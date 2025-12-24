ઠાકોર સમાજે કમર કસી! કુરિવાજો અને અંધશ્રદ્ધા દૂર કરવા આગેવાનોએ લીધા મોટા નિર્ણય
Thakor Social Reforms : ઠાકોર સમાજે હવે સમાજમાં વ્યાપેલા કુરિવાજો અને અંધશ્રદ્ધા દૂર કરવા માટે કમર કસી છે. પાલનપુરમાં યોજાયેલી બેઠકમાં આ નિર્ણય લેવાયો
Banaskantha News અલકેશ રાવ/બનાસકાંઠા : બનાસકાંઠાના પાલનપુરમાં આજે ઠાકોર સમાજની એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ જેમાં સમાજના બંધારણને લઈને ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ બેઠકમાં સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર, ધારાસભ્ય કેશાજી ચૌહાણ સહિત ઠાકોર સમાજના આગેવાનો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા.
અતિશય ખર્ચ સમાજ માટે નુકસાનકારક
બનાસકાંઠા જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાય સમયથી ઠાકોર સમાજ દ્વારા સમાજના બંધારણને લઈને અનેક બેઠકો યોજવામાં આવી રહી છે. સમાજમાં ચાલતા કુરિવાજો અંધશ્રદ્ધા તેમજ વ્યસન મુક્તિ થાય તે માટે સમાજ ના આગેવાનો નેતાઓ દ્વારા અલગ અલગ તાલુકાઓમાં બેઠકો યોજી ને ચર્ચા વિચારણાઓ શરૂ કરવામાં આવી છે.ત્યારે પાલનપુર ખાતે આજે બેઠક મળી જે બેઠકમાં સમાજમાં વ્યાપેલા ખોટા ખર્ચા, કુરિવાજો અને અંધશ્રદ્ધા તેમજ દારૂ ના દુષણ જેવી બાબતો ને લઈ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.આ બેઠક મા પહોંચેલા સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે કહ્યું હતું કે લગ્ન પ્રસંગો અને અન્ય સામાજિક કાર્યક્રમોમાં થતો અતિશય ખર્ચ સમાજ માટે નુકસાનકારક છે.
અંધશ્રદ્ધા દૂર કરવાના પ્રયાસો કરાશે
મોંઘવારીના સમયમાં પ્રસંગ કરવા માટે લોકોને મિલકત વેચવી પડે છે કે પછી વ્યાજે પૈસા લેવા પડે છે. જેનાથી ગરીબ પરિવારો વધુ મુશ્કેલીમાં મુકાય છે. આ સ્થિતિ બદલવા માટે પૈસાદાર અને ગરીબ વચ્ચેનો ભેદભાવ દૂર થાય એવા પ્રયાસો હાથ ધરાયા છે. સમાજમાં શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, પરંતુ અંધશ્રદ્ધા નહીં. દૂધપીતી બાળકીની કુરિવાજ જેવી પ્રથાઓ ડામ આપવા જેવી પ્રથાઓ જેમ બંધ થઈ, તેમ અંધશ્રદ્ધા આધારિત તમામ રિવાજો પણ હવે બંધ થવા જોઈએ.
અંધશ્રદ્ધાથી પરિવારો તૂટે છે
અંધશ્રદ્ધાના કારણે પરિવારો તૂટી જાય છે. વેરવિખેર થાય છે અને તેથી કાયદામાં પણ કડક જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે. સરકાર દ્વારા પણ અંધ શ્રદ્ધાને લઈને કાયદો પણ બનાવવામાં આવ્યો છે..બેઠકમાં સમાજના આગેવાનોએ ખોટા ખર્ચામા ઓઢમણાં પ્રથા વાસણ પ્રથા મોત મા થનાર જમણવાર પ્રથા તેમજ ઠાકોર સમાજ ના દીકરા દીકરીઓ ના આંતર જ્ઞાતિય લગ્ન મા મા બાપ ની મંજૂરી સહીત ના મુદ્દાઓને લઈને વિશે ચર્ચાઓ કરવામાં આવી હતી.
આ વિશે બનાસકાંઠાના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે કહ્યું કે, સમાજમાં અનેક પ્રકારના કુરિવાજો દૂર થાય સમાજ શિક્ષણમાં આગળ વધે. અંધશ્રદ્ધા દૂર થાય તે માટે સમાજમાં જાગૃતિ માટેના પ્રયત્નો કરવા જોઈએ.
પાલનપુર ખાતે યોજાયેલી ઠાકોર સમાજની આ મહત્વપૂર્ણ બેઠકમાં ઠાકોર સમાજના આગેવાન ડો. જગદીશ ઠાકોરે કહ્યું હતું કે સમાજમાં ઘણા કુરિવાજો જે વર્ષોથી ચાલી આવે છે તે કુરિવાજો બંધ થાય લગ્નમાં ખોટા ખર્ચાઓ બંધ થાય ઓઢામણા પ્રથા બંધ થાય વાસણ પ્રથા બંધ થાય તેમ જ ભાગીને લગ્ન કરે છે. તેમાં પણ મા-બાપની મંજૂરી હોવી જરૂરી છે તે સહિતના અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે અને જે ખોટા ખર્ચાઓ છે તે બંધ કરીને તમામ ખર્ચાઓ સમાજના શૈક્ષણિક કાર્યમાં વપરાય બાળકોના અભ્યાસ સાથે વપરાય દરેક પરિવારો અંશ્રદ્ધાથી દૂર રહે તે માટે આ સમાજ દ્વારા બેઠકો કરવામાં આવી રહી છે.
સામાજિક આગેવાન જગદીશ ઠાકોરે કહ્યું કે, સમાજમાં અનેક કુરિવાજો છે તે દૂર થાય તે ખુબજ જરૂરી છે..તેના માટે આજે સમાજની બેઠક મળી છે.
