ઠાકોર સમાજમાં 'બંધારણ' મુદ્દે ભંગાણના એંધાણ? બંધારણ તોડવું કલાકારોને ભારે પડ્યું, જાણો શું કરાઈ સજા?

Banaskantha News: થોડા સમય પહેલા ઠાકોર સમાજે ધામધૂમથી સામાજિક બંધારણ બનાવીને કુરિવાજો અને ખોટા ખર્ચા પર પ્રતિબંધનો સંકલ્પ લીધો હતો. લગ્નમાં ડીજે નહીં, દેખાડો નહીં, એવો સ્પષ્ટ સંદેશ અપાયો હતો. પરંતુ બનાસકાંઠાના જાબડિયામાં બંધારણનું ઉલ્લંઘન થયું છે. જેણે ઉલ્લંઘન કર્યું તેને ઠાકોર સમાજે સમાજ બહાર કરીને એક મોટો સંદેશ આપ્યો છે. સમાજ બહાર કાઢવાની સાથે અન્ય શું કરાઈ સજા?

Feb 04, 2026, 10:40 PM IST

Banaskantha News: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ઠાકોર સમાજના બંધારણના ઉલ્લઘનને લઇ ઉભા થયેલા વિવાદ બાદ આજે ડીસાના જાબડીયા ગામે ઠાકોર સમાજના આગેવાનોની ઉપસ્થિતીમાં બેઠક મળી હતી. જેમાં બંધારણ તોડનાર ઠાકોરના કલાકાર ગબ્બર ઠાકોર, અર્જુન ઠાકોર તેમજ જેમના ઘરે પ્રસંગ હતો તે લહેરાજી ઠાકોરના પરિવારને સમાજે 1 વર્ષ માટે નાત બહાર કરવા સાથે સમાજના કોઈ પણ વ્યક્તિએ આ ત્રણેય પરિવારો સાથે આર્થિક, સામાજિક અને ધંધાકીય કોઈ પણ વ્યવહાર કે સબંધ ન રાખવા ઘોસણા કરાઈ છે. તો બીજી તરફ સમાજના આ નિર્ણયને લઈને કલાકાર બંધુ સહીત ગામના સ્થાનિક આગેવાનોએ આ નિર્ણયને ખોટો ગણાવ્યો છે.

થોડા દિવસો અગાઉ વાવ થરાદના દિયોદરના ઓગડ થળી ખાતે ઠાકોર સમાજનું મહાસંમેલન મળ્યું હતું. બનાસકાંઠા, પાટણ અને વાવ-થરાદ જિલ્લાના 27 તાલુકાના લોકોની ઉપસ્થિતિમાં મળેલા આ સંમેલનમાં ઠાકોર સમાજ માટે 16 મુદ્દાઓનું બંધારણ ઘડવામાં આવ્યું હતું. અને તેનો કોઈ ભંગ કરે તો કડક પગલાં લેવાની પણ જાહેરાત કરાઈ હતી. જો કે, આ બંધારણ બાદ બે દિવસ અગાઉ ડીસા તાલુકાના ઝાબડીયા ગામે કલાકાર ગબ્બર અને અર્જુન ઠાકોરના પરિવારમાં એક લગ્ન પ્રસંગ સમયે ડીજેના તાલે વરઘોડો યોજાયો હતો. હવે આ વરઘોડો વિવાદાસ્પદ બન્યો છે. 

લાકાર બંધુઓના પરિવારે કર્યો બંધારણનો ભંગ
છેલ્લા 2 દિવસથી સોશિયલ મીડિયામાં આ બન્ને કલાકાર બંધુઓના પરિવારે બંધારણનો ભંગ કર્યો હોવાના આક્ષેપ સાથે તેમની વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી સમાજ કરે તેવી માંગ ઉઠી હતી. જેને લઇ આજે ઠાકોર સમાજની ડીસાના જાબડીયા ખાતે બેઠક મળી હતી. જેમાં સમાજના આગેવાનો સહીત હજારો લોકોની ઉપસ્થિતિમાં બંધારણનો ભંગ કરવા બદલ બન્ને કલાકાર બંધુ અર્જુન અને ગબ્બર ઠાકોર સહીત જેમના ઘરે લગ્ન હતા તે લહેરાજી ઠાકોરને સમાજે એક વર્ષ માટે નાત બહાર કરી આ ત્રણેય પરિવારો સાથે સમાજના કોઈ પણ વ્યક્તિએ કોઈ પણ જાતનો વ્યવહાર ન રાખવા તેમજ તેમના ફોલોઅર્સ સમાજના લોકો હોય તો તેમને અનફોલો કરવા તેમજ તેમની સાથે જો કોઈ સબંધ કે વ્યવહાર રાખશે તો તેમની સામે પણ સમાજ પગલાં ભરશે તેવો નિર્ણય કરાયો છે.

એક વર્ષ માટે બન્નેને સમાજ બહાર કાઢવામાં આવ્યા
ઠાકોર સમાજે બનાવેલા બંધારણને ઠાકોર સમાજના એક પરિવારે તોડ્યું. ડી.જેની મનાઈ હોવા છતાં ડી.જે વગાડ્યું. જેના કારણે જાણીતા કલાકાર ગબ્બર ઠાકોર અને અર્જુન ઠાકોરને સમાજ બહાર કરી દેવામાં આવ્યા છે. એક વર્ષ માટે બન્નેને સમાજ બહાર કરીને તેમનો સામાજિક બહિષ્કાર કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. સમાજના આગેવાનોની બેઠકનો આ નિર્ણય ગબ્બર ઠાકોરને પસંદ નથી આવ્યો અને સમાજ સામે લડી લેવાનો તેમણે હૂંકાર ભર્યો છે.

ગબ્બર ઠાકોર અને અર્જુન ઠાકોર ઉત્તર ગુજરાત અને ખાસ કરીને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં એક જાણીતું નામ છે. બન્ને ભાઈઓએ પોતાની કલાથી આગવી ચાહના મેળવી છે. પરંતુ સમાજનું બંધારણનું સૌએ પાલન કરવું પડે છે. ત્યારે આ બન્ને ભાઈઓએ નિયમ તોડ્યો તો તેમને સમાજ બહાર કરી તેમની સામે આકરી કાર્યવાહી કરાઈ છે.

સમર્થન કરનારા લોકો પણ સમાજના દોષી ગણાશે
એક વર્ષ સુધી સમાજ બહાર કરાયેલા પરિવાર સાથે કોઈ પણ સંબંધ નહીં રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. સાથે જ તેમનું સમર્થન કરનારા લોકો પણ સમાજના દોષી ગણાશે તેવી વાત સમાજના આગેવાનોએ કરી છે. પરંતુ અર્જુન ઠાકોરે નિર્ણયના વિરોધમાં કહ્યું કે, અમને કંઈ પૂછવામાં આવ્યું નથી.

અર્જુન અને ગબ્બર ઠાકોર જે ગામના છે તે જાબડિયા ગ્રામજનોએ સમાજના નિર્ણયનો વિરોધ કર્યો છે અને ગબ્બર અને અર્જુનની સાથે રહેવાની વાત કરી છે. જે ઠાકોર સમાજે સારા ઈરાદા સાથે બંધારણ બનાવ્યું અને તેનું પાલન કરવા સૌએ સાથે મળીને શપથ લીધા એ જ ઠાકોર સમાજમાં હવે અંદરો અંદરનો વિવાદ શરૂ થયો છે. કારણ કે એકબાજુ ઠાકોર આગેવાનો નિર્ણય કર્યો. બીજી તરફ અર્જૂન અને ગબ્બરે જાબડિયામાં ઠાકોર સંમેલન બોલાવાની વાત કરી છે. હવે જોવાનું રહ્યું કે આ વિવાદ ક્યાં જઈને અટકે છે?

