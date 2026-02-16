આ સરકારી યોજનામાં લાભાર્થીઓ માટે સારા સમાચાર, હવે સીધી ઘરબેઠા મળશે સહાય
‘ગંગા સ્વરૂપા આર્થિક સહાય’ યોજનાના લાભાર્થીઓ માટે સારા સમાચાર છે. હવે આ યોજનાની સહાય સીધી તમારા બેંક ખાતામાં આવી જશે. ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેંકમાં આ સહાયની રકમ જમા થશે અને તમે પોસ્ટમેન પાસેથી આ રકમ ઉપાડી પણ શકશો.
રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિધવા મહિલાઓને આર્થિક મદદ મળી રહે તે માટે 'ગંરા સ્વરૂપા આર્થિક સહાય યોજના'ચલાવવામાં આવે છે. આ સહાયની લાભાર્થી મહિલાઓ માટે સારા સમાચાર છે. હવે આ રકમ સીધી ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેંક (IPPB) ના ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે. આ નવી વ્યવસ્થામાં આધાર આધારિત ડી.બી.ટી (DBT) દ્વારા સહાયના પૈસા સીધા ખાતામાં જમા થશે. તો પોસ્ટમેન દ્વારા આ રોકડ ઘરબેઠા ઉપાડી શકાશે. સરકારના આ નિર્ણયથી ઘણી મહિલાઓને લાભ થશે.
આ અંગે વાત કરતા પોસ્ટ માસ્ટર જનરલ કૃષ્ણ કુમાર યાદવે જણાવ્યુ કે ગુજરાતમાં આશરે 1.47 લાખથી વધુ લાભાર્થીઓ પોસ્ટ ઓફિસના ખાતા દ્વારા આર્થિક સહાય મેળવે છે. યોજનાના લાભાર્થીઓને આધુનિક બેન્કિંગ સુવિધા સાથે જોડવા માટે ગાંધીનગર, અમદાવાદ, મહેસાણા, પાટલ, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને બનાસકાંઠામાં 14થી 20 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન વિશેષ અભિયાન ચલાવી IPPB ખાતાઓ ખોલવામાં આવશે.
શૂન્ય બેલેન્સથી ખાતું ખુલી જશે
પોસ્ટ માસ્ટરે જણાવ્યું કે આ ખાતું શૂન્ય બેલેન્સથી ખોલી શકાશે. પોસ્ટમેન કે ગ્રામીણ ડાક સેવક વિનંતી પર ઘરે આવીને ખાતું પણ ખોલી આપશે અને નાણાં પણ ચૂકવશે. લાભાર્થીઓએ પૈસા ઉપાડવા માટે બેંક કે પોસ્ટ ઓફિસ જવાની જરૂર રહેશે નહી. જે લાભાર્થીઓ પાસે પહેલેથી IPPB ખાતું છે, તેમણે માત્ર આધાર સીડિંગ કરાવવાનું રહેશે. IPPB ખાતું પહેલેથી જ ઉપલબ્ધ પોસ્ટ ઓફીસ બચત ખાતા સાથે લીંક કરી શકાશે, જેથી પોસ્ટ ઓફીસ બચત ખાતા અને IPPB બન્નેના લાભ એક સાથે મેળવી શકાય. આ ખાતું ખોલાવવા માટે આધાર કાર્ડ, આધાર સાથે લિંક થયેલ મોબાઈલ નંબર અને જૂના બચત ખાતાની પાસબુક અનિવાર્ય છે.
અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, ગાંધીનગરમાં અંદાજે ૧૮,૧૫૫ લાભાર્થીઓ પોસ્ટ ઓફીસ ખાતા મારફતે આ સેવાનો લાભ લઈ રહ્યા છે. જો કોઈ લાભાર્થીને ખાતું ખોલવામાં મુશ્કેલી જણાય, તો તેઓ નજીકની પોસ્ટ ઓફીસનો અથવા હેલ્પલાઇન નંબર ૯૨૧૮૩૦૨૧૪૩, ૯૯૭૮૬૭૫૭૫૩, ૯૨૧૮૩૦૨૧૩૨ પર સંપર્ક કરી શકે છે.
