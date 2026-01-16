Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

સારવાર લેવા જવું કે જીવ ગુમાવવો? ભાલેજમાં 40 વર્ષ જૂનું આરોગ્ય કેન્દ્ર ખંડેર હાલતમાં, તંત્ર ક્યારે જાગશે?

Bhalej Health Center: આણંદ જિલ્લાના ઉમરેઠ તાલુકાના ભાલેજ ગામમાં આયુષ્માન આરોગ્ય મંદિરની હાલત એટલી જર્જરિત છે કે, તે કોઈ પણ ક્ષણે ધરાશાયી થઈ શકે છે. 20 હજારથી વધુ વસ્તીને સેવા આપતું આ દવાખાનું હવે દર્દીઓ અને સ્ટાફ માટે જોખમ બની ગયું છે. શું છે સમગ્ર મામલો?

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 16, 2026, 10:47 PM IST

Trending Photos

સારવાર લેવા જવું કે જીવ ગુમાવવો? ભાલેજમાં 40 વર્ષ જૂનું આરોગ્ય કેન્દ્ર ખંડેર હાલતમાં, તંત્ર ક્યારે જાગશે?

Bhalej Health Center: ભાલેજ ગામનું આયુષ્માન આરોગ્ય મંદિર, જે 40 વર્ષ પહેલાં બનાવવામાં આવ્યું હતું, આજે મોતના મુખમાં ધકેલાઈ ગયું છે. છત તુટી ગઈ છે, દિવાલોમાં તિરાડો પડી છે અને સ્લેબના પોપડા ખરીને સળીયા નીકળી આવ્યા છે. પેરાફીટનો ભાગ તો પહેલેથી જ ઢળી પડ્યો છે. 

20 હજારથી વધુ વસ્તી અને આસપાસના ગામોના લોકો માટે બનાવાયેલું આ મંદિર હવે જીવન જોખમમાં મુકી રહ્યું છે. આરોગ્ય વિભાગે આગળનો મુખ્ય દરવાજો બંધ કરી દીધો છે અને સારવારને પાછળના થોડા સુરક્ષિત રૂમમાં ખસેડી છે. પરંતુ આ પણ કેટલો સમય ટકશે?

Add Zee News as a Preferred Source

જર્જરિત આરોગ્ય મંદિર
ગ્રામજનો રોષે ભરાયા છે. તેઓ માગ કરી રહ્યા છે કે, આ જર્જરિત બિલ્ડિંગને તાત્કાલિક તોડીને નવું બનાવવામાં આવે. પરંતુ આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીઓ માત્ર આશ્વાસન આપી રહ્યા છે.

હાલ તો પાછળના દરવાજેથી દર્દીઓને અંદર લાવીને સારવાર કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ આ વ્યવસ્થા કેટલી ટકાઉ છે? સરકારની ઉદાસીનતા કારણે ગ્રામીણ આરોગ્ય વ્યવસ્થા કેવી રીતે ક્ષીણ થઈ રહી છે, તેનું આ જીવંત ઉદાહરણ છે ભાલેજનું આ મંદિર. 

સરકાર ક્યારે પગલાં લેશે?
આ તુટી રહેલી દિવાલો પાછળ છુપાયેલી છે ગ્રામીણ આરોગ્ય વ્યવસ્થાની વાસ્તવિકતા. સરકારના આશ્વાસનો પરંતુ કેટલા સમયમાં અમલમાં આવશે? જ્યાં સુધી નવું મંદિર નહીં બને, ત્યાં સુધી ભાલેજના લોકોનું જીવન જોખમમાં છે. આવી જર્જરિત વ્યવસ્થાઓને સુધારવા માટે સરકાર ક્યારે પગલાં લેશે?

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Bhalej Ayushman Arogya MandirAnand Health Center NewsUmreth Dilapidated Hospitalભાલેજ આયુષ્માન આરોગ્ય મંદિરઆણંદ સમાચાર

Trending news