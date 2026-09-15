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"આગામી સમયમાં હું મોટા ખુલાસા કરીશ, એક બે લોકોના પ્રભાવમાં આવીને આવા કામ થઈ રહ્યા છે, જે પાર્ટીને નુકસાન કરે છે તેમના નામ આપીશ"

Gujarati News: ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને બનાસકાંઠા જિલ્લા પ્રમુખ વચ્ચેનો ગજગ્રાહ સપાટી પર આવી ગયો છે. બે દિવસ પહેલા બનાસકાંઠા જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ગુલાબસિંહ રાજપૂતે જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિનું માળખું જાહેર કર્યું હતું. જેમાં બનાસકાંઠા જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના માળખામાં અંદાજે 200થી વધુ કાર્યકર્તાઓને અલગ અલગ જવાબદારી જિલ્લા સમિતિમાં સોંપવામાં આવી હતી. જેની સંપૂર્ણ યાદી ગુલાબસિંહ રાજપૂતે પોતાના સોશિયલ મીડિયા પર મૂકી વાયરલ કરી હતી. યાદી જાહેર થતાં ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ તેનો વિરોધ કર્યો. ગુલાબસિંહ રાજપૂતે વિશ્વાસમાં લીધા વગર બનાસકાંઠા જિલ્લાનું માળખું જાહેર કર્યું હોવાનો દાવો કરી નિમણૂકો તાત્કાલિક અસરથી રદ કરવા આદેશ કર્યો.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 15, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 12:55 PM IST
"આગામી સમયમાં હું મોટા ખુલાસા કરીશ, એક બે લોકોના પ્રભાવમાં આવીને આવા કામ થઈ રહ્યા છે, જે પાર્ટીને નુકસાન કરે છે તેમના નામ આપીશ"

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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