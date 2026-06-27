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મોટી હોટેલમાંથી ઓનલાઈન ફૂડ મંગાવતા પહેલાં ચેતી જજો, વેજ પાસ્તામાં નીકળ્યા નોન-વેજના ટુકડા!

ઓનલાઈન ફૂડ ડિલિવરીના જમાનામાં ઘરબેઠાં મનપસંદ વાનગીઓ મંગાવવાનો ક્રેઝ વધ્યો છે, પરંતુ ક્યારેક આ શોખ ગંભીર સમસ્યા બની શકે છે. જામનગરમાંથી એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જ્યાં એક ગ્રાહકે જાણીતી હોટેલમાંથી 'વેજ પાસ્તા' ઓર્ડર કર્યા હતા, પરંતુ તેમાંથી નોન-વેજના ટુકડા મળી આવતા ખળભળાટ મચી ગયો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 27, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:33 PM IST
મોટી હોટેલમાંથી ઓનલાઈન ફૂડ મંગાવતા પહેલાં ચેતી જજો, વેજ પાસ્તામાં નીકળ્યા નોન-વેજના ટુકડા!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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