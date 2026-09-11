/ગ્રીનકાર્ડ માટે 8 કરોડ રૂપિયા ખર્ચવા તૈયાર ગુજરાતીઓ : હવે આ વિઝા તરફ વધ્યો ઝોક, ગુજરાતીઓને કમાવવા છે માત્ર ડોલર

અમેરિકામાં ભણવા જવું, નોકરી મેળવવી અને આખરે ત્યાં જ કાયમી વસવાટ કરવો. આ સપનું હવે અનેક ભારતીયો માટે ચિંતામાં ફેરવાયું છે. H-1B વિઝાને લઈને બદલાતા નિયમો અને ભવિષ્યની અનિશ્ચિતતા વચ્ચે હવે લોકો વિકલ્પ શોધી રહ્યા છે અને આ વિકલ્પનું નામ છે — EB-5 વિઝા....
અમદાવાદના ધરણીધર વિસ્તારમાં રહેતા દિલીપ ઠુમ્મર. તેમનો દીકરો હાર્દિક ઠુમ્મર હાલ H-1B વિઝા પર અમેરિકામાં છે. પરંતુ દીકરાનું ભવિષ્ય વધુ સુરક્ષિત બને તે માટે પિતાએ હવે EB-5 વિઝાનો રસ્તો પસંદ કર્યો છે...
EB-5 વિઝા માટે અંદાજે 8 કરોડ રૂપિયા એટલે કે 8 લાખ અમેરિકન ડોલરનું રોકાણ કરવું પડે છે. આ રકમ ફી તરીકે નહીં, પરંતુ અમેરિકામાં મંજૂર પ્રોજેક્ટમાં રોકાણ તરીકે કરવામાં આવે છે. રોકાણ દ્વારા રોજગારીનું સર્જન થાય અને અમેરિકાની અર્થવ્યવસ્થાને ફાયદો થાય એ EB-5નો મુખ્ય હેતુ છે.
EB-5 વિઝા માટે અંદાજે 8 કરોડ રૂપિયા
8 લાખ US ડોલરનું રોકાણ કરવું પડે છે
નિયમો અનુસાર રોકાણકારને નિર્ધારિત પ્રોજેક્ટમાં રોકાણ કરીને ઓછામાં ઓછા 10 પૂર્ણકાલીન નોકરીઓ ઊભી કરવાની શરત પૂરી કરવી પડે છે. આ પ્રક્રિયા હેઠળ રોકાણકાર, જીવનસાથી અને 21 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના અપરિણીત બાળકોને પણ ગ્રીન કાર્ડનો લાભ મળી શકે છે. જોકે આ પ્રક્રિયા તાત્કાલિક નાગરિકતા નહીં, પરંતુ કાયમી નિવાસ તરફનો માર્ગ છે અને તેમાં મંજૂરી, પ્રોજેક્ટ તથા ઇમિગ્રેશનની તમામ શરતો લાગુ પડે છે.
શું છે EB-5 વિઝા?
ઇમિગ્રેશન એડવાઇઝરોના મતે છેલ્લા છ મહિનામાં ભારતમાંથી EB-5 માટે પૂછપરછ અને અરજીઓમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. ખાસ કરીને H-1B વિઝા ધરાવતા લોકો, બિઝનેસમેન, કંપનીના CEO અને ઉચ્ચ આવક ધરાવતા નોકરિયાત વર્ગમાં તેનો ક્રેઝ વધ્યો છે.
એડવાઇઝરોના જણાવ્યા પ્રમાણે અગાઉ જ્યાં મર્યાદિત અરજીઓ આવતી હતી, ત્યાં હવે સંખ્યા વધીને લગભગ બમણી થઈ રહી છે. જોકે EB-5ની પ્રક્રિયા અગાઉની સરખામણીએ લાંબી બની છે અને હવે મંજૂરી માટે વર્ષો સુધી રાહ જોવી પડી શકે છે.
EB-5ની પ્રક્રિયા અગાઉની સરખામણીએ લાંબી બની
હવે મંજૂરી માટે વર્ષો સુધી રાહ જોવી પડી શકે છે
પરંતુ અહીં સૌથી મોટો સવાલ છે આટલી મોટી રકમ ક્યાંથી આવી?...EB-5 માટે રોકાણની રકમનો કાયદેસર સ્ત્રોત સાબિત કરવો પડે છે અને આ પ્રક્રિયા પણ અરજદારો માટે પડકારરૂપ બની રહી છે.
આટલી મોટી રકમ ક્યાંથી આવી?
H-1Bમાં ભવિષ્યની અનિશ્ચિતતા વચ્ચે EB-5 હવે અનેક ભારતીયો માટે અમેરિકામાં સ્થાયી થવાનો વૈકલ્પિક માર્ગ બની રહ્યો છે. જોકે કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ કરતા પહેલા પ્રોજેક્ટની વિશ્વસનીયતા, કાયદાકીય શરતો અને નાણાકીય જોખમોની સંપૂર્ણ તપાસ કરવી એટલી જ જરૂરી છે.