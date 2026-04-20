સુરતથી બંગાળી મજૂરો માટે 'વોટર સ્પેશિયલ' ટ્રેન રવાના, મફતમાં પ્રવાસ, ખર્ચ ભાજપ ભોગવશે
એક તરફ સુરત રેલવે સ્ટેશન પર રવિવારે અફરાતફરીના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા. ઘરે જવા ઈચ્છતા પરપ્રાંતિય મજૂરો માટે ટ્રેનમાં જગ્યા નહોતી પરંતુ બીજીતરફ બંગાળની ચૂંટણી માટે સ્પેશિયલ મતદાતા ટ્રેનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
- પશ્ચિમ બંગાળમાં 23 અને 29 એપ્રિલે મતદાન
- સુરતથી બંગાળી મજૂરોને મત આપવા રવાના કરાયા
- બંગાળી મજૂરો માટે વોટર્સ સ્પેશિયલ ટ્રેન દોડાવાઈ
Surat News: પશ્ચિમ બંગાળમાં વિધાનસભા ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે. જ્યાં 23 અને 29 એપ્રિલે બે તબક્કામાં મતદાન થશે. પશ્ચિમ બંગાળમાં આ વખતે ભાજપ અને ટીએમસી વચ્ચે સીધો મુકાબલો જોવા મળી રહ્યો છે. ચૂંટણી પ્રચાર જોરશોરથી ચાલી રહ્યો છે અને બંને પાર્ટીઓ એકબીજા પર આરોપ-પ્રત્યારોપ લગાવી રહી છે. આ વચ્ચે સુરતથી બંગાળ તરફ વોટર્સ સ્પેશિયલ ટ્રેન રવાના કરવામાં આવી છે.
સુરતમાં અનેક બંગાળીઓ રહીને કામ કરે છે. આ લોકો બંગાળની ચૂંટણીમાં મત આવી શકે તે માટે ઉધના સ્ટેશન પરથી સ્પેશિયલ ટ્રેન રવાના કરવામાં આવી છે. 1300થી વધુ મુસાફરો તિરંગા સાથે ટ્રેનમાં સવાર થયા હતા. ઉધના સ્ટેશન પર વંદે માતરમ અને જય શ્રી રામના નારા લાગ્યા હતા.
સુરત ભાજપ અને બંગાળી સમુદાય દ્વારા વ્યવસ્થા
સુરત ભાજપ અને બંગાળી સમાજ દ્વારા કુલ 4 સ્પેશિયલ ટ્રેનોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. જેમાં 5000 જેટલા મતદારો પશ્ચિમ બંગાળની ચૂંટણીમાં મત આપવા જશે. પ્રથમ ટ્રેન આજે રવાના થઈ છે, જ્યારે બીજી ટ્રેન 24 એપ્રિલે ઉપડશે. આ ટ્રેન સીધી કોલકત્તા પહોંચશે. બંગાળની ચૂંટણીમાં ગુજરાતમાં રહેતા બંગાળી પરિવાર મત આપી શકે તે માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
સુરતમાં રહેતા બંગાળી લોકો પશ્ચિમ બંગાળમાં શાસન બદલવાના સંકલ્પ સાથે રવાના થયા છે. શ્રમિક વર્ગ પોતાનો મત આપી શકે તે માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરી આપવામાં આવી છે. ટ્રેનમાં બંગાળ રવાના થયેલા શ્રમિકોએ કહ્યું કે, બંગાળમાં અમારે સિન્ડિકેટ રાજ ખતમ કરવું છે. સુરતમાં રહેતા બંગાળી મતદારો ભાજપના પક્ષમાં મતદાન કરે તે માટે ફ્રીમાં ટ્રેન સેવા ઉપલબ્ધ કરાવી આપવામાં આવી છે.
મુસાફરીનો ખર્ચ ભાજપ ઉઠાવશે
આ અંગે વાત કરતા બંગાળી સમાજના અગ્રણી વાસુદેવ અધિકારીએ જણાવ્યું કે બંગાળમાં આ વખતે પરિવર્તનની લહેર છે. સુરત ભાજપ અને બંગાળી સમાજ દ્વારા ફ્રીમાં ટ્રેન સેવા રાખવામાં આવી છે. જેથી અહીં કામ કરતા મજૂરો વતન પહોંચીને મત આપી શકે.
