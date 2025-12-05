Prev
દારૂનું દૂષણ રોકવા આગળ આવી ગ્રામ પંચાયત, છાપરામાં લેવાયો મોટો નિર્ણય

ગામમાં દારૂના દૂષણને અટકાવવા માટે બનાસકાંઠા જિલ્લાની છાપરા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા મોટો નિર્ણય કરાયો છે. છાપરા ગ્રામ પંચાયતે જણાવ્યું કે ગામમાં જે દારૂ વેચશે કે દારૂ પીશે તેને પંચાયતની કોઈ સેવાનો લાભ મળશે નહીં.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 05, 2025, 12:43 PM IST

અલ્કેશ રાવ, બનાસકાંઠાઃ બનાસકાંઠાના પાલનપુરની છાપરા ગ્રામ પંચાયતએ દારૂબંધીને લઈને અનોખો નિર્ણય કરયો છે. ગામમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને દારૂ ગાળવા કે દારૂ વેચવા પર પંચાયતે પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. જો કોઈ વ્યક્તિ દારૂ ગાળતો કે દારૂ વેચાણ કરતો ઝડપાશે તો ગ્રામપંચાયતની તમામ સેવાઓ તે વ્યક્તિ માટે બંધ કરવા માટે નિર્ણય કરાયો છે. ગામમાં દારૂની ભઠ્ઠી પણ ઝડપાશે કે કોઈ બહારથી દારૂ પીને આવશે તો તેને પણ પંચાયત દ્વારા મળતી સેવાઓ બંધ કરી દેવાનો પણ નિર્ણય કરાયો છે.

ગ્રામ પંચાયતનો આવકારદાયક નિર્ણય
બનાસકાંઠામાં છેલ્લા ઘણા દિવસથી દારૂ ડ્રગ્સ સહિતની બદીને લઈને મામલો ગરમાયો છે. દારૂને લઈને રાજકીય પક્ષો પણ સામસામે આવ્યા છે ત્યારે દારૂ જેવા મુદ્દાઓને લઈને ગામડાઓ પણ આ બદી ને રોકવા માટે અલગ અલગ કડક નિયમો બનાવી રહ્યા છે. ત્યારે પાલનપુરની છાપરા ગ્રામ પંચાયતમાં દારૂની બદી રોકવા માટે અનોખો નિર્ણય કરાયો છે. દારૂના કારણે છાપરા ગામમાં અનેક લોકોના ઘર બરબાદ થયા છે અને યુવાનો દારૂના લતે ચડ્યા છે. 

છાપરા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા એક અનોખો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે જે કોઈ વ્યક્તિ દારૂ પીશે તેને પંચાયતની સેવા માંથી બાકાત રાખવામાં આવશે. તેમજ ગામમાં કોઈ દારૂની ભઠ્ઠી પણ ચલાવતો હશે તેને પણ ગ્રામ પંચાયતની સેવાઓ આપવામાં નહીં આવે તેવો નિર્ણય ગ્રામ પંચાયત દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે છાપરા ગામમાં દારૂના કારણે થોડા સમય અગાઉ એક યુવાનનું મોત થયું હતું. જેમાં ત્રણ બાળકોની માતા વિધવા બની હતી. ત્યારે અનેક યુવાનો બરબાદ થયા છે અનેક ઘર બરબાદ થયા છે.

ગ્રામ પંચાયત દ્વારા આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે અને દારૂની બદી બંધ થાય તે માટે બધા લોકોએ ભેગા મળીને આ નિર્ણય કર્યો છે, ત્યારે આ નિર્ણયને લઈને ગ્રામજનો નું કહેવું છે કે દારૂ રોકવા માટે ઘણા સમયથી પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે પરંતુ દારૂનું દુષણ દૂર થતું નહોતું ત્યારે હવે આ કડક નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.
 

