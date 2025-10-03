ચેન્જિંગ રૂમની પ્રાઈવેસીના લીરેલીરાં! અમદાવાદના જાણીતા મોલમાં યુવકે સગીરાના કપડાં બદલતા વીડિયો ઉતાર્યા
Ahmdabad News: ચેન્જિંગ રૂમમાં કપડાં બદલતા સાવધાન! પેલેડિયમ મોલમાં યુવકે સગીરાના કપડાં બદલતા વીડિયો ઉતાર્યા. કપડાં બદલતી હતી તે સમયે સગીરાની નજર રૂમમાં નીચે પડેલા મોબાઇલ પર પડતા ભાંડો ફૂટ્યો. યુવકના મોબાઈલ ફોનની તપાસમાં અંદરથી ૪ વીડિયો મળ્યા, ભૂલથી ફોન ચેન્જિંગ રુમમાં પડી ગયાનું રટણ
Ahmdabad News: રાજ્યના અનેક મોલમાં સગીરા કે યુવતીઓએ કપડાં બદલતી વખતે હવે સાવધાની રાખવી ખૂબ જ જરૂરી બની ગઈ છે. તાજેતરમાં અમદાવાદના એસજી હાઇવે પર આવેલા પેલેડિયમ મોલના એક કપડાંના શો-રૂમમાં ચેન્જિંગ રૂમમાં કોઈ યુવકે સગીરાના કપડાં બદલવાનો અશ્લીલ વીડિયો ઉતાર્યાની ગંભીર ઘટના સામે આવી છે.
કપડાં બદલતી વખતે નીચે પડેલા મોબાઈલ પર નજર પડતા ભાંડો ફૂટ્યો
આ અંગેની વિગતો મુજબ, સેટેલાઈટ વિસ્તારમાં રહેતી એક 42 વર્ષીય મહિલા ગત 1 ઓક્ટોબરના રોજ પતિ અને 14 વર્ષની પુત્રી સાથે પેલેડિયમ મોલમાં ગયા હતા. ત્યાં 'મેક્સ' શો-રૂમની અંદર કપડાંની ખરીદી દરમિયાન દીકરી કપડાં ચેક કરવા માટે ચેન્જિંગ રૂમમાં ગઈ હતી. નવા કપડાં બદલતી હતી તે સમયે તેની નજર ચેન્જિંગ રૂમના ફ્લોર પર નીચે પડેલા મોબાઈલ ફોન પર પડી હતી. સગીરા ગભરાઈ જઈને તે મોબાઈલ લઈને પોતાની માતા પાસે ગઇ હતી. માતાએ જ્યારે મોબાઈલ ફોન તપાસ્યો, ત્યારે તેમાં સગીરાના કપડાં બદલતા હોય તેવા ચાર અશ્લીલ વીડિયો મળી આવ્યા હતા. આ ઘટના બાદ તાત્કાલિક શો-રૂમના મહિલા મેનેજરને બોલાવીને સમગ્ર ઘટનાની જાણ કરવામાં આવી હતી.
યુવકનું રટણ: 'ભૂલમાં નીચે પડી ગયો હતો'
બીજી તરફ, ઓઢવમાં રહેતો રવિ સુરેશભાઈ પ્રજાપતિ નામનો એક યુવક તેનો મોબાઈલ ફોન લેવા માટે ચેન્જિંગ રૂમ પાસે આવી પહોંચ્યો હતો. જ્યારે તેને આ વીડિયો અંગે પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે તેણે કહ્યું કે મોબાઈલ ભૂલમાં નીચે પડી ગયો હતો અને તેણે કોઈ વીડિયો બનાવ્યા નથી. જોકે, મોબાઈલની તપાસમાં સ્પષ્ટપણે વીડિયો મળી આવતા, સગીરાની માતાએ રવિ સુરેશભાઈ પ્રજાપતિ સામે વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે મોબાઈલ ફોન કબજે કરીને પોક્સો એક્ટ (POCSO Act) હેઠળ ગુનો નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ યુવક કાર કંપનીના શો-રૂમમાં નોકરી કરે છે. હાલ પેલેડિયમ મોલમાં તે કયા કારણોસર આવ્યો હતો, તે અંગેના સીસીટીવી ફૂટેજ સહિતની વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
ચેન્જિંગ રૂમમાં સાવધાની રાખવા માટેની અગત્યની બાબતો:
આવી ઘટનાઓથી બચવા માટે યુવતીઓ અને મહિલાઓએ ચેન્જિંગ રૂમનો ઉપયોગ કરતી વખતે ખાસ સાવધાની રાખવી જોઈએ:
- દરવાજો અને લોક ચેક કરો: રૂમમાં પ્રવેશ કર્યા પછી તરત જ દરવાજો વ્યવસ્થિત બંધ થાય છે કે નહીં અને લોક બરાબર છે કે નહીં, તે ચેક કરો.
- મિરર તપાસો: રૂમની અંદર કોઈ શંકાસ્પદ મિરર કે અન્ય વસ્તુમાં કેમેરો છુપાવેલો નથી ને, તે માટે મિરરને ધ્યાનથી તપાસો.
- કેમેરા કે સેન્સર ચેક કરો: રૂમમાં ક્યાંય છુપાયેલો કેમેરા કે સેન્સર તો નથી ને, તે ખાસ ચેક કરવું.
- શંકાસ્પદ વસ્તુઓ: જો રૂમમાં ફ્લોર પર કે અન્ય જગ્યાએ કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ (જેમ કે મોબાઇલ, પેન, લાઇટર વગેરે) પડી હોય, તો તેની અવગણના ન કરો. તરત જ શો-રૂમ સ્ટાફને જાણ કરો.
- લટકાવેલા કપડાં: જો રૂમમાં પહેલાથી કોઈ કપડાં લટકાવેલા હોય, તો તેના ખિસ્સામાં કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ નથી ને તે ચેક કરો. કોઈપણ પ્રકારની શંકાસ્પદ ગતિવિધિ જણાય તો તરત જ શો-રૂમ મેનેજર કે મહિલા સ્ટાફને જાણ કરવી અને જરૂર જણાય તો પોલીસને જાણ કરવી.
