કાર સર્જાય છે. મંદિરમાં સંધ્યા આરતી બાદ માતાજીને ૧૮૦૦ લિટર જેટલો તોતિંગ કેરીનો રસ ધરાવવામાં આવ્યો. આ દ્રશ્ય જોઈને ભલભલા નાસ્તિકનું માથું પણ શ્રદ્ધાથી ઝૂકી જાય. બીજી તરફ ભક્તિભાવ એટલો કે ગામની સ્થાનિક બહેનોએ સેવા યજ્ઞ શરૂ કર્યો, પોતાના ઘરેથી યથાશક્તિ રોટલીઓ બનાવી અને માતાજીના ચરણે ધરી દીધી. કડકડતી ઠંડી અને સામે કેસરિયો કેરીનો રસ...આવું અદભુત દ્રશ્ય માત્ર અને માત્ર બહુચરાજીમાં જ જોવા મળે છે.

આમ, ૮૦૦૦ થી વધુ ભક્તોએ લાઈનમાં ઉભા રહીને આ દિવ્ય પ્રસાદનો લ્હાવો લીધો. સમગ્ર મંદિર પરિસરમાં માત્ર બોલ માડી બહુચર જય જય બહુચર અને જય બહુચર નો નાદ ગુંજતો રહ્યો. આ પ્રસંગ માત્ર જમણવાર નથી, પણ એક પ્રતીક છે અતૂટ શ્રદ્ધાનું. આજના આધુનિક યુગમાં આ ઘટના શીખવે છે કે જ્યારે માણસ બધી બાજુથી હારી જાય, ત્યારે સાચા હૃદયની પ્રાર્થના સાંભળવા ઉપરવાળી શક્તિ જરૂર આવે છે. બસ, વલ્લભ ભટ્ટ જેવી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, પછી ભર શિયાળે પણ કેરીનો રસ મળે અને જીવનના સંકટો પણ દૂર થાય.

