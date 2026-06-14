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પ્રેમ માટે સરહદ પાર કરી, હવે પરિવારથી થવું પડશે અલગ ! 12 વર્ષથી ભારતમાં રહેતી બાંગ્લાદેશી યુવતીને ડીપોર્ટ કરવાની તૈયારી

સોશિયલ મીડિયા મારફતે પ્રેમમાં પડેલી બાંગ્લાદેશની યુવતી 2016માં ગેરકાયદેસર રીતે ભારત આવી અને આણંદના તરૂણ પટેલ સાથે હિંદુ રીતિ-રિવાજ મુજબ લગ્ન કર્યા હતા. બે સંતાનોની માતા બનેલી યુવતીને તાજેતરમાં પોલીસે ઝડપી ડીપોર્ટ કરવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. પતિએ તેના જીવનના જોખમ અને બાળકોના ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખી સરકારને ડીપોર્ટ ન કરવાની અપીલ કરી છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 14, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 06:13 PM IST
પ્રેમ માટે સરહદ પાર કરી, હવે પરિવારથી થવું પડશે અલગ ! 12 વર્ષથી ભારતમાં રહેતી બાંગ્લાદેશી યુવતીને ડીપોર્ટ કરવાની તૈયારી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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પ્રેમ માટે સરહદ પાર કરી, હવે પરિવારથી થવું પડશે અલગ ! 12 વર્ષથી ભારતમાં રહેતી બાંગ્લ
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