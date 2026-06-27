/મોટી હોટેલમાંથી ઓનલાઈન ફૂડ મંગાવતા પહેલાં ચેતી જજો, વેજ પાસ્તામાં નીકળ્યા નોન-વેજના ટુકડા!

Jamnagar News: ઓનલાઈન ફૂડ ડિલિવરીના જમાનામાં ઘરબેઠાં મનપસંદ વાનગીઓ મંગાવવાનો ક્રેઝ વધ્યો છે, પરંતુ ક્યારેક આ શોખ ગંભીર સમસ્યા બની શકે છે. જામનગરમાંથી એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જ્યાં એક ગ્રાહકે જાણીતી હોટેલમાંથી 'વેજ પાસ્તા' ઓર્ડર કર્યા હતા, પરંતુ તેમાંથી નોન-વેજના ટુકડા મળી આવતા ખળભળાટ મચી ગયો છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
મળતી માહિતી મુજબ, જામનગરમાં એક ગ્રાહકે પ્રખ્યાત 'ઝોમેટો' (Zomato) એપ મારફતે શહેરના દિગ્જામ સર્કલ નજીક આવેલી એક પ્રતિષ્ઠિત હોટેલમાંથી વેજ પાસ્તાનો ઓર્ડર કર્યો હતો. જોકે, જ્યારે ગ્રાહક જમવા બેઠા ત્યારે તેમને પાસ્તાની અંદર નોન-વેજના ટુકડા જેવા શંકાસ્પદ પદાર્થો જોવા મળ્યા હતા.
ગ્રાહકની લાગણી દુભાઈ
આ ઘટનાને પગલે ગ્રાહકે ભારે રોષ વ્યક્ત કર્યો છે. ખાસ કરીને જે લોકો શાકાહારી છે અને ધાર્મિક આસ્થા ધરાવે છે, તેમના માટે આ પ્રકારની ભૂલ ખૂબ જ ગંભીર ગણાય છે. ગ્રાહકના મતે, ભૂલથી શાકાહારીને નોન-વેજ પીરસવામાં આવતા તેમની ધાર્મિક લાગણી દુભાઈ છે.
તંત્રમાં ફરિયાદ અને કડક પગલાંની માંગ
ગ્રાહકે આ મામલે મૌન સેવવાને બદલે તાત્કાલિક જામનગર મહાનગરપાલિકાની ફૂડ શાખામાં લેખિત ફરિયાદ નોંધાવી છે. ગ્રાહકે માંગ કરી છે કે આ પ્રકારની બેદરકારી દાખવનાર હોટેલ અને ફૂડ ડિલિવરી એપ સામે તંત્ર દ્વારા કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે, જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ અન્ય ગ્રાહક સાથે આવી ઘટના ન બને.