/ઉનાળામાં ડેમ-તળાવમાં ન્હાવા જતા પહેલા સાચવજો : કોટના બીચ મહીસાગર નદીમાં ન્હાવા પડેલા 9 યુવકો ડૂબ્યા, માછલ ડેમમાં ત્રણ યુવક ડૂબ્યા

Vadodara Beach Two Youth Drown : વડોદરાના કોટના બીચ મહીસાગર નદીમાં ન્હાવા ગયેલા બે યુવાનોના ડૂબવાથી મોત નિપજ્યા છે. કેટલાક યુવકોનું ગ્રુપ કોટના બીચ ફરવા ગયું હતું, ત્યારે આ દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી. તો બીજી તરફ દાહોદના ટાંડી માછલ ડેમમાં એક યુવકનું ડૂબવાથી મોત નિપજ્યું છે
Vadodara News : ઉનાળો આવતા જ ગુજરાતમાં ડૂબવાની ઘટના વધી ગઈ છે. લોકો ગરમીથી બચવા માટે ડેમ, તળાવ કે સરોવર ફરવા જતા હોય છે. પરંતું તરતા આવડતુ ન હોવા છતાં પાણીમાં ઉતરે છે. જેને કારણે દુર્ઘટનાઓ સર્જયા છે. વડોદરાના કોટના બીચ મહીસાગર નદીમાં ન્હાવા ગયેલા 9 યુવાનોમાંછી બે યુવાનો ડૂબવાની ઘટના બની છે. તો બીજી તરફ દાહોદમાં ટાંકી માછલ ડેમમાં ત્રણ યુવકોના ડૂબવાની ઘટના બની છે. ડેમમાં નાહવા ત્રણ યુવક ઉતર્યા હતા. જેમાંથી બે યુવકને બચાવી લેવાયા છે, અને એકનું મોત નિપજ્યું છે.
2 યુવાનો અચાનક ઊંડા પાણીમાં ગરકાવ થયા હતા
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, વડોદરાના કોટના બીચ મહીસાગર નદીમાં ન્હાવા ગયેલા બે યુવાનો ડૂબ્યા છે. આજે સવારે 9 યુવાનોનું ગ્રુપ મહીસાગર નદીમાં ન્હાવા ગયું હતું. જેમાં 2 યુવાનો અચાનક ઊંડા પાણીમાં ગરકાવ થઈ જતા તેમનું મોત નિપજ્યું છે. સ્થાનિકોએ અન્ય 7 યુવાનોને બચાવી લીધા હતા. વડીવાડી ફાયર સ્ટેશનના જવાનોએ સ્થળ પર પહોચી બંને યુવાનોના મૃતદેહ બહાર કાઢ્યા હતા.
વડોદરા: મહીસાગર નદીમાં નાહવા પડેલા બે યુવાનોના ડૂબી જવાથી કરુણ મોત, 7 મિત્રોનો આબાદ બચાવ#Vadodara #Gujarat #BreakingNews #News pic.twitter.com/I38mA4BDI3
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) May 5, 2026
કોટનો બીચ આ વિસ્તારનું ફેમસ પિકનિક સ્પોટ છે
વિધાનસભાના મુખ્ય દંડક બાળુ શુ્ક્લએ ઘટનાની માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, ગરમીથી બચવાં નાહવા પડ્યા અને બની દુર્ઘટના બની હતી. કોટના પાસે આવેલ મહીસાગર નદીમાં બે યુવકો ડૂબતા કરુણ મોત નિપજ્યું છે. વડોદરાથી નવ જેટલા યુવકો કોટના બીચ ખાતે ગરમીથી બચવા ન્હાવા ગયા હતા. આ સ્થળ વિસ્તારના લોકો માટે ફરવાનો સ્પોટ છે. નવ પૈકી પાંચ જેટલા યુવકો નદીના ઊંડા પાણીમાં ગરકાવ થયા હતા, જેમાં ત્રણ યુવકોનો થયો બચાવ જ્યારે બે કમભાગી યુવકોનું મૃત્યુ થયું છે. ઘટનાની જાણ વડીવાડી ફાયર બ્રિગેડને કરાતા ફાયરની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. ભારે જહેમત બાદ નદીમાં ડૂબેલા બે યુવકોનો મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા.
આ પણ વાંચો :
મહીસાગર નદીમાં ડૂબી જનાર બે યુવકોની ઓળખ થઈ
દાંડિયા બજાર ખાતે રહેતો ક્રિષ્ણા રાજપૂત અને સલાટવાડા ખાતે રહેતો જય જોગલેકર પાણીમાં ડૂબ્યા. મૃતક યુવકોની ઉમર 22 વર્ષ અને બંનેના મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ગોત્રી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડાયા છે.
દાહોદ ટાંડી ડેમમાંથી યુવક ડૂબ્યો
આજે સવારે દાહોદના લીમડી નજીક ટાંડી માછણ ડેમમાં વહેલી સવારે ત્રણ યુવકો ન્હાવા ગયા હતા. જેમાંથી ટાંડી ગામનો 18 વર્ષીય વિશ્વાસકુમાર રમેશભાઈ બારીયા ડેમમા ન્હાવા પડતા અચાનક પાણીમાં ખેંચાયો હતો. જ્યારે બહાર ઉભેલ મિત્રો દ્વારા બૂમાબૂમ કરતા આસપાસથી લોકો દોડી આવ્યા હતા. યુવકના દાદા સુરતાનભાઈ પણ નજીકના ખેતરમાં કામ કરતા હતા, તે પણ દોડી આવ્યા હતા. સુરતાનભાઈએ પૌત્રને બચાવવા ડેમમાં છલાંગ લગાવી હતી, પરંતુ દાદાને શ્વાસમાં તકલીફ થતા પૌત્રનો હાથ છુટો પડી ગયો હતો, ને યુવક પાણીમાં ડૂબ્યો હતો. આમ, દાદા સુરતાનભાઈની નજરો સામે પૌત્ર વિશ્વાસ પાણીમાં ડૂબ્યો હતો. લીમડી પોલીસને જાણ કરતા પોલીસ સહિત ફાયર વિભાગની ટીમ ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી. ચાર કલાકની ભારે જેહમત બાદ યુવકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો.