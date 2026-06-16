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કેરીનો રસ પીતા પહેલા થઈ જાઓ સાવધાન: મહેસાણાની આ ડેરીમાં ફૂડ વિભાગના દરોડા, 1200 કિલો અખાદ્ય જથ્થો જપ્ત

Mehsana News: કેરીનો રસ પીતા પહેલા થઈ જાઓ સાવધાન. મહેસાણાના સકર ડેરીમાંથી ફૂડ વિભાગે 990 કિલો કેરી અને 170 અખાદ્ય કેરીનો જથ્થો જપ્ત કર્યો. ફૂડ વિભાગની કાર્યવાહીથી ડેરી સંચાલકોમાં ભારે ફફડાટ. શોભાસણ ગામ નજીક આવેલી સકર ડેરીમાં ફૂડ વિભાગની ટીમે તપાસ કરી.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 16, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:20 AM IST
કેરીનો રસ પીતા પહેલા થઈ જાઓ સાવધાન: મહેસાણાની આ ડેરીમાં ફૂડ વિભાગના દરોડા, 1200 કિલો અખાદ્ય જથ્થો જપ્ત
Image Credit: ફાઈલ ફોટો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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કેરીનો રસ પીતા પહેલા થઈ જાઓ સાવધાન: મહેસાણાની આ ડેરીમાં ફૂડ વિભાગના દરોડા, 1200 કિલો
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