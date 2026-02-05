Prev
'સોનું 30 હજાર પર પહોંચશે...' બનાસકાંઠાના ભુવાજીનો સોનાના ભાવ અંગે મોટો દાવો, સોશિયલ મીડિયા પર આવ્યું તોફાન!

Bhuvaji Gold Price Prediction: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં એક ભુવાજીએ ગાદી પર ધૂણતી વખતે કરેલી અજીબોગરીબ આગાહી ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની છે. સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહેલા આ વીડિયોમાં ભુવાજી સોનાના ભાવમાં મોટા કડાકાનો દાવો કરી રહ્યા છે. આગાહી મુજબ આવનારા સમયમાં સોનાનો ભાવમાં ભારે ઘટાડો થવાની વાત કરવામાં આવી રહી છે. ભુવાજીના આ નિવેદન બાદ સોશિયલ મીડિયા પર અનેક તર્ક-વિતર્ક અને ચર્ચાઓનો દોર શરૂ થયો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 05, 2026, 09:54 PM IST

Bhuvaji Gold Price Prediction: સોના-ચાંદીના ભાવમાં આગ ઝરતી તેજી પછી હવે કડાકો આવ્યો છે. છેલ્લા છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી બજારમાં ઠંડીની લહેર ફરી વળી છે. મધ્યમ વર્ગના પરિવારો ખુશ છે, પરંતુ એક ભુવાજીની અજીબોગરીબ આગાહીએ સોશિયલ મીડિયા પર હલચલ મચાવી દીધી છે. મધ્યમવર્ગિય પરિવારોને ખુશ કરતી શું છે આ આગાહી?

સોનામાં ઘટાડાની આગાહી
છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં સોનું અને ચાંદી જાણે પર્વત પરથી લપસીને નીચે આવ્યા હોય તેવી સ્થિતિ છે. તેજીમાં આકાશને અડ્યા બાદ હવે કડાકો એવો કે મધ્યમ વર્ગના પરિવારો રાજીના રેડ થઈ ગયા છે. પરંતુ હજુ ભાવ ઊંચા છે, તો કેટલાક વધુ ઘટાડાની રાહમાં છે. જાણે ડિસ્કાઉન્ટ સેલની વેઇટિંગમાં હોય અને જેઓ ઊંચા ભાવે ખરીદ્યું, તેઓ વધારાની આશામાં છે કે, ક્યારે વેચીને અમીર બનીએ?

'સોનું 30 હજાર પર પહોંચશે'..!
પરંતુ આ રાહ જોતા લોકો માટે બનાસકાંઠાના ભુવાજી જાણે સુપરહીરો બનીને આવ્યા છે. ગાદી પર ધૂણતાં ધૂણતાં, તેમણે આગાહી કરી કે, સોનું 30 હજાર પર પહોંચશે. મોટો કડાકો આવશે. અરે ભુવાજી, તમે તો વોરેન બફેટને પણ ટક્કર આપો તેવા છો? કદાચ તેમની ગાદીમાં કોઈ જાદુઈ ક્રિસ્ટલ છે?

સોશિયલ મીડિયા પર તોફાન!
આ આગાહી વાયરલ થતાં જ સોશિયલ મીડિયા પર જાણે તોફાન મચી ગયું. કોઈ કહી રહ્યું છે કે, ભુવાજીને નોબેલ પ્રાઇઝ આપો. તો કોઈ મીમ્સ બનાવી, ભુવાજી વર્સિસ ફેડરલ રિઝર્વ સાથે જોડી રહ્યું છે. એક કમેન્ટ તો કમાલ કરી નાંખી. ભુવાજી, તમારી આગાહી પર રોકાણ કરું તો શું ગેરન્ટી? પરંતુ એક્સપર્ટ્સ કહી રહ્યા છે કે, બજાર અનિશ્ચિત છે, પરંતુ ભુવાજીની આગાહીથી તો મનોરંજન નિશ્ચિત છે.

તો ભાવ વધે કે ઘટે, ભુવાજીએ તો સૌને હસાવી દીધા છે. આવી મજા વચ્ચે યાદ રાખો, રોકાણમાં અક્કલ વાપરો, ભુવાજીની ગાદી પર નહીં.

Disclaimer: વાયરલ થયેલા આ વીડિયોની સચ્ચાઈ કે તેમાં કરવામાં આવેલા દાવાઓની ઝી 24 કલાક પુષ્ટિ કરતું નથી.

