અમદાવાદના જાહેર મહિલા શૌચાલયમાં યુવકે કર્યું ડોકિયું! ખબર પડતા જ મહિલાને લોક કરીને ભાગી ગયો
સાબરમતી રિવરફ્રન્ટના પબ્લિક વોશરૂમમાં મહિલાને થયો કડવો અનુભવ
Ahmedabad News ઉદય રંજન/અમદાવાદ : શહેરના સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર સુભાષબ્રિજ પાસે આવેલા રિવરફ્રન્ટ પાર્કિંગના મહિલા શૌચાલયમાં દિવાલ ઉપરથી યુવક અંદર જોતો હોવાની ઘટના બની છે. મહિલાને કોઈ વ્યક્તિ જુએ છે, એવો શક જતા તેઓએ બૂમો પાડી હતી, જેથી યુવક ત્યાંથી ભાગી ગયો હતો. યુવકે જતાં પહેલાં બાથરૂમનો દરવાજો લોક કરી દીધો હતો. જોકે મહિલાએ તેમના પતિને ફોન કરીને જાણ કરતા તરત જ મહિલા શૌચાલયમાંથી ભાગતા યુવકને ઝડપી પાડ્યો હતો. આ મામલે રિવરફ્રન્ટ ઇસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનને જાણ કરવામાં આવતા પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને પોલીસે આશિષ ભીલ નામના યુવકની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે
શહેરના શાહીબાગ વિસ્તારમાં રહેતી મહિલા તેમના પતિ સાથે 9 ઓક્ટોબરના રોજ રાત્રે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર ફરવા માટે ગયા હતા. સુભાષબ્રિજ પાસે રિવરફ્રન્ટ પર ગયા, ત્યારે મહિલાને શૌચક્રિયા માટે જવું હતું, જેથી તેઓ રિવરફ્રન્ટમાં આવેલા મહિલા શૌચાલયમાં ગયા હતાં.
શૌચાલયના એક બાથરૂમમાં કોઈ વ્યક્તિ હોવાથી પાણીનો અવાજ આવતો હતો, જેથી તેઓ બાજુના બાથરૂમમાં ગયા હતાં. દરમિયાનમાં દિવાલની ઉપરથી કોઈ જોતું હોય તેવો ભાસ તેમને થયો હતો. દીવાલની ઉપરથી કોઈ જોતું હોવાનું અને સંતાઈ ગયું એવું તેમને લાગ્યું. આ બાદ તેમણે બૂમાબૂમ કરી હતી.
બૂમ પાડતાની સાથે જ બાથરૂમમાં રહેલો યુવક બહાર આવ્યો હતો અને તેણે મહિલાના બાથરૂમનો દરવાજો લોક કરી દીધો હતો. દરમિયાનમાં મહિલાએ તેમના પતિને ફોન કરીને મહિલા શૌચાલયમાં કોઈ વ્યક્તિ બહાર આવી રહ્યું છે, તેણે દરવાજો લોક કરી દીધો છે એવું કહ્યું હતું. જેથી તરત જ તે વ્યક્તિ બહાર આવી તો તેને મહિલાના પતિએ પકડી લીધો હતો અને પોલીસને જાણ કરી હતી.
સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ઇસ્ટ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. યુવકનું નામ પૂછતા આશિષ ભીલ (રહે. જૂની પટેલ સોસાયટી બળીયા લીમડી) હોવાનું જણાવ્યું હતું. પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
