BAPS સંસ્થા અમદાવાદમાં ઐતિહાસિક કાર્યક્રમનું આયોજન, 7 ડિસેમ્બરે ઉજવાશે પ્રમુખવર્ણી અમૃત મહોત્સવ

Pramukh Varni Amrut Mahotsav: BAPS સંસ્થાના પ્રમુખવરણી અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી અમદાવાદમાં સાત ડિસેમ્બરે ધામધૂમપૂર્વક થવાની છે. આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ કાર્યક્રમમાં હાજર રહેશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 04, 2025, 05:34 PM IST

Ahmedabad News:  સનાતન સંસ્કૃતિના ધ્વજવાહક તરીકે જાણીતી..વિશ્વભરમાં 1200થી વધુ મંદિરો રચનાર BAPS સંસ્થા આ વર્ષે એક ઐતિહાસિક ક્ષણ ઉજવવા જઈ રહી છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે BAPSનું પ્રમુખ પદ સંભાળ્યા તેને 75 વર્ષ પૂર્ણ થતા, અમદાવાદના રિવરફ્રન્ટ પર પ્રમુખવર્ણી અમૃત મહોત્સવનું ગૌરવશાળી આયોજન કરાયું છે. ત્યારે કેવો દિવ્ય,ભવ્ય અને નવ્ય હશે આ કાર્યક્રમ?.

અમદાવાદ...7 ડિસેમ્બરનો ઐતિહાસિક દિવસ....સાબરમતીના કિનારે રચાશે ભક્તિનો મહાસાગર...BAPS સંસ્થાના પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના પ્રમુખપદના 75 વર્ષ પૂર્ણ થવાની ભવ્ય ઉજવણી થવા જઈ રહી છે. આ ભવ્ય, દિવ્ય અને નવ્ય કાર્યક્રમનું નામ છે પ્રમુખવર્ણી અમૃત મહોત્સવ....

સાબરમતીના પાણી પર તરતી 75 દિવ્ય હોડીઓ લાખો LED લાઈટ્સની ઝગમગ...અને દરેક હોડી પર ચમકશે એક અમૃત સૂત્ર...ભાગવત, ગીતા, વચનામૃત, રામચરિતમાનસ અને મહાભારતમાંથી પસંદ કરાયેલા 75 જીવન મંત્રો...આ દૃશ્ય જોઈને આંખો અને મન બંને થીજી જશે.

દરેક હોડી પર ચમકશે એક અમૃત સૂત્ર
મુખ્ય અતિથિ તરીકે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ...નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી હાજર રહેશે. BAPSના વર્તમાન વડા પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજની પાવન ઉપસ્થિતિમાં આ કાર્યક્રમ યોજાશે.

વિશ્વના 30થી વધુ દેશોમાંથી એક લાખથી વધુ સ્વયંસેવકો અને હરિભક્તો અમદાવાદ પહોંચશે. અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 20થી 30 ટકા ટ્રાફિક વધવાની શક્યતા છે. ફ્લાઈટના ભાડામાં રોકેટની જેમ ઉછાળો આવે તો નવાઈ નહીં. 30થી વધુ દેશોમાંથી 1 લાખથી વધુ સ્વયંસેવકો, હરિભક્તો પહોંચશે. અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 20થી 30 ટકા ટ્રાફિક વધવાની શક્યતા છે

આ એ જ BAPS સંસ્થા છે...જેણે વિશ્વમાં 1200થી વધુ શિખરબંધ મંદિરો બનાવ્યા...વ્યસનમુક્તિ, પરિવાર એકતા, સમાજસેવા, શિક્ષણ, આરોગ્ય સહિત દરેક ક્ષેત્રમાં અજોડ યોગદાન આપ્યું છે...આજે કરોડો લોકોના જીવનમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો પ્રકાશ પ્રગટે છે.આધ્યાત્મિક ઉજવણીનો આ મહોત્સવથી આખું અમદાવાદ જાણે વિશ્વનું સૌથી મોટું હરિમંદિર બની જશે...આ માત્ર એક કાર્યક્રમ નહીં પરંતુ સનાતન સંસ્કૃતિની ઉજ્જ્વલ વારસાગાથા અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના 75 વર્ષના અમૃત સમર્પણને સમર્પિત છે.
 

