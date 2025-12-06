ગુજરાતમાં દારૂબંધી કાગળ પર! એક નાનકડા ગામને દારૂબંધી માટે લાવવો પડ્યો કડક નિયમ
Liquor Ban In Gujarat : દારૂબંધીના દૂષણને ડામવા બનાસકાંઠાના ગામની અનોખી પહેલી, દારૂબંધીને કારણે બનાસકાંઠાના છાપરા ગામના અનેક ઘર બરબાદ થયા
Banaskantha News અલકેશ રાવ/બનાસકાંઠા : બનાસકાંઠાના પાલનપુરની છાપરા ગ્રામ પંચાયતએ દારૂબંધીને લઈને અનોખો નિર્ણય કરયો છે. ગામમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને દારૂ ગાળવા કે દારૂ વેચવા પર પંચાયતએ પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. જો કોઈ વ્યક્તિ દારૂ ગાળતો કે દારૂ વેચાણ કરતો ઝડપાશે તો ગ્રામપંચાયતની તમામ સેવાઓ તે વ્યક્તિ માટે બંધ કરવા માટે નિર્ણય કરાયો છે. ગામમાં દારૂની ભઠ્ઠી પણ ઝડપાશે કે કોઈ બહારથી દારૂ પીને આવશે તો તેને પણ પંચાયત દ્વારા મળતી સેવાઓ બંધ કરી દેવાનો પણ નિર્ણય કરાયો છે.
દારૂના કારણે ગામના અનેક ઘર બરબાદ થયા
બનાસકાંઠામાં છેલ્લા ઘણા દિવસથી દારૂ ડ્રગ્સ સહિતની બદીને લઈને મામલો ગરમાયો છે. દારૂને લઈને રાજકીય પક્ષો પણ સામસામે આવ્યા છે ત્યારે દારૂ જેવા મુદ્દાઓને લઈને ગામડાઓ પણ આ બદીને રોકવા માટે અલગ અલગ કડક નિયમો બનાવી રહ્યા છે, ત્યારે પાલનપુરની છાપરા ગ્રામ પંચાયતમાં દારૂની બદી રોકવા માટે અનોખો નિર્ણય કરાયો છે.
દારૂ પીનારને નહિ મળે ગામમાં કોઈ સુવિધા
દારૂના કારણે છાપરા ગામમાં અનેક લોકોના ઘર બરબાદ થયા છે અને યુવાનો દારૂના લતે ચડ્યા છે, ત્યારે હવે છાપરા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા એક અનોખો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. જે કોઈ વ્યક્તિ દારૂ પીશે તેને પંચાયતની સેવામાંથી બાકાત રાખવામાં આવશે. તેમજ ગામમાં કોઈ દારૂની ભઠ્ઠી પણ ચલાવતો હશે તેને પણ ગ્રામ પંચાયતની સેવાઓ આપવામાં નહીં આવે તેવો નિર્ણય ગ્રામ પંચાયત દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.
ત્રણ બાળકોની માતા દારૂને કારણે વિધવા બની
ઉલ્લેખનીય છે કે છાપરા ગામમાં દારૂના કારણે થોડા સમય અગાઉ એક યુવાનનું મોત થયું હતું. જેમાં ત્રણ બાળકોની માતા વિધવા બની હતી. ત્યારે અનેક યુવાનો બરબાદ થયા છે અનેક ઘર બરબાદ થયા છે ત્યારે હવે ગ્રામ પંચાયત દ્વારા આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે અને દારૂની બદી બંધ થાય તે માટે બધા લોકોએ ભેગા મળીને આ નિર્ણય કર્યો છે.
ત્યારે આ નિર્ણયને લઈને ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે દારૂ રોકવા માટે ઘણા સમયથી પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે પરંતુ દારૂનું દુષણ દૂર થતું નહોતું ત્યારે હવે આ કડક નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.
છાપરા ગામના સરપંચ પ્રેમાભાઈ સોલંકીએ કહ્યું કે, ગામમાં દારૂના કારણે અનેક લોકો બરબાદ થતા અમે આ નિર્ણય કર્યો છે.
તો સ્થાનિકોએ કહ્યું કે, ગામમાં દારૂને લઈને ગ્રામપ દ્વારા જે નિર્ણય કરાયો છે તેને અમે આવકારીએ છીએ. નાના નાના છોકરાઓ પણ દારૂના રવાડે ચડી ગયા છે, ઘર બરબાદ થઈ રહ્યા છે.
