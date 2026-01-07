સાવધાન! તમારી ફેવરિટ પાણીપુરી બીમારીનું ઘર તો નથી ને? અમદાવાદમાં પાણીપુરીનો પર્દાફાશ!
Ahmdabad News: પાણીપુરીનો ચટાકો માણતા પહેલાં થઈ જાઓ સાવધાન. અમદાવાદમાં પાણીપુરી વિક્રેતાઓના ત્યાં હાથ ધરાયું ચેકિંગ. ઠેર ઠેર ગંદકી અને સડેલા બટાકા સહિતનો સામાન મળ્યો. અખાદ્ય વસ્તુઓનો સ્થળ પર જ કરાયો નાશ. અમદાવાદમાં ચટાકેદાર પાણીપૂરી ખાવાના શોખીનો માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો સામે આવ્યો છે.
Ahmdabad News: જો તમે પણ રસ્તા પર મળતી ચટાકેદાર પાણીપુરી ખાવાના શોખીન હોવ, તો આ સમાચાર વાંચીને કદાચ તમારો સ્વાદ કડવો થઈ જશે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) ના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા તાજેતરમાં હાથ ધરાયેલા દરોડામાં જે દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે, તે આરોગ્ય માટે અત્યંત જોખમી સાબિત થઈ શકે છે.
ગાંધીનગરમાં ટાઈફોઈડ વધતા AMC એક્શન મોડમાં
ગાંધીનગરમાં ટાઈફોઈડના કેસોમાં અચાનક થયેલા વધારાને પગલે AMC ના ફૂડ અને હેલ્થ વિભાગની ટીમો સતર્ક બની હતી. શંકાની સોય પાણીપુરીના ઉત્પાદન એકમો તરફ જતાં, તંત્રએ જમાલપુર અને બહેરામપુરા વિસ્તારમાં આવેલા ઉત્પાદન કેન્દ્રો પર ઓચિંતી તપાસ હાથ ધરી હતી.
કેલિકો મિલ કમ્પાઉન્ડમાં 'ગંદકીનું સામ્રાજ્ય'
જમાલપુર સ્થિત કેલિકો મિલ કમ્પાઉન્ડમાં જ્યારે તપાસ ટુકડી પહોંચી ત્યારે ત્યાંનું દ્રશ્ય ભયાનક હતું. આશરે 20 થી 25 જેટલા મોટા ઉત્પાદકો અને વિક્રેતાઓ ગટરના ગંદા પાણીની બાજુમાં જ પાણીપુરીનો મસાલો તૈયાર કરી રહ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન નીચે મુજબની ચોંકાવનારી બાબતો સામે આવી છે. જેંમાં સડેલા બટાકા અને વાસી ચણાનો મસાલો બનાવવા માટે અત્યંત દુર્ગંધ મારતા સડેલા બટાકા અને જૂના થઈ ગયેલા ચણાનો ઉપયોગ થતો હતો.કેન્સરકારક કાળા તેલમાં પૂરીઓ તળવા માટે વારંવાર વપરાયેલા અને સાવ કાળા પડી ગયેલા તેલનો ઉપયોગ થતો હતો, જે સીધી રીતે કેન્સર જેવી ગંભીર બીમારીઓને નોતરે છે. અસ્વચ્છ પાણીપુરીનું પાણી બનાવવા માટે ગંદી કુંડીઓ અને અસ્વચ્છ પીપડાઓના પાણીનો ઉપયોગ થતો હોવાનું ખુલ્યું હતું.
972 કિલો અખાદ્ય જથ્થાનો નાશ
AMC ની કાર્યવાહી દરમિયાન કેલિકો મિલ કમ્પાઉન્ડ સહિત ત્રણ મુખ્ય સ્થળોએ કુલ 152 એકમોનું ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાંથી 90 એકમોને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. સ્થળ પર જ 972 કિલો/લિટર જેટલો બિનઆરોગ્યપ્રદ સામાન (સડેલા બટાકા, વાસી ચણા અને દૂષિત પાણી) જપ્ત કરી તેનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. આરોગ્ય અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, આ ગંદી જગ્યાઓ પર તૈયાર થતી પાણીપુરી સીધી રીતે ટાઈફોઈડ, કમળો અને ઝાડા-ઉલટી જેવા ગંભીર રોગોને નિમંત્રણ આપી રહી છે."
પાણીપુરી અને રોગચાળાનો જૂનો નાતો
અમદાવાદ માટે આ કોઈ નવી વાત નથી. વર્ષ 2018માં જ્યારે પૂર્વ વિસ્તારોમાં કોલેરા ફાટી નીકળ્યો હતો, ત્યારે પણ બહેરામપુરા અને દાણીલીમડાના આ જ વિસ્તારો મુખ્ય કેન્દ્રમાં હતા. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે કેલિકો મિલ વિસ્તાર વર્ષોથી 'અનહાઈજેનિક' ફૂડ માટે કુખ્યાત હોવા છતાં, માત્ર થોડા સમય માટે કાર્યવાહી થાય છે અને ફરી પરિસ્થિતિ જસની તસ થઈ જાય છે.
નાગરિકો માટે લાલબત્તી
ચટાકેદાર સ્વાદના મોહમાં આપણે આપણા અને આપણા પરિવારના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરી રહ્યા છીએ. રસ્તા પર ઉભા રહીને પાણીપુરી ખાતા પહેલા એ જરૂર જુઓ કે તે કઈ જગ્યાએ અને કેવા વાતાવરણમાં બની રહી છે. તમારી એક મિનિટની જીભની લપસણી તમને હોસ્પિટલના બિછાને પહોંચાડી શકે છે.
