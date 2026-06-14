/પ્રેમ માટે સરહદ પાર કરી, હવે પરિવારથી થવું પડશે અલગ ! 12 વર્ષથી ભારતમાં રહેતી બાંગ્લાદેશી યુવતીને ડીપોર્ટ કરવાની તૈયારી

આણંદ : સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી થયેલા પ્રેમને પામવા માટે બાંગ્લાદેશથી ગેરકાયદેસર રીતે ભારત આવેલી યુવતીને હવે 12 વર્ષ બાદ બાંગ્લાદેશ ડીપોર્ટ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આણંદ જિલ્લાના લાંભવેલ ગામના યુવક સાથે લગ્ન કરીને હિંદુ ધર્મ અપનાવનાર અને બે સંતાનોની માતા બનેલી યુવતીને ડીપોર્ટ ન કરવા માટે તેના પતિ અને બાળકો દ્વારા સરકાર સમક્ષ અપીલ કરવામાં આવી છે.
ફેસબુક પર થયો પરિચય, પ્રેમમાં બદલાયો સંબંધ
લાંભવેલના તરૂણ પટેલનો આજથી અંદાજે 15 વર્ષ પહેલાં ફેસબુક મારફતે બાંગ્લાદેશની મુસ્લિમ યુવતી સાથે પરિચય થયો હતો. ધીમે-ધીમે બંને વચ્ચે મિત્રતા પ્રેમમાં બદલાઈ ગઈ હતી. બંનેએ લગ્ન કરીને સાથે જીવન વિતાવવાનો નિર્ણય કર્યો હતો.
યુવતી ભારત આવી કાયદેસર રીતે લગ્ન કરી શકે તે માટે પાસપોર્ટ મેળવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી હતી. જોકે, પાસપોર્ટ માટે ખર્ચ કર્યાના છતાં એજન્ટ દ્વારા છેતરપિંડી થતાં તેને પાસપોર્ટ મળ્યો નહોતો. બીજી તરફ તેના પરિવાર તરફથી અન્ય મુસ્લિમ યુવક સાથે લગ્ન કરવા માટે દબાણ વધી રહ્યું હતું.
પ્રેમીને પામવા સરહદ પાર કરી ભારત પહોંચી
પરિવારના દબાણ વચ્ચે પોતાના પ્રેમીથી કાયમ માટે દૂર થઈ જવાની ભીતિથી યુવતીએ વર્ષ 2016માં જોખમી નિર્ણય લીધો હતો. તે ગેરકાયદેસર રીતે બાંગ્લાદેશની સરહદ ઓળંગીને પહેલા કોલકાતા પહોંચી અને ત્યારબાદ આણંદ આવી હતી. અહીં આવીને તેણે તરૂણ સાથે હિંદુ રીત-રિવાજ મુજબ લગ્ન કર્યા હતા. લગ્ન બાદ યુવતીએ હિંદુ ધર્મ સ્વીકારી લીધો હતો અને હિંદુ પરંપરા તથા સંસ્કૃતિને અપનાવી હતી. તે મંદિરોમાં જતી, પૂજા-અર્ચના કરતી અને ધાર્મિક વિધિઓમાં ભાગ લેતી હતી.
સુખી દાંપત્ય જીવન અને બે સંતાનો
તરૂણ સાથે લગ્નજીવન દરમિયાન તેને બે સંતાનો થયા હતા. મોટો પુત્ર હાલમાં 8 વર્ષનો છે, જ્યારે નાનો પુત્ર 2 વર્ષનો છે. પરિવાર સુખી જીવન વિતાવી રહ્યો હતો અને બંને પોતાના સંસારથી ખુશ હતા.
માતાને કરેલા ફોનથી ખુલ્યું રહસ્ય
તાજેતરમાં ગુજરાત પોલીસ દ્વારા બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરોને શોધવા માટે ખાસ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન યુવતીએ બાંગ્લાદેશમાં રહેલી પોતાની બીમાર માતાની ખબર લેવા માટે ફોન કર્યો હતો. પોલીસ દ્વારા આ ફોન ટ્રેસ કરવામાં આવતા યુવતી ભારતમાં ગેરકાયદેસર રીતે રહેતી હોવાનું બહાર આવ્યું હતું.
આણંદ એલસીબી પોલીસે ગત 2 જૂનની રાત્રે યુવતીની ધરપકડ કરી હતી. હાલમાં તેને આણંદના નારીગૃહમાં રાખવામાં આવી છે અને તેને બાંગ્લાદેશ ડીપોર્ટ કરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે.
15 દિવસથી બાળકો માતા વિહોણા
યુવતીની ધરપકડ બાદ છેલ્લા 15 દિવસથી તેના બંને બાળકો માતાથી દૂર છે. બાળકોનું કહેવું છે કે તેઓએ છેલ્લા ઘણા દિવસોથી પોતાની માતાને જોઈ પણ નથી અને તેમને પોતાની માતાની ખૂબ યાદ આવે છે.
યુવતીના પતિ તરૂણ પટેલે રાજ્ય સરકાર અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી સમક્ષ અપીલ કરી છે કે કાજલને બાંગ્લાદેશ ડીપોર્ટ કરવામાં ન આવે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે બાંગ્લાદેશમાં હિંદુઓ માટે પરિસ્થિતિઓ કઠિન છે અને યુવતીએ મુસ્લિમ ધર્મ છોડીને હિંદુ ધર્મ સ્વીકાર્યો હોવાથી ત્યાં તેના જીવન પર જોખમ ઊભું થઈ શકે છે. પરિવાર પણ તેને સ્વીકારશે નહીં તેવી શક્યતા છે. તરૂણનું કહેવું છે કે જો તેને ડીપોર્ટ કરવામાં આવશે તો બે માસૂમ બાળકો માતાની મમતાથી વંચિત થઈ જશે અને સમગ્ર પરિવાર વિખેરાઈ જશે.
માનવતાના ધોરણે નિર્ણય લેવાની માંગ
તરૂણ પટેલે સરકારને અપીલ કરી છે કે યુવતી ભલે ગેરકાયદેસર રીતે ભારત આવી હોય, પરંતુ તે માત્ર પોતાના પ્રેમને પામવા માટે આવી હતી. તેણે હિંદુ ધર્મ અપનાવ્યો છે અને વર્ષોથી ભારતીય પરિવારનો હિસ્સો બનીને જીવન જીવી રહી છે. તેમણે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારને માનવતાના ધોરણે વિચારણા કરીને તેને ભારતીય નાગરિકતા આપવાની તથા તેને બાંગ્લાદેશ ડીપોર્ટ ન કરવાની માંગ કરી છે.