/સાવધાન! ઉનાળો હવે આકરો છે: ગરમીથી બચવા અને પરિવારને સુરક્ષિત રાખવા આટલું જરૂર કરો!

Gujarat Heatwave:દેશભરમાં ગરમીનો પારો સતત વધી રહ્યો છે અને જ્યારે તાપમાન સામાન્ય કરતા ઘણું ઊંચું જાય ત્યારે તેને 'હીટવેવ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં આપણું શરીર કુદરતી રીતે લોહીના પરિભ્રમણ અને પરસેવા દ્વારા ઠંડક જાળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ આપણી કેટલીક નાની ભૂલો જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે. આજે આપણે આ અહેવાલમાં હીટવેવ અને ઉનાળામાં કઈ ભૂલો કરવાથી બચવું જોઈએ એ વિશે વાત કરીશું.
Gujarat Heatwave: ગુજરાતમાં ઉનાળા દરમિયાન વધતા જતા તાપમાન અને હીટવેવ એટલે કે, લૂની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્ય સરકાર દ્વારા માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવી છે. ઉનાળામાં ગરમીને ધ્યાને રાખીને હવામાન વિભાગ દ્વારા જ્યારે પણ 'રેડ એલર્ટ' જાહેર કરવામાં આવે, તે સમયાગળો માત્ર ગરમી નહિ, પરંતુ સ્વાસ્થ્ય માટે એક ગંભીર ચેતવણી સમાન છે. આ કાળઝાળ ગરમીમાં તમામ વયના નાગરિકોને સુરક્ષિત રહેવા માટે માર્ગદર્શિકામાં જણાવેલા પગલાઓ અચૂક લેવા જોઈએ.
1. હીટવેવ દરમિયાન સામાન્ય સાવચેતીઓ (તમામ માટે)
2. રેડ એલર્ટ એટલે શું ?
3. 'રેડ એલર્ટ' દરમિયાન લેવાના ખાસ પગલાં
4. વિવિધ વયજૂથ માટે વિશેષ સૂચનાઓ
5. હીટ સ્ટ્રોક અથવા લૂ લાગવાના લક્ષણો
6. હીટ સ્ટ્રોક અથવા લૂ લાગ્યા બાદનો પ્રાથમિક ઉપચાર
7. ઘરને કેવી રીતે રાખશો ઠંડુ?
૭. સામાજિક જવાબદારી
હીટવેવથી હારવાનું નથી, લડવાનું છે. એક વાત જરૂરથી યાદ રાખવી કે, સાવચેતી એ જ શ્રેષ્ઠ ઈલાજ છે. ગરમીને હળવાશથી ન લો અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવતી સૂચનાઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરો.