બનાસકાંઠા : આધેડ વયના ઉદ્યોગપતિએ સગીરાને લાલચ આપી દુષ્કર્મ કર્યું, રાજસ્થાનથી ઝડપાયો
Palanpur Minor Girl Rape Case : પાલનપુરના લંપટ ઉદ્યોગપતિએ અલગ અલગ જગ્યાએ લઈ જઈને એક સગીરા સાથે ન કરવાનું કામ કર્યું, મામલો સામે આવતા રાજસ્થાન ભાગી ગયો હતો
Banaskantha News અલકેશ રાવ/બનાસકાંઠા : બનાસકાંઠા જિલ્લાના મુખ્ય મથક પાલનપુર પંથકમાં એક સગીરા પર દુષ્કર્મની ઘટના સામે આવી છે. પાલનપુરના એક આધેડ વયના ઉદ્યોગપતિએ સગીરાને લોભ લાલચ આપી તેને અલગ અલગ જગ્યાએ લઇ જઈ તેની સાથે દુસ્કર્મ આચરી દીધું હોવાની ફરિયાદ નોંધાતા ખભળાટ મચી ગયો છૅ. પીડિત સગીરાના પરિવારે પાલનપુર પશ્ચિમ પોલીસ મથકે પહોંચી આ આધેડ વયના ઉદ્યોગપતિ સામે ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે ગુનો દાખલ કરી હસમુખ પટેલ નામના ઉદ્યોગપતિને ઝડપી પાડ્યો છે. અને તેને કોર્ટમાં રજૂ કરી 4 દિવસના રિમાન્ડ મેળવી પુરાવા એકત્રિત કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છૅ.. ત્યારે કોણ છે આ ઉદ્યોગપતિ... ક્યાં અને કયા ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલો છે આ ઉદ્યોગપતિ... એવું તો શું કર્યું ઉદ્યોગપતિએ કે મામલો પહોંચ્યો પોલીસ મથક સુધી આવો જોઈએ અમારા ખાસ અહેવાલમાં.
નેતાઓના ભાષણમાં તમે "સલામત ગુજરાત" ના અનેક દાવાઓ સાંભળ્યા હશે. પરંતુ આ સલામત ગુજરાતમાં દુષ્કર્મની ઘટનાઓ દિવસે વધતી જઈ રહી છે. અને આ ગુજરાત અસલામત બનતું જોવા મળી રહ્યું છે. તે વચ્ચે બનાસકાંઠા જિલ્લાના મુખ્ય મથક પાલનપુર પંથકમાં એક સગીરા સાથે દુષ્કર્મની ઘટના બની હોવાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. આ ઘટનાએ ન માત્ર પાલનપુર પરંતુ સમગ્ર બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ચકચાર મચાવી દીધી છે.પાલનપુરમાં રહેતા અને પાલનપુર નજીક ચંડીસર જીઆઇડીસીમાં વીજ ટ્રાન્સફર્મરની ફેક્ટરી ના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા આધેડ વયના ઉદ્યોગપતિ હસમુખ ઉર્ફે બકો પટેલ સામે સગીરા સાથે દુષ્કર્મની ફરિયાદ નોંધાઈ છૅ. આ આધેડ હસમુખ ઉર્ફે બકા પટેલે પાલનપુર પંથકની એક સગીરાને લોભ લાલચ આપી લલચાવી અને પોતાની સાથે લઈ ગયો અને અલગ અલગ જગ્યાએ લઈ જઈ તેની સાથે દુષ્કર્મ આચરી દીધું.
જો કે આ સમગ્ર મામલાને લઈને સગીરાએ તેના પરિવારજનોને જાણ કરતા પરિવારજનોએ પાલનપુર પશ્ચિમ પોલીસ મથકે દુષ્કર્મ ગુજારનાર ઉદ્યોગપતિ હસમુખ પટેલ સામે ફરિયાદ નોંધાવી. જોકે પોલીસે પીડિત સગીરા ના પરિવારની ફરિયાદને આધારે હસમુખ પટેલ સામે પોસકો એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ કરી તેને ઝડપી પાડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા પરંતુ આ ફરિયાદ નોંધાય ત્યાં સુધીમાં આ લંપટ હસમુખ પટેલ ફરાર થઈ ચૂક્યો હતો. જોકે તે બાદ પોલીસે આ નરાધમ હસમુખ પટેલ ને ઝડપી પાડવા અલગ અલગ ટીમોનો ગઠન કર્યું અને તપાસ હાથ ધરી ગણતરીના કલાકોમાં રાજસ્થાનથી આ લંપટ હસમુખ ઉર્ફે બકા પટેલને દબોચી લીધો. અને તેને કોર્ટમાં રજૂ કરી ચાર દિવસના રિમાન્ડ મેળવી તપાસ આરંભી છે.
લંપટ હસમુખ પટેલે સગીરાને ચંડીસર ખાતે આવેલી પોતાની વીજ ટ્રાન્સફરમરની ફેક્ટરી ઉપર અવાર નવાર લઇ જઈ દુષ્કર્મ આચાર્યું હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. પોલીસે હસમુખ પટેલના ચાર દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા છે અને તેની કડક તપાસ કરી રહી છે અને એક બાદ એક પુરાવા પોલીસ એકત્ર કરી રહી છે. જોકે સાથે સાથે પોલીસે કેટલાક ટેકનીકલ પુરાવા પણ એકત્રિત કર્યા છે.
આ વિશે પાલનપુર ડીવાયએસપી જીગ્નેશ ગામીતે જણાવ્યું કે, અમને ફરિયાદ મળતા પોલીસે આરોપીને ઝડપી કોર્ટમાં રજૂ કરી રિમાન્ડ મેળવ્યા છે.
શું ઉદ્યોગપતિનો વરઘોડો નહિ કાઢે પોલીસ?
ઉલ્લેખનીય બાબત એ છે કે ગુજરાત પોલીસ છેલ્લા કેટલાક સમયથી ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ આચરતા લોકોને કાયદાનું ભાન કરાવવા રીકન્સ્ટ્રક્શનના નામે વરઘોડો કાઢતી હોય છે. પરંતુ આ ઘટનામાં ડીવાયએસપીનું કહેવું છે કે ગુનાની ગંભીરતા જોતા જો તેની હાજરીની જરૂર હશે તો એ પ્રમાણે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. પરંતુ અત્યારે અમે કેવી રીતે પુરાવા એકત્રિત કરી શકીએ છીએ તે દિશામાં તપાસ ચાલી રહી છે. ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક આ ઉદ્યોગપતિ હોવાને કારણે પોલીસ આવા લંપટ ઉદ્યોગપતિનો વરઘોડો નથી નીકાળી રહી તેવી પણ ચર્ચાઓએ શહેરમાં જોર પકડેલું જોવા મળી રહ્યું છે.
