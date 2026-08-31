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ગુટખા-પાન મસાલા પર ગુજરાત સરકારનો મોટો નિર્ણય, આદેશનો ભંગ કરનાર સામે કડક કાર્યવાહી થશે

Ban On Gutka And Pan Malsala In Gujarat: ગુટખા અને પાનમસાલા પર ગુજરાતમાં એક વર્ષ માટે પ્રતિંબધ લંબાવવામાં આવ્યો છે. આ આદેશનો ભંગ કરનાર સામે કડક કાર્યવાહી કરાશે. ગુજરાત સરકાર વર્ષ 2012થી આ પ્રતિબંધનો સતત અમલ કરી રહી છે.

Written ByViral Raval
Published: Aug 31, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 02:38 PM IST
ગુટખા-પાન મસાલા પર ગુજરાત સરકારનો મોટો નિર્ણય, આદેશનો ભંગ કરનાર સામે કડક કાર્યવાહી થશે
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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