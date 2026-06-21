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થરાદની અકલ્પનીય ઘટના: સેદલા ગામના વૃદ્ધે હરિદ્વાર જઈ ગંગામાં લીધી 'જળસમાધિ', પરિવારને કહ્યું હતું કે મારી પાછળ મરણોત્તર વિધિઓ ના કરતા..!!

Tharad Old Man Jal Samadhi In Ganga: વાવ થરાદ જિલ્લાના સેદલા ગામે એક વૃદ્ધે હરિદ્વાર જઇ ગંગામાં જળસમાધિ લઇ લીધી છે. 75 વર્ષના જેઠાજી રૂપાજી રાજપૂતે 18 જૂન, 2026ને ગુરૂવારે જળસમાધિ લીધી છે. તેઓ 20 વર્ષથી હરિદ્વાર જતા અને ગંગાના સાનિધ્યમાં સાધના કરતા હતા. છેલ્લા 2 વર્ષ દરમિયાન તેઓ ઘણીવાર ગંગામાં જળસમાધિ લેવા માટે હરિદ્વાર ગયા હતા. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 21, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:22 PM IST
થરાદની અકલ્પનીય ઘટના: સેદલા ગામના વૃદ્ધે હરિદ્વાર જઈ ગંગામાં લીધી 'જળસમાધિ', પરિવારને કહ્યું હતું કે મારી પાછળ મરણોત્તર વિધિઓ ના કરતા..!!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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થરાદની અકલ્પનીય ઘટના: સેદલા ગામના વૃદ્ધે હરિદ્વાર જઈ ગંગામાં લીધી 'જળસમાધિ', પરિવારન
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