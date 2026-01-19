Prev
લગ્નમાં બારણું રોકવા દાગીનો ન લેવો, જાનમાં મર્યાદિત લોકોએ જવું... હવે રાજપૂત સમાજમાં પરિવર્તનનો વાયરો ફૂંકાયો

Rajput Samaj Social Reform : ગુજરાતના વિવિધ સમાજોમાં હાલ પરિવર્તનનો વાયરો ફૂંકાયો છે, ત્યારે રાજપૂત સમાજ પણ કુરિવાજોને તિલાંજલિ આપીને આગળ વધવા મક્કમ બન્યો છે 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 19, 2026, 09:09 AM IST

Banaskantha News અલકેશ રાવ/બનાસકાંઠા : બનાસકાંઠા જિલ્લાના ઓગડ તાલુકાના વડા ગામે જાગીરદાર રાજપૂત સમાજનું મહાસંમેલન મળ્યું. સમાજમાં ચાલતા કુરિવાજોને તિલાજલિ આપી સમાજનો ઉદ્દાર થાય સમાજ શિક્ષણ ક્ષેત્રે આગળ વધે તેને લઇ જાગીરદાર રાજપૂત સમાજએ નવું બંધારણ ઘડી બંધારણ અમલમાં મૂક્યું. આ નવા બંધારણમાં લગ્ન અને મરણ પ્રસંગે થતા ખોટા ખર્ચ બંધ કરવા અનેક નિયમો બનાવ્યા અને નિયમો તોડનાર માટે કડક નિયમો તૈયાર કર્યા.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં એક બાદ એક સમાજ હવે એકત્રિત થઈ સમાજમાં ચાલતા કુરિવાજોને તીલાજલી આપી રહ્યા છે. થોડા દિવસો આગાઉ ઠાકોર સમાજએ નવું બંધારણ અમલમાં મૂક્યું તો હવે જાગીરદાર રાજપૂત સમાજએ સમાજના ઉદ્દાર માટે નવું બંધારણ અમલમાં મૂક્યું છે. આજે બનાસકાંઠાના ઓગડ તાલુકાના વડા ગામે જાગીરદાર રાજપૂત સમાજનું મહા સંમેલન મળ્યું. દેવ દરબાર જાગીર મઠના મહંત બળદેવનાથ બાપુના અધ્યક્ષ સ્થાને જાગીરદાર રાજપૂત સમાજના 7 વિભાગના બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, પાટણ અને મહેસાણા સહિતના જિલ્લાના હજારો લોકોની ઉપસ્થિતીમાં સમાજના નવા બંધારણની ઘોસણા કરાઈ. સમાજમાં વર્ષોથી ચાલી આવતા કુરિવાજોને આજે જાગીરદાર રાજપૂત સમાજ તિલાંજલિ આપી છે. 

પૂર્વ મંત્રી,અને જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ કીર્તિસિંહ વાઘેલાએ જણાવ્યું કે, સમાજમાં લગ્ન અને મરણ પ્રસંગે થતા ખોટા ખર્ચા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મુકાયો છે. ત્યારે જાગીરદાર રાજપુત સમાજના સાત વિભાગોમાં નવું બંધારણ અમલીકરણ થતા સમાજના લોકો આ નવા બંધારણના અમલીકરણને વધાવ્યું છે અને એક તાંતણે બંધાયા છે. 

રાજપૂત જાગીરદાર સમાજ બંધારણમાં અમલમાં મુકાયેલ નિયમો

1. દીકરા દીકરીબાની સગાઈમાં એક દાગીનો, સગાઈની સાડી, શ્રીફળ અને પહેરામણી 2100 રૂપિયા લેવી અને આપવી, સગાઈમાં મર્યાદિત સંખ્યામાં જવું.
2. દીકરા દીકરીબાના લગ્ન પ્રસંગમાં જુગાર રમવું નહીં અને રમવા દેવો નહીં
3. દીકરા દીકરીબાના લગ્નમાં વરરાજાને એક વીંટી, ઘડિયાળ,સાફો,સેલુ અને એક જોડી કપડા તથા રોકડ ચાંદલામાં રૂ. 1100 લેવા અને આપવા
4. દીકરા દીકરીબાના લગ્ન પ્રસંગે મોરવીને એક જોડી કપડાં અથવા રોકડ રકમ આપવી
5. દીકરા દીકરીબાના લગ્ન પ્રસંગે ચોરીમાં બે વ્યક્તિઓ એ હાજર રહેવું
6. દીકરા દીકરીબાના લગ્ન પ્રસંગે 11 જોડી કપડાં લેવા અથવા આપવા
7. દીકરા દીકરીબાના લગ્ન પ્રસંગે કલાકારો, ડીજે તથા બેન્ડ લાવવું નહીં
8. દીકરા દીકરીબાના લગ્ન પ્રસંગે હલ્દી પ્રથા બંધ
9. દીકરાના લગ્ન પ્રસંગે વરઘોડામાં ઘોળ પ્રથા સદંતર બંધ
10. દીકરાની જાનમાં મર્યાદિત સંખ્યામાં જવું
11. દીકરા દીકરીબાના લગ્ન પ્રસંગે ઝાપા શીખ સદંતર બંધ કરવી
12. દીકરા દીકરીબાના લગ્ન પ્રસંગે બારણું રોકવાનો કોઈ દાગીનો લેવો નહીં તેની જગ્યાએ મર્યાદિત રોકડ રકમ આપવી

મરણ પ્રસંગ
13 મરણ પ્રસંગે ભાતી લેવી નહીં કે આપવી નહીં
14 મરણ પ્રસંગે બારા તેરસ લેવી કે આપવી નહીં
15 મરણ પ્રસંગે આવતા મહિમાનોને ભાડા આપવા કે લેવા નહીં
16 અસ્થિ વિસર્જન માટે ફક્ત કુટુંબના સભ્યોએ જવું
17. મરણ પ્રસંગે સાડી આપવી નહીં ફક્ત રૂપિયા 20 કે 50 આપવા.

આ બંધારણનો અમલ ન કરનાર ને ત્યાં કોઈએ જવું નહીં તેમજ કુટુંબ તથા ગ્રામ લોકોએ સામૂહિક બહિષ્કાર કરવો તેવું સમાજના લોકો દ્વારા સર્વાનુમતે નક્કી કરાયું છે. 

