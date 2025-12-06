Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતમાં દારૂબંધી કાગળ પર! એક નાનકડા ગામને દારૂબંધી માટે લાવવો પડ્યો કડક નિયમ

Liquor Ban In Gujarat : દારૂબંધીના દૂષણને ડામવા બનાસકાંઠાના ગામની અનોખી પહેલી, દારૂબંધીને કારણે બનાસકાંઠાના છાપરા ગામના અનેક ઘર બરબાદ થયા 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 06, 2025, 06:12 PM IST

Trending Photos

ગુજરાતમાં દારૂબંધી કાગળ પર! એક નાનકડા ગામને દારૂબંધી માટે લાવવો પડ્યો કડક નિયમ

Banaskantha News અલકેશ રાવ/બનાસકાંઠા : બનાસકાંઠાના પાલનપુરની છાપરા ગ્રામ પંચાયતએ દારૂબંધીને લઈને અનોખો નિર્ણય કરયો છે. ગામમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને દારૂ ગાળવા કે દારૂ વેચવા પર પંચાયતએ પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. જો કોઈ વ્યક્તિ દારૂ ગાળતો કે દારૂ વેચાણ કરતો ઝડપાશે તો ગ્રામપંચાયતની તમામ સેવાઓ તે વ્યક્તિ માટે બંધ કરવા માટે નિર્ણય કરાયો છે. ગામમાં દારૂની ભઠ્ઠી પણ ઝડપાશે કે કોઈ બહારથી દારૂ પીને આવશે તો તેને પણ પંચાયત દ્વારા મળતી સેવાઓ બંધ કરી દેવાનો પણ નિર્ણય કરાયો છે. 

દારૂના કારણે ગામના અનેક ઘર બરબાદ થયા 
બનાસકાંઠામાં છેલ્લા ઘણા દિવસથી દારૂ ડ્રગ્સ સહિતની બદીને લઈને મામલો ગરમાયો છે. દારૂને લઈને રાજકીય પક્ષો પણ સામસામે આવ્યા છે ત્યારે દારૂ જેવા મુદ્દાઓને લઈને ગામડાઓ પણ આ બદીને રોકવા માટે અલગ અલગ કડક નિયમો બનાવી રહ્યા છે, ત્યારે પાલનપુરની છાપરા ગ્રામ પંચાયતમાં દારૂની બદી રોકવા માટે અનોખો નિર્ણય કરાયો છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

દારૂ પીનારને નહિ મળે ગામમાં કોઈ સુવિધા 
દારૂના કારણે છાપરા ગામમાં અનેક લોકોના ઘર બરબાદ થયા છે અને યુવાનો દારૂના લતે ચડ્યા છે, ત્યારે હવે છાપરા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા એક અનોખો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. જે કોઈ વ્યક્તિ દારૂ પીશે તેને પંચાયતની સેવામાંથી બાકાત રાખવામાં આવશે. તેમજ ગામમાં કોઈ દારૂની ભઠ્ઠી પણ ચલાવતો હશે તેને પણ ગ્રામ પંચાયતની સેવાઓ આપવામાં નહીં આવે તેવો નિર્ણય ગ્રામ પંચાયત દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.

ત્રણ બાળકોની માતા દારૂને કારણે વિધવા બની 
ઉલ્લેખનીય છે કે છાપરા ગામમાં દારૂના કારણે થોડા સમય અગાઉ એક યુવાનનું મોત થયું હતું. જેમાં ત્રણ બાળકોની માતા વિધવા બની હતી. ત્યારે અનેક યુવાનો બરબાદ થયા છે અનેક ઘર બરબાદ થયા છે ત્યારે હવે ગ્રામ પંચાયત દ્વારા આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે અને દારૂની બદી બંધ થાય તે માટે બધા લોકોએ ભેગા મળીને આ નિર્ણય કર્યો છે.

ત્યારે આ નિર્ણયને લઈને ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે દારૂ રોકવા માટે ઘણા સમયથી પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે પરંતુ દારૂનું દુષણ દૂર થતું નહોતું ત્યારે હવે આ કડક નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.

છાપરા ગામના સરપંચ પ્રેમાભાઈ સોલંકીએ કહ્યું કે, ગામમાં દારૂના કારણે અનેક લોકો બરબાદ થતા અમે આ નિર્ણય કર્યો છે. 

તો સ્થાનિકોએ કહ્યું કે, ગામમાં દારૂને લઈને ગ્રામપ દ્વારા જે નિર્ણય કરાયો છે તેને અમે આવકારીએ છીએ. નાના નાના છોકરાઓ પણ દારૂના રવાડે ચડી ગયા છે, ઘર બરબાદ થઈ રહ્યા છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
liqour banbanaskanthaબનાસકાંઠાદારૂબંધી

Trending news