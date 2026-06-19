/સંબંધોની આડમાં સોદાબાજી? કપલ સ્વેપિંગનો કાળો ખેલ, ગુજરાતમાં ગુપ્ત ખેલનો મોટો ખુલાસો!

Couple Swapping Racket: રિસોર્ટની અંદર ધીમું રોમેન્ટિક કે વેસ્ટર્ન મ્યુઝિક વાગી રહ્યું છે. ગ્લાસમાં વાઇન રેડાઈ રહી છે. લાઇટો ઝાંખી છે અને બે અલગ-અલગ કપલ્સ એકબીજા સામે જોઈને રહસ્યમય સ્મિત આપી રહ્યા છે. લક્ઝુરિયસ લાઈફસ્ટાઈલ, મોંઘા શરાબના જામ, હાઈ-પ્રોફાઈલ સોસાયટીની આ ચકાચૌંધ અને આ ચકાચૌંધની પાછળ છુપાયેલી વાસના, પૈસા અને વિશ્વાસઘાતનો એક એવો ખેલ, જે સામાન્ય રીતે તમે ફિલ્મોમાં જોતા હશો. પણ જો આ ફિલ્મી લાગતો ખેલ તમારા પાડોશમાં, તમારા જ શહેરમાં હકીકતમાં રમાઈ રહ્યો હોય તો?
કપલ સ્વેપિંગનો ખેલ!
જી હા... ફિલ્મોના પડદે જે કલ્પના લાગે છે, તે સંસ્કારી ગુજરાતના મેટ્રો સિટીઝનું કાળું સત્ય બની ચૂક્યું છે. પશ્ચિમી સંસ્કૃતિની આંધળી નકલ કરીને સુરત, અમદાવાદ, વડોદરા અને રાજકોટમાં કપલ સ્વેપિંગનો એક સનસનાટીભર્યો ખેલ ચાલી રહ્યો છે.
પાપના સામ્રાજ્યનો ફોડ્યો ભાંડો
સોશિયલ મીડિયાની આભાસી દુનિયામાં હજારો પરિવારો પોતાના બેડરૂમના પાર્ટનર બદલી રહ્યા છે. આ પાપના સામ્રાજ્યનો ભાંડો રાજકોટની એક હિંમતવાન પીડિત મહિલાએ ફોડ્યો છે. જેણે આખી મોડસ ઓપરેન્ડીનો એવો ખુલાસો કર્યો છે કે આખું ગુજરાત હચમચી ગયું છે.
3 મહિના બાદ પતિએ બતાવ્યો અસલી ચહેરો
વાર્તા શરૂ થાય છે 1 જુલાઈ 2022ના રોજ રાજકોટની એક દીકરી સામાજિક રીત-રિવાજથી લગ્ન કરીને સુરત સાસરે આવે છે. શરૂઆતના 3 મહિના બધું જ કોઈ રોમેન્ટિક ફિલ્મ જેવું સુંદર હતું. પણ 3 મહિના પછી પતિએ જે અસલી ચહેરો બતાવ્યો, તે કોઈ હોરર ફિલ્મથી કમ નહોતો. પતિએ પત્નીને ફેસબુકની ચેટ્સ બતાવી અને કપલ સ્વેપિંગની દુનિયામાં જોડાવા દબાણ કર્યું. પણ આ ભારતીય નારીએ પાપના આ ખેલમાં જોડાવાની સ્પષ્ટ ના પાડી દીધી.
ચોંકાવનારો ખુલાસો તો હવે થાય છે. આ કોઈ એક વ્યક્તિની નબળાઈ નહોતી. પીડિતાના જણાવ્યા મુજબ, તેનો પતિ, તેનો જેઠ અને ખુદ તેની જેઠાણી પણ આ કપલ સ્વેપિંગ રેકેટના સક્રિય સભ્યો હતા. પતિએ માત્ર એક નવો પાર્ટનર મેળવવા માટે જ આ માસૂમ યુવતી સાથે લગ્નનો વેશ રચ્યો હતો.
પેઇડ કપલ્સ પણ હોય છે રેકેટમાં
આ ખેલ માત્ર વિકૃત માનસિકતાનો નથી, આની પાછળ કરોડો રૂપિયાનું નેટવર્ક છે. ફેસબુક પર ફેક આઈડી બને છે, વીડિયો કોલ પર સોદા થાય છે, અસલી કપલ છે કે નહીં તે ચેક કરવા કેઝ્યુઅલ મીટિંગ્સ થાય છે અને પછી શરૂ થાય છે અસલી ખેલ. આ રેકેટમાં પેઇડ કપલ્સ પણ હોય છે, જ્યાં અમીર ઓલાદો પૈસા આપીને આ ગંદું કામ કરાવે છે. એક રાતના મહિલાને 20થી 25 હજાર રૂપિયા ચૂકવવામાં આવે છે.
આપણે ક્યાં સુધી આંખો બંધ રાખીશું?
આ પીડિતા છેલ્લા સાડા ત્રણ વર્ષથી કોર્ટમાં આ નરક સામે એકલી લડી રહી છે. પણ સવાલ એ છે કે ફિલ્મોના પડદે શોભતી આ ગંદકી જ્યારે આપણા વાસ્તવિક સમાજને કોરી ખાતી હોય, ત્યારે આપણે ક્યાં સુધી આંખો બંધ રાખીશું? પશ્ચિમી સંસ્કૃતિના નામે ચાલતા આ પાપને રોકવું જ પડશે.