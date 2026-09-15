"આગામી સમયમાં હું મોટા ખુલાસા કરીશ, એક બે લોકોના પ્રભાવમાં આવીને આવા કામ થઈ રહ્યા છે, જે પાર્ટીને નુકસાન કરે છે તેમના નામ આપીશ"

Gujarati News: ગુજરાત કોંગ્રેસમાં આંતરિક ખેંચતાણ ફરી એકવાર જાહેરમાં આવી ગઈ છે. બનાસકાંઠા જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ગુલાબસિંહ રાજપૂતે તાજેતરમાં જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના ઉપપ્રમુખ, મહામંત્રી, મંત્રી, ખજાનચી અને કારોબારી સભ્યો સહિત અંદાજે 200થી વધુ કાર્યકર્તાઓની નિમણૂક કરી નવું માળખું જાહેર કર્યું હતું. ગુલાબસિંહે આ યાદી સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી હતી.
જોકે, ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ દાવો કર્યો કે પ્રદેશ સમિતિને વિશ્વાસમાં લીધા વગર અને મંજૂરી વગર આ યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. આથી તેમણે આ તમામ નિમણૂકો તાત્કાલિક અસરથી રદ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. આ નિર્ણય બાદ ગુલાબસિંહે સોશિયલ મીડિયા પર કટાક્ષ કરતા લખ્યું હતું કે, "તમારી લડાઈ અમારી સાથે નહીં પરંતુ જનહિતના મુદ્દાઓને લઈને ભાજપ સરકાર સામે હોવી જોઈએ."
"Zee 24 કલાક" સાથે ગુલાબસિંહ રાજપૂતની ખાસ વાતચીત: પક્ષમાં ચાલતા ષડયંત્ર પર ખુલાસા
આ વિવાદ વચ્ચે ગુલાબસિંહ રાજપૂતે "24 કલાક" સાથેની ખાસ વાતચીતમાં પક્ષના આંતરિક રાજકારણ પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. તેમણે જણાવ્યું કે આગામી સમયમાં તેઓ પક્ષના આંતરિક વિરોધીઓ સામે મોટા ખુલાસા કરશે. ગુલાબસિંહે આરોપ લગાવ્યો કે પક્ષમાં એક-બે લોકોના પ્રભાવમાં આવીને નિર્ણયો લેવાઈ રહ્યા છે અને કેટલાક લોકો ભાજપ સાથે મળીને સોદાબાજી કરી રહ્યા છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે જે લોકો પાર્ટીને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છે તેમના નામો તેઓ જાહેર કરશે.
ગેનીબેન ઠાકોરને ટાર્ગેટ કરવાનું ષડયંત્ર અને સંગઠનની સ્થિતિ
ગુલાબસિંહે દાવો કર્યો કે આ તમામ રાજકારણ માત્ર ગેનીબેન ઠાકોરને નુકસાન પહોંચાડવાનું એક ષડયંત્ર છે. ગેનીબેન સાંસદ તરીકે ચૂંટાઈને આવ્યા હોવાથી કેટલાક લોકોને આ બાબત પચતી નથી અને એટલે જ તેમને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. તેમણે ઉમેર્યું કે કોંગ્રેસમાં વ્યક્તિવાદી સંગઠન ન હોવું જોઈએ અને પાર્ટીમાં સૌને સાથે લઈને ચાલવાની જરૂર છે.
પાર્ટી પ્રત્યેની વફાદારીનો પુનરોચ્ચાર
પોતાના ભવિષ્ય અંગે વાત કરતા ગુલાબસિંહે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું હતું કે, જો તેમને પાર્ટીમાંથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવશે તો પણ તેઓ પક્ષના હિત અને કાર્યકર્તાઓ માટે સતત લડતા રહેશે.