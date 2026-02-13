અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશના 8 મહિના બાદ દીકરા-વહુનો સામાન ઘરે આવ્યો, માતાપિતા ભાવુક થઈ ગયા
Ahemedabad Plane Crash : મોતને ભેટેલા સ્વજનોનો સામાન જ્યારે ઘરે આવે ત્યારે ભલભલાનું દિલ રડી પડે, બનાસકાંઠામાં પણ આવા જ દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા. પ્લેન ક્રેશમાં માર્યા ગયેલા દીકરા અને પુત્રવધુનો સામાન જોઈ દંપતી સૂનમૂન થઈ ગયું હતું
Banaskantha News : બનાસકાંઠાથી એક ભાવુક તસવીર સામે આવી છે. અમદાવાદમાં થયેલી ગોઝારી વિમાન દુર્ઘટનામાં બનાસકાંઠાના ધાનેરાના મૃતક દંપતીનો સામાન 8 મહીના બાદ તેમના વતન આવ્યો હતો. ત્યારે દીકરા અને પુત્રવધૂનો સામાન જોઈને વૃદ્ધ દંપતી ભાવુક થઈ ગયું હતું.
વિમાન દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામેલા કમલેશ ચૌધરી અને ધાપુબેનનો સામાન તેમના વતન થાવર ગામે પહોંચાડવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે મૃતક પુત્ર અને પુત્રવધુનો સામાન જોઈને મૃતકના પિતા સવદાનભાઈ ચૌધરીની આંખો ભરાઈ આવી હતી.
પોતાના દીકરાના લગ્નનો અર્ધબળી ગયેલો આલ્બમના ફોટા જોઈને પિતા જાણે સુધબૂધ ખોવાઈ ગઈ હોય તેમ સૂનમૂન બેસી રહ્યા હતા. સામાન જોઈને ઘરમાં ગમગીની છવાઈ ગઈ હતી.
પુત્ર અને પુત્રવધુનું વિમાન દુર્ઘટનામાં મોત થતા તેમના લગ્નનો આલ્બમ હવે પિતા માટે માત્ર સ્મૃતિ બની ગયો છે. વિમાન દુર્ઘટનામાં મૃતકોના પાસપોર્ટ, આધારકાર્ડ, કપડાં, રમકડાં, બેગ અને ડોક્યુમેન્ટ સહિતની ચીજવસ્તુઓ સ્વજનોને પરત આપવામાં આવી રહ્યા છે.
એક પિતાએ તેમના પુત્ર કમલેશ અને પુત્રવધૂ ધાપુબેનને 12 જૂને હર્ષભેર લંડન જવા માટે વિદાય આપી હતી, પરંતુ અમદાવાદમાં વિમાન દુર્ઘટના થતાં તેમના મોત નિપજ્યા હતા.
