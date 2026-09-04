Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /કોણ છે બસુ ગામના તસ્લીમબેન આસિફખાન ઝવેરી? કરોડોનું દૂધ વેચી રચ્યો ઇતિહાસ, આખા જિલ્લામાં છે નંબર-1

કોણ છે બસુ ગામના તસ્લીમબેન આસિફખાન ઝવેરી? કરોડોનું દૂધ વેચી રચ્યો ઇતિહાસ, આખા જિલ્લામાં છે નંબર-1

Millionaire Cattle-Rearing Woman: મહેનત અને સચોટ આયોજન હોય તો પશુપાલનનો વ્યવસાય પણ મોટો ઉત્કર્ષ લાવી શકે છે! બનાસકાંઠા જિલ્લાના વડગામ તાલુકાના બસુ ગામના તસ્લીમબેન અને તેમના પરિવારે આ વાત સાબિત કરી બતાવી છે. તેમણે પશુપાલન થકી વાર્ષિક કરોડો રૂપિયાનું દૂધ ભરાવીને સમગ્ર બનાસકાંઠા જિલ્લામાં દૂધ ઉત્પાદનમાં પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. IAS અને IPS કરતા પણ વધુ આવક ધરાવતા મહિલા બની અન્ય મહિલાઓ માટે પ્રેરણારૂપ બન્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 04, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 01:47 PM IST
કોણ છે બસુ ગામના તસ્લીમબેન આસિફખાન ઝવેરી? કરોડોનું દૂધ વેચી રચ્યો ઇતિહાસ, આખા જિલ્લામાં છે નંબર-1

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ પર જીવનસાથી શોધો છો? તો સાવધાન! અમદાવાદનો વેપારી યુવતીની 'મોહજાળ'
2
3
4
5