Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

બેંક મેનેજરની સતર્કતાથી ડિજિટલ અરેસ્ટ થયેલા દંપત્તિના બચી ગયા 1.50 કરોડ, જોતા રહી ગયા ઠગ

અમદાવાદમાં "ડિજિટલ ધરપકડ" ના નામે આચરવામાં આવેલી સાયબર છેતરપિંડીએ ફરી એકવાર વૃદ્ધોની સલામતી પર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. બેંક મેનેજર અને પોલીસની સમયસર સતર્કતાને કારણે ₹1.50 કરોડની છેતરપિંડી ટાળી શકાઈ હતી.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 13, 2025, 10:11 AM IST

Trending Photos

બેંક મેનેજરની સતર્કતાથી ડિજિટલ અરેસ્ટ થયેલા દંપત્તિના બચી ગયા 1.50 કરોડ, જોતા રહી ગયા ઠગ

અમદાવાદઃ ગુજરાત સહિત દેશમાં ડિજિટલ અરેસ્ટના નામે થઈ રહેલી છેતરપિંડીના કેસમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. અમદાવાદમાં વધુ એક ઘટના બની છે, જેમાં 84 વર્ષીય નિવૃત્ત સરકારી અધિકારી અને તેની પત્નીને 1.50 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડીથી છેલ્લી ઘડીએ બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. પરંતુ આ દંપત્તિ પાસેથી ઠગોએ 42 લાખ રૂપિયા પડાવી લીધા છે. બેંક મેનેજરની સતર્કતા અને એક પોલીસ અધિકારીની ત્વરિત કાર્યવાહીથી મોટું નુકસાન ટળી ગયું છે. 

આ છેતરપિંડીની શરૂઆત 8 ડિસેમ્બરે થઈ, જ્યારે વૃદ્ધ વ્યક્તિને વોટ્સએપ પર એક કોલ આવ્યો. કોલ કરનારે ખુદને પ્રદીપ કુમાર જણાવતા અદાલતના લાઇઝનિંગ અધિકારી હોવાનો દાવો કર્યો. તેમણે વૃદ્ધને જણાવ્યું કે તેનું નામ એક ખાનગી એરલાઇન સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડ્રિંગના મામલામાં સામે આવ્યું છે અને તેમણે એક ઓનલાઈન કોર્ટમાં હાજર થવું પડશે. કોલરે પતિ-પત્ની બંનેને ઘરથી બહાર ન નીકળવાની અને અંદર કોઈને ન આવવા દેવાની ચેતવણી આપી હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

વીડિયો કોલ પર નકલી કોર્ટ
તેના થોડા સમય બાદ દંપત્તિને એક વીડિયો કોલથી જોડવામાં આવ્યા, જેમાં સ્ક્રીન પર જજ, વકીલ અને અદાલતનો સ્ટાફ જોવા મળ્યો હતો. પરિજનોનું કહેવું છે કે કોલરે જજ બની તેની કથિત રીતે તેમના નામે ખુલેલા 227 બેંક ખાતા વિશે પૂછપરછ કરી. દંપત્તિએ ઇનકાર કર્યો, પરંતુ તેમને ધમકાવવામાં આવ્યા અને સહયોગ ન કરવા પર ગંભીર કાયદાકીય કાર્યવાહીની ધમકી આપવામાં આવી. ત્યારબાદ ઠગોએ દંપત્તિને ડિજિટલ અરેસ્ટ કર્યાં. વૃદ્ધ વ્યક્તિને ફોનની સામે બેસવાનું કહેવામાં આવ્યું, જ્યારે તેમના પત્નીને નાણાકીય ટ્રાન્ઝેક્શનની જવાબદારી આપવામાં આવી.

દંપત્તિને ડરાવ્યું
છેતરપિંડી કરનારાઓએ કહ્યું કે તેમના પૈસાની ચકાસણી કરવાની જરૂર છે અને તપાસ પૂર્ણ થયા પછી જ તેઓ કેસમાંથી મુક્ત થશે. દંપતી ઓનલાઈન બેંકિંગનો ઉપયોગ કરતા ન હોવાથી, તેમને RTGS દ્વારા પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાનું કહેવામાં આવ્યું. 9 ડિસેમ્બરે, મહિલા એક બેંકમાં ગઈ અને ₹21 લાખ ટ્રાન્સફર કર્યા. બીજા દિવસે, તેઓએ બીજી બેંકમાંથી ₹21 લાખ ટ્રાન્સફર કર્યા. કારણ કે છેતરપિંડી કરનારાઓ પાસે તેમના ખાતાઓ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી હતી, તેથી દંપતી માનતા હતા કે તે એક કાનૂની પ્રક્રિયા છે.

દોઢ કરોડ પર પડી ઠગોની નજર
ત્યારબાદ ઠગોની નજર તે 1.50 કરોડ રૂપિયા પર પડી, જે દંપત્તિના એક ખાતામાં તાજેતરમાં સંપત્તિ વેચવાને કારણે આવ્યા હતા. જ્યારે મહિલાએ આટલી મોટી રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં ખચકાટ દર્શાવ્યો, ત્યારે છેતરપિંડી કરનારાઓએ તેને કેસ અને ભારે દંડની ધમકી આપી. ડરીને મહિલા બેંક પહોંચ્યા, પરંતુ ત્યાં બેંક મેનેજરને ટ્રાન્ઝેક્શન શંકાસ્પદ લાગ્યું. મેનેજરે પોલીસ અધિકારીને બોલાવ્યા, જેમણે મહિલા સાથે ઘરે જઈ સ્થિતિ જોઈ. પોલીસ અધિકારીને જોતાં જ વીડિયો કોલ પર હાજર ઠગોએ કોલ કટ કરી દીધો હતો. ત્યારબાદ અધિકારીએ દંપત્તિને ફ્રોડની જાણકારી આપી અને સાયબર ક્રાઇમનો સંપર્ક કરવામાં મદદ કરી. દંપત્તિએ રાષ્ટ્રીય સાયબર અપરાધ પોર્ટલ પર પોતાની ફરિયાદ દાખલ કરાવી છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Cyber ThugsBank Manager

Trending news