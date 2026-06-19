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સંબંધોની આડમાં સોદાબાજી? કપલ સ્વેપિંગનો કાળો ખેલ, ગુજરાતમાં ગુપ્ત ખેલનો મોટો ખુલાસો!

Couple Swapping Racket: પશ્ચિમ સંસ્કૃતિનું આંધળું અનુકરણ... સંબંધોની મર્યાદા ઓળંગતો એક ખતરનાક ટ્રેન્ડ અને ગુજરાતના મોટા શહેરોમાં ફેલાઈ રહેલા કપલ સ્વેપિંગનો ગંદો ખેલ. સોશિયલ મીડિયા અને ટીવી ચેનલો પર છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી આ મુદ્દો ભારે ચર્ચામાં છે. સુરતની એક મહિલાએ આ સમગ્ર કથિત નેટવર્કનો ભાંડો ફોડતાં અનેક ચોંકાવનારા દાવા કર્યા છે. શું છે આખો મામલો? વાંચો આ ખાસ અહેવાલ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 19, 2026, 10:03 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:03 PM IST
સંબંધોની આડમાં સોદાબાજી? કપલ સ્વેપિંગનો કાળો ખેલ, ગુજરાતમાં ગુપ્ત ખેલનો મોટો ખુલાસો!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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સંબંધોની આડમાં સોદાબાજી? કપલ સ્વેપિંગનો કાળો ખેલ, ગુજરાતમાં ગુપ્ત ખેલનો મોટો ખુલાસો!
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